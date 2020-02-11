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信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

賽事心得／台北超級馬拉松 12小時月夜組拚到總2

運動筆記 / 徐偉翔

這場算80公里以上的超馬賽事第五場，也發覺報晚上的比例很高。2017「橫台賽」台中到埔里（夜晚）、2019「橫台賽」清境到花蓮（夜晚），以及這場台北超馬也是報月夜組，但平常也沒在熬夜，幾乎10點就就寢，但就喜歡拿寧靜的夜晚來做比賽。第一次參與這種每圈約650公尺的賽事，心的折磨真的很令人難受，它不像其他賽事，繞過某段風景路段或者征服某座山，要面對的是自己那顆時時想崩潰的心。但最後明瞭這賽事最美的風景，其實就在每位跑者身上。

賽前五天還吃壞肚子腸胃炎，上吐下瀉一整天。也第一次來醫院急診吊點滴，還好休息一天就沒事。

照慣例習慣前一天吃素，出發前在買金宏哥的雞腿當自己的賽前儀式。請小敏載我到車站，雖然妳很想跟，但家中有兩毛要顧，

謝謝妳總是成全我的總總奇怪舉動，辛苦了，今年高雄山城再換妳66公里，我來顧兩毛。去年的高雄山城100公里，也是我很推薦的優質超馬賽事。

長這麼大，第一次搭公車到台北，還有坐捷運...還好我不笨，也蠻有趣的，好多人戴口罩。

下了捷運，找了間咖喱飯來吃，在逛逛花博公園，順便走向會場。大會防疫工作做得還不錯，要求要先量體溫，在酒精消毒，我來得有點早，還沒開賽就愛睏了。

開賽後與48小時的耐力神人組，共用同一個賽道。但我剛起步可能天氣冷又沒熱身，右小腿很緊繃。仍以5分速推進，可是還沒5公里就被總ㄧ與當時的總二套圈，之後幾乎4～5公里就被套圈一次，自己名次落在總7，心想我都比自己預設值快10秒了，這些人是怎樣，太恐怖了。但還沒3小時，總二就爆了，還好一開始的腳繃救了我，不然很有可能會跟上。但還是穩定的持續被總一竹內套圈，看他穩定的跑姿就知道，他是在跟自己比賽。那我也來跟自己比賽，不受名次影響，目標120公里。

開賽後4小時，剛從冰島蜜月旅行回來的大熊與怡君前來加油，還帶了能量飲與巧克力，面對後面寒冷的天氣，巧克力我真的吃了不少。原本追到總三的位置，但又瞬間掉了下來，趕緊問問大熊，我跟他們的差距，也辛苦他們剛下飛機就趕來，所以就趕他們回去休息。

自己也繼續追趕前面的領先選手，刺激自己跑進120公里。到了開賽8小時後，我才追上總二，但差總一有10公里以上，決定守住就好。但在最後的3小時，因一整晚沒吃熱食，居然連喝水都感到胃痛，但還好大會有玉米濃湯，所以最後3小時，我幾乎是喝玉米濃湯，取代水與補給。

終於離終點剩2小時了，此時埔里愛跑的夥伴們，因該也準備團練了，開始在猜今天會有哪幾位固定咖，假裝這1小時是團練，有夥伴們的陪跑，讓自己那顆開始懶散的心，繼續動起來。也還好這時候莫莫麻跟果凍帶莫莫一起來加油，整個心情跟精神也越來越好了。

但就在剩最後1小時，果凍說總三開始發動攻擊，剩差我約2公里左右。讓原本只想達標120公里的我，不得不認真在跑起來，為何不放過我。此時總一竹內剛好又刷過我一圈，我心想或許自己能跟上他，激勵自己，也說不定能幫助他，讓成績更往上推。於是就很直接跟他說中文「一起一起」，他靦腆的對我笑了笑，也不知道懂不懂意思，反正我就賴著緊跟不放，一起跑了約有3公里，跟他說了聲謝謝，我要去喝玉米濃湯了。

但一圈後，換我遇上他在喝可樂，在跟他說一起一起，但他說他差不多了，禮讓我先跑。好吧，剩約20分鐘，我來榨看看自己還有多少能耐，於是有2公里飆到4分速初的配速，連自己都不敢相信自己後段還能在復活過來，身體好像回到剛起跑的狀態。

剩最後一圈時，看時間也不夠了，決定陪跑48小時的雅芬姐，順道道謝去年橫台時，她的私補站，祝福她順利完賽，成績更往上推。自己最終成績約12小時124公里，算至今跑過最遠的距離，成績排名第二名，感到很滿意。唯一不滿意的是，夜跑組較無聊外，還沒有攝影師拍照片。第一名竹內剛博138公里（去年也是台北超馬24小時冠軍）看來未來因該也是明星級選手。

賽前一直請教比過該賽事的添哥，（原本這次差點被我枴去跑24小時），加上神準的天氣預測，讓我添加不少信心。也謝謝賽前許多朋友的加油與及練跑，跑步的路上，認識了你們，我很幸運。還有伶姐跟青谷的強力補給，都是我賽道上滿滿的力量。最後也感謝大熊跟怡君，在完賽前還趕來為我加油，還載我這傷殘人士到三重坐車，真的很謝謝你們，也麻煩打擾不少。

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