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訓練心得／進擊的跑者 用壺鈴訓練強化核心

運動筆記 / 密絲魯肥

就用壺鈴一較高下吧！

壺鈴，這個源於 18 世紀戰鬥民族的健身玩意，因為訓練效益極高，受到各領域的運動員關注。跑者亦受惠於壺鈴訓練，多了一個不受颳風下雨限制的訓練選擇。壺鈴跟慢跑一樣，都是全身性的運動。透過壺鈴訓練，跑者可以有效率的加強肌耐力、身體協調性，讓跑者在馬拉松賽事或長跑訓練中，有更強大的續航力維持跑姿，減少運動傷害的發生。

台灣第一大健身品牌World Gym，長年致力於壺鈴訓練推廣。World Gym 除了擁有專業師資教授壺鈴相關課程外，更豪氣的舉辦賽事，以高額獎金與獎勵鼓勵大家投身這個有益身體健康的壺鈴運動。在一個微涼的午後，World Gym 美村店高手集結，參賽者各個摩拳擦掌，準備使出渾身解數爭奪壺鈴總決賽高達十萬的獎金、Samsung Galaxy Watch、免費教練課、免費一年會籍等等豐厚且實用的獎品。空氣中，彷彿飄散著一種緊張但又帶著興奮的情緒。在主持人熱情四射的開場後，大會旋即進行賽前專業姿勢講解，以確保賽事的公平及選手的安全。

World Gym 教練賽前姿勢講解（圖片來源：Bird）

聆聽完整賽事講解後，緊張刺激的壺鈴總決賽在現場熱烈的加油聲中展開。本次賽事由首先登場的是教練組，緊接在後的是本屆新創的樂齡組比賽，最後由男女子會員組的賽事作為壓軸。

在加油聲中努力突破自我的壺鈴大賽參賽者（圖片來源：Bird）

甜美卻不失專業  教練力求突破自我！

笑容甜美、專職教練工作兩年半的 O2，以平均的速度，在親友熱烈的加油聲中，穩穩地拿下最佳舉者的殊榮。賽後受訪時，O2 笑著分享穩定完賽的關鍵：調節呼吸、穩定呼吸的節奏。為了在比賽時獲得佳績，O2 在賽前訓練下足功夫。

「壺鈴是個很特別的運動，除了會使用到很多肌群外，同時還需要肌力、耐力、爆發力、協調性的搭配。我在做壺鈴運動的過程中，就因此發現了自己不足的地方，像是我在練習壺鈴的過程中發現自己小腿的力量不夠，所以在踮腳的動作會明顯感受到腳底板的無力。在初賽的時候則是發現自己握力不足，導致比賽過程中多次感受到手部不穩定的狀況。在初賽後除了原先的肌耐力與心肺的訓練外，還另外增加戰繩與 TRX 的訓練，改善握力不足的狀況。」

不斷精進自我、多元嘗試的 World Gym 板橋府中店教練 O2（圖片來源：Bird）

平時準備妥當 比賽就可以得心應手

 

身材精實的 World Gym 景平店教練 Mars，已有七年的教練資歷，是同事夥伴口中各大賽的常勝軍。平時除了嚴格控管自己的飲食之外，日常的自主訓練更不可少；如果遇到比賽期間，除了日常重量訓練外，還會特別針對賽事內容做強化。Mars 透露，此次獲得最佳舉者的秘訣在於比賽準備期用高於比賽重量的壺鈴做練習。

「我是以一週三次的練習量準備這次的比賽，這三次分別使用 20 公斤、24 公斤、28 公斤的壺鈴。依照比賽的規則，也就是在 10 分鐘內盡可能做多少算多少的方式做練習，另外其他非壺鈴訓練的三天就做其他練習並安排一天休息日。因為平時準備練習舉得就比較重，所以比賽的時候較可以輕鬆面對。」

Mars 教練提到，在指導學員進行壺鈴練習的經驗裡，學員很常因為肌耐力的強度不夠及容易忘記把背打直，或是手腕姿勢不正確過度壓迫而造成受傷情形，因此建議新手在做壺鈴運動時務必以姿勢正確性為第一考量，並請教練在旁協助練習，以確保安全、避免運動傷害。

