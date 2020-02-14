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影片剪輯／台北超級馬拉松賽事精華2
2/7日入夜後
陸續有別的組別開始起跑
5小時接力組
12小時夜鷹組
6小時夜鷹組
其他選手的加入
讓會場更加充滿活力
相對於已經跑了一段時間的48小時
身體疲勞、速度下降等等
跟其他組別的速度形成強烈的對比
夜晚凌晨溫度更低
沒有跑起來會覺得冷
也會更想睡覺
要撐到早上氣溫回溫之後
精神才會恢復
直到早上7點更多的組別加入賽道
12小時抗日組
6小時射日組
100公里組
選手人數更多
讓會場更加的熱鬧
48小時組的選手已經度過一夜
身體的狀況也逐漸出現
抽筋、胃不舒服吃不下、疲勞等等
還要跑24小時多
非常艱難的考驗
凌晨站著不動會冷
小編也跟著跑了好幾圈XD
🔴還有更精彩的賽事精華，敬請期待
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