跑步知識／往前跑的第一個關鍵

你印象中的高雄是什麼的模樣呢?小的因為有家人住在高雄感覺像是故鄉記得小時候去玩時就算閉眼睛也能知道愛河到了 好幾個年頭過去高雄不一樣了從印象中的工業產鏈轉變到現在你心目中的高雄是什麼的模樣呢?讓我來

2020-02-08 16:22