鐵人主播侯以理 跨界挑戰夢幻三大馬

鐵人三項不是 1+1+1=3 的簡單數學題

已經是鐵人三項老鳥的侯以理，在剛接觸鐵人三項的時候，腦中閃過的是這一道簡單的加法題，『大學的時候有一門課是鐵人三項入門，因為那時候老師很常去游泳館游泳，就叫我去旁聽，從那時候就被鐵人三項的氛圍所吸引，覺得這運動也太帥了吧！』雖然入門的動機相當率性，但進入鐵人三項世界的以理也開始慢慢體會到這未知世界的深不可測。

第一次參賽覺得要完成並沒有想像中困難，但也不簡單。畢竟騎完車再跑步和游完泳再騎車跟平常運動的感覺差異很大。

（圖片來源：侯以理 Facebook）

『2018 年第一次參加了超級鐵人三項的賽事，大概花了 13 個小時左右，差一點就可以跑到 13 小時內。』超級鐵人三項也就是大家俗稱的 226，游 3.8km，騎 180km，跑 42km，接觸鐵人三項一段時間的以理選在 2018 年第一次參加也是為了挑戰自己，『很多人說比 226 很痛苦，但我全程都很開心，很享受在比賽過程中，在比賽當天也不會緊張，因為想到我已經撐過前面 95% 的訓練，最後這十幾個小時雖然可能會有點痛苦，但已經是最後的 5%了。』

衝到終點的那一瞬間，所有疲憊和痛苦好像都不算什麼了！（圖片來源：侯以理 2019 IRONMAN Zurich 超級鐵人三項）

挑戰三大馬拉松 看見自己的轉變

身為一個主播同時也是運動員的以理，在這幾年成為了很多運動女孩的榜樣，她也將她陽光的形象與運動完美結合，讓大家對於女性參與運動的性質，從玩票到了認真看待，但身為很多女孩榜樣的以理，其實也在運動的過程中遇到過瓶頸，紐約馬拉松、倫敦馬拉松、就是以理在鐵人三項運動遇到瓶頸時，去挑戰的兩大馬拉松賽事，也帶給她完全不一樣的人生體驗，而名古屋馬拉松則是人生中的第一馬，『第一次去參加名古屋馬拉松的時候，還不會稱自己是跑者，充其量就是一個觀光客，抱著觀光的心情，帶著相機跑，到處拍照，後來甚至還想說不會再跑馬拉松了，因為太累了。』

2014年在名古屋完成初馬後，2019年二次造訪並跑出4：00：34的好成績。（圖片來源：侯以理 2019名古屋馬）

原以為跟馬拉松的緣分就在名古屋畫下句點的以理，在多年後再次地站在馬拉松的起跑線上，『當時已經接觸鐵人三項一段時間了，成績好像差不多就這樣了，好像要繼續往上，從 113 提升到 226，就想說要不要先跑一次馬拉松看看，那時候就決定去跑紐約馬拉松。』

雖然比賽路上辛苦又疲憊，但想想這不就是為了追求那不簡單但帥又酷的成就嗎？（圖片來源：侯以理 2017 紐約馬）

『紐約馬給我的感覺是好像每個人都是要來破紀錄的，跟猛獸一般，很嚴肅對待這個比賽，而後來參加的倫敦馬拉松，剛好遇到史上最熱的一次，不過倫敦馬拉松的跑者感覺就是比較 Chill，因為有慈善性質，大家好像就是出門跑個馬拉松，不像紐約馬的猛獸們一樣嚴肅。』加油方式也是令人印象深刻，『紐約人講話比較酸，有些加油標語都會用諷刺的方式來幫跑者加油，比如說你很棒，你跑得比紐約地鐵還快之類的，英國則因為是慈善馬拉松，所以會有很多慈善團體在路邊幫跑者加油。』這些不一樣的馬拉松體驗都讓以理往鐵人三項的下一層級邁進提供了不同的養分。

『不要侷限自己，你想要知道自己的極限在哪裡的方式，就是去挑戰自己的極限，而運動是最好的方式，因為是從生理上直接去感受，那種快感和痛苦，這樣的經驗帶到人生其他的地方都會很受用。』（圖片來源：侯以理 2017 倫敦馬）

突破舒適圈！在運動當中找到不曾有過的成就感

也是在經歷馬拉松的經驗後，以理開始著手想要挑戰人生第一次的超級鐵人三項賽事，『一開始想要參加 226 是想要挑戰一個我自己評估不太可能完成的事情，因為我從小就運動，所以跑馬拉松對我來說不會是一件沒辦法完成的事情，但 226 就是完全不同的狀況，會給我一種不太妙的感覺。』