各大賽事常勝軍的 World Gym 景平店教練 Mars（圖片來源：Bird）

團隊即是一切 

此次教練團體賽冠軍組，由 World Gym 高雄 SOGO 店收下。三位氣勢非凡的教練，言談間可以看出彼此感情相當好，教練們謙虛的將這次的佳績歸功於夥伴平時互相切磋與督促。問到準備此次賽事的小秘訣時，三位教練紛紛表示，三個人除了會約時間做團練之外，也會自己做個人的強化練習。

團練的重點在於互相確認姿勢的正確性，並透過確認姿勢正確性的過程中調整因為疏忽不自覺養成的習慣，避免運動傷害的發生。另外，也可以在夥伴的協助下，檢視需要強化的肌群，以便在個人練習時，做更精準的練習，以提升整體表現。

教練團體賽由來自 World Gym 高雄 SOGO 店收下最後的勝利！（圖片來源：Bird）

年齡只是我的參考數值 

樂齡女子組冠軍王女士賽後受訪時，特別感謝教練的指導及另一伴的支持。王女士說，在這三年的練習過程中，周遭親友明顯感受到她體態的變化，並紛紛向她請教健身的秘訣。「我每週上兩次教練課，然後另外三天會自己到健身房把教練教我的拿出來複習。因為周遭親友都看到我身體上的變化，所以大家都會來請教我，並把教練教我的跟大家分享！但今天大概是因為緊張的關係，沒有破我之前練習的紀錄！不過能拿到樂齡組冠軍我很開心！」

在伴侶及教練的支持下，積極自主鍛鍊的王女士奪下最後樂齡組的冠軍（圖片來源：Bird）

穩紮穩打 將勝利歸於教練

 

樂齡男子組冠軍賴先生在接觸壺鈴訓練雖僅只有三個月的時間，但在這三個月的準備期裡，靠著專業教練的帶領，不僅在訓練過程中慢慢加重壺鈴的重量與次數提升自我，更靠著穩扎穩打的動作基礎順利完成賽事。「這次以些微之差獲得冠軍，我會有這次的成績都要歸功於教練的鼓勵與指導，真的很謝謝教練！」

僅練習三個月壺鈴就獲得良好成績的賴先生（圖片來源：Bird）

教練的支持 就是我奪冠的信念 

在男子組部分，冠軍是由散發著暖男氣息的吳先生獲得，曾任世新大學啦啦隊的吳先生，憑藉著身體的記憶讓他對壺鈴很快就上手。吳先生說，這次其實是誤打誤撞的參加壺鈴比賽，而這次奪冠，他非常感謝教練的鼓勵與指導，還有在最後筋疲力竭的時候，信仰支持他完成比賽。

在教練鼓勵下，特別從岡山到台中參加比賽的吳先生（圖片來源：Bird）

家人就是我最大的後盾

 

在女子組部分，靠著龐大親友團的李小姐在教練支持陪同下，最後以 10 分鐘內完成 194 下奪冠。賽後李小姐談到自己在學生時期是田徑選手，所以爆發力還不錯，但肌耐力相較之下就比較弱。「妳看我一開始表現很好，就是因為我爆發力很好呀！但人就是這樣，哪邊弱就會不喜歡練哪邊，這時候選對教練就很重要！」

千里迢迢從林口來到台中的李小姐不負親友團眾望，摘下最後女子組的勝利（圖片來源：Bird）

突破自我的極限 舉出新生活 

在這場井然有序、不拖泥帶水的賽事中，我在參賽者身上看到了壺鈴運動的精彩之處： 一個成年人如何在度秒如年的十分鐘，用全身的力氣堅持到最後。並從參賽者完成賽事的虛脫樣子及各組最佳舉者的賽後訪談中，深信壺鈴是一種高效率的運動，可以在有限的時間與空間內，有效率的鍛鍊多種肌群，是一個讓人「痛並快樂著」的運動。

壺鈴的訓練誠然辛苦，但可以透過訓練感受到身體的機能與其他運動表現的有著顯著提升，更棒的是來自周遭親友的讚嘆與欣羨，這些辛苦後收成的果實，帶著從事壺鈴運動的朋友們發現更多生活的樂趣與價值。如果新年還沒想到什麼新的挑戰，壺鈴會是個讓您「金家鼠喜」的不錯選擇喔（眨眼）！

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延伸閱讀：跑者必學動態核心穩定訓練 助你跑的更穩更遠

以上文章由 World Gym 贊助刊出。

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