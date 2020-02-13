跑步知識／往前跑的第一個關鍵
（左圖，肩膀前傾，臀部後縮；右圖是理想的標準動作）
啟動往前跑的第一個關鍵是重心向前，如果肩膀往前壓以至於臀部後縮就會使重心移到後側，同時容易導致下背不適。下面的練習能幫助感受從髖關節落下的知覺：
身體的重心在髖，不在肩膀
跑步過程中，臀部不應該往後縮。如果確定有往後縮的話，可能的原因可能有：關節活動度（打不開）、臀部肌力不足（撐不住）、觀念上誤會了落下的含義（沒聽懂）或是不知道怎麼控制動作（沒感覺、無法平衡）。無論如何第一步可以先從前面影片中的練習開始，經由知覺的控制一樣可以慢慢改善。
#跑步學堂台北班
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