但在訓練以及挑戰的過程中，以理也找到了前所未見的成就感，『那時候花了整整 10 個月扎實的訓練，就為了備戰 226，挑戰這個不可能的任務，最後成功獲得的成就感對我來說非常不一樣，因為我的人生有很多時候都是在做我可以做到的事情，像是考高中、考大學好像都不算太難，一直在做很安全的事情，226 算是我第一次做我可能無法做到的事情。』即便是自己沒有十足把握的挑戰，但以理相當享受在其中，『雖然在最後跑步的時候還是很痛苦的，但就會想說再跑 42 公里就完成了，當下還是會覺得很興奮，因為知道自己在完成一件不可能的事情。』

人都會依賴舒適圈，但試著去突破後，就會發現外面世界真的很不一樣。（圖片來源：Kelly）

「佛系」跑者訓練菜單一點也不佛，事半功倍的訓練「夥伴們」

對於訓練隨性但不隨性的以理，自己有一套佛系的訓練菜單，『就算是在練馬拉松的時候，我也是會在一個鐵人三項的大框架下去安排訓練，不過有別於一些專業的跑者可能會有一個前置的有氧體力打底期，但我就是完全沒有，我就是冬天開始練，就全力投入，所以我重訓對我來說特別重要，而跑步和騎車也是主要的項目，因此下半身的訓練又更加重要。』深蹲 Squat、箭步蹲 Lunge、棒式 Plank 以及橋式 Bridge Pose 這些動作，就是以理訓練很基本又很重要的訓練項目，『因為我的骨盆有些前傾的問題，平常主播工作都需要挺直腰桿，這其實對我運動會有一定程度的阻礙，所以重訓也是讓我有些會去矯正這些問題。』

箭步蹲是侯以理非常推薦的肌力訓練之一，簡單效果好，可以隨著程度不同增加負重難度。（圖片來源：侯以理）

雖然自稱佛系跑者，但工作之餘的時間，訓練菜單仍然排得滿滿的以理，透過重訓為自己體能打底，才能承受起自己常常隨性的安排比賽而不容易受傷，『每次的比賽我一定會給自己訂定目標。」以理提到很關鍵的想法就是不要用成績去否定自己的努力，而每次訂的目標不一定是在成績的進步，評比標準是自己付出的努力，這樣達到目標才會感到更有成就感。

（圖片來源：New Balance）

為求好表現，鞋子一直都是以理最重視的裝備之一。『在日常訓練裡，室內和室外訓練轉換時，有時候腳會無法適應而出現緊繃的狀況，腳底會有些不適，因此我覺得跑鞋的設計如果能有效去應對，在完成肌力訓練後，接續跑步訓練，那時候就是像在模擬馬拉松比賽中腳已疲勞的後段，去訓練自己的肌耐力，就可以讓訓練做得更安心。』

WNRGSSA1 多功用途鞋，搭載 REVLITE 科技、具良好包覆性，給予安心感受。（圖片來源：New Balance）

以理對於訓練鞋的考量比較多。除了基本的舒適度、符合自己的腳型外，以理也很在意鞋款對於腳的保護性以及避震性，WARISCG3 多功能用途鞋全新再進化，鞋底前掌增加曲折度，比前代來的更輕盈；中底搭配 Fresh Foam 緩震中底科技，讓你在訓練時享受到漫步雲端的絕佳緩震感。

WARISCG3 多功能用途鞋 Fresh Foam 緩震科技、前掌增加曲折度，給你舒適感（圖片來源：New Balance）

在氣候不佳的時候，就必須選擇室內進行有氧訓練，此時 WX715LH4 有氧鞋就會是一個好幫手！WX715LH4 有氧鞋適合在室內訓練時穿著，平穩的大底設計在重訓或是有氧舞蹈時提供穩定性；記憶鞋墊及大底深刻痕設計讓腳感相當舒適，也使鞋子合貼運動的每個律動，動起來更靈活！

小結

被問到下一個目標在哪時，以理大笑地表示：『常常剛跑完，甚至有時候剛跑到終點就會有人問我，下一站要去哪，我都覺得你們不累嗎?』，當然這是玩笑話，提到今年的目標，『今年在臺灣和泰國有一場 113 的比賽，在那之前也有安排半馬的賽事做調整。』腳步永遠停不下來的以理會在 2020 年如何再度突破自己的極限，我想連她自己都不知道，但我知道她一定會竭盡所能地去嘗試，永不停止。

以上文章由 New Balance 贊助刊出。

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