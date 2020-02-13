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2020 新竹市城市馬拉松 停賽/退費資訊

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

因應武漢肺炎新竹馬停辦 物資寄送與退費程序公告（圖片來源：新竹市城市馬拉松）

因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）之疫情，新竹市政府在考量跑者健康，及目前疫情發展，以避免人數過度密集、互動密切，易於發生相互感染情形，於 2 月 3 日宣布 2020 新竹市城市馬拉松停辦。林智堅市長表示為確保防疫工作滴水不漏，對於已完成報名的海內外約1萬2000多名跑者、2240名賽會志工、556名義交警察、80名裁判及 200名工作人員造成不便，深感抱歉，並於 2月17日起進行本賽事相關退費與物資寄送程序，扣除相關已完成之選手專屬物品之費用後，無息退還剩餘報名費。 

因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）之疫情，於 2 月 3 日宣布 2020 新竹市城市馬拉松停辦（圖片來源：新竹市城市馬拉松）

新竹市政府教育處表示，2020新竹市城市馬拉松賽事，於農曆年前賽事籌畫進度已達九成，包括紀念衫、號碼布、大浴巾/毛巾、完賽獎牌、文創包及晶片都已製作完畢，2月3日宣布停辦，經審慎評估停辦後續相關物資與退費事宜，將扣除相關已完成之選手專屬物品之費用後，無息退還剩餘報名費。因退款所產生之相關匯款手續費、報名系統服務費將由大會支應。各項目退費金額如下：●全程馬拉松：642 元（已含晶片押金 100 元）●超 半程馬拉松：543 元 （已含晶片押金 100 元）●健康樂跑組：475 元 （已含晶片押金 100 元）●親子休閒組：325 元 （已含晶片押金 100 元）

2020 新竹市城市馬拉松退費/退物 資訊（圖片來源：新竹市城市馬拉松）

教育處表示，再次感謝各贊助商對新竹市城市馬拉松的支持，包括主力贊助：BROOKS、合作贊助（依筆畫/字母順序排列）：中強光電、五崧捷運、安慎診所、昇陽半導體、春池玻璃、海瑞摃丸、新竹老爺酒店、Gogoro、VOLVO新竹揚昇汽車、YYsports，謝謝這些企業對停賽的決策予以尊重，一起為防疫而努力。承辦單位筆記實業表示，為避免人數過度密集與互動造成感染疑慮，選手相關物資採寄送方式，國內選手物資（含紀念衫、號碼布、大浴巾/毛巾、完賽獎牌、文創包）將於 2 月 17 日至 2 月 21 日陸續寄出，若 2 月 26 日仍未收到選手物資，請至包裹查詢專頁 https://lddmap.com.tw/  查詢。 另外，跑者加價購買之商品：初馬獎/初半馬獎/參賽紀念獎盃、完賽紀念衫、筆記包、實著褲將於 3 月 5 日寄出，選手無需負擔郵寄運費，而 2020 新竹市城市馬拉松停賽所涉及相關退費機制、參賽物資寄送等相關停賽配套措施，將於 2 月 12 日公告於「新竹市城市馬拉松粉絲專頁」 ，如有相關的疑問可於官方 Line@ 上進行詢問：新竹市城市馬拉松 LINE官方（服務時間為 09:30-18:30，中午 12:00-13:30 休息，例假日休息）。

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