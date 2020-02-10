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賽事心得／消失的高雄馬 穿賽服自跑42K紀念

運動筆記 / 鄭如兒

期待已久上半年重點賽事2月9日高雄馬因武漢肺炎宣佈取消，接下來的台中馬宣佈延期到11/1、埔里馬昨天也宣布停辦，賽事皆取消光光，頓時覺得好空虛、好落寞，會不會提前放暑假啊？

原本要穿飛速2去高雄廝殺，現在只能自己殺😅

( FEISU 2 輕盈、包覆性佳，屬競速型鞋款）

今天刻意穿上高雄馬賽事背心自捉一隻全馬紀念消失的第11屆高雄馬，稍稍安慰賽事被取消空虛心靈。

(今年高雄馬賽事背心好好看）

練跑路線選擇風景優美的后豐、東豐自行車道，東豐自行車道連接豐原到東勢全長大約11.5K，去程微微爬坡，而后豐自行車道是豐原到后里，途中經過花樑鋼橋、九號隧道景色相當優美。

(東豐自行車道地標，大夥兒都說這娃娃很像我？ 下次來這邊別忘記跟我合照😂)

今天跑到東豐自行車道終點(客家文化園區)剛好有舉辦新丁粄節活動，很幸運😬

2020台灣元宵燈會在台中，共有兩個燈區：主燈區-后里馬場周圍(就是之前花博后里園區所在地)、副燈區-台中森林園區。

后豐自行車道終點(后里馬場)周圍都是燈會所在地，順道也跑進來逛逛，花燈好別緻夜晚來絕對更美。

(花燈很別緻，下次再夜跑過來看)

若有來后里馬場想騎自行車，馬場旁有一家鐵馬哥自行車出租店，三位老闆們都是跑馬健將，其中一位老闆今年剛跑完鎮西堡是位百k神人，來后里要租單車ㄧ定要來這間租車沾沾仙氣看能否跑更快😃

(后豐、東豐自行車道有許多腳踏車出租店)

(自行車道跑步騎車都很適合，大家都愛來運動)

FEISU 2 外型是白 紅、藍配色相當搶眼，穿起來包覆佳，鞋底止滑性比第一代更加強，跑起來很輕盈。

今天穿FEISU 2 試跑42k覺得腳感很好，支撐性也不賴，推薦給追求速度的朋友們。

自跑42K紀念消失的第11屆高雄馬拉松成功✌🏻

就算賽事都取消了，還是要繼續維持訓練，運動能增加免疫力，別搶口罩，把口罩留給需要的醫護人員，我們出來運動就對了。期待武漢肺炎趕緊退散，大伙兒作習趕快恢復正常。

#361sportTaiwan #FEISU 2

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