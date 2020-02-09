「我的鋼鐵老爸」超馬版 周俊宏配新靴48小時飆275公里

雖然練跑只有6年多時間，曾經與館長一同健身練成精壯大支佬的43歲周俊宏，今在台北超級馬拉松首度挑戰48小時組，頂著胃痙攣幾近快失去意志下，但周俊宏穿著贊助商361°贊助的SPIRE 4跑鞋，仍咬牙跑完275公里、獲得40歲組第1，雖然已經連跑2天48小時，周俊宏仍精神飽滿的說：「我的字典沒有『放棄』這兩個字！」

周俊宏這次是與台灣馬拉松傳奇何信言一同參賽，兩人因路跑認識結緣近6年，兩人亦師亦友，兩人更愛邊跑邊互相吐槽，何信言這次跑24小時組，比早一天起跑的周俊宏早1小時完賽，周俊宏在跑完275公里後也吐槽了何信言一下說：「都是你說要在前面當兔子，結果兔子跑到一半就不見了。」堪稱台灣馬拉松「活化石」的何信言誇讚他的跑友周俊宏說：「練超馬沒有天生，這種就是後生時間上的累積而成，我一個月大約只跑400公里左右，但他一個月最高跑量竟曾高達1千公里以上，光每天就要耗4、5個小時練跑，他的精神意志力比跑者還誇張。」

周俊宏從小就熱愛運動，高中時期是籃球校隊，曾經在職籃「台啤籃球隊」前身「公賣金龍籃球隊」當實習生，但當時沒有SBL，周俊宏只能當完兵求職而離開籃球，但他仍鍾情於健身鍜鍊，更熱愛重訓曾經與網紅館長練健美，成為一名重達106公斤的肌肉猛男。

但在7年前周俊宏友人約他去跑台北馬，以「堅持」為座右銘的周俊宏為了要完賽才開始練跑，沒想到這一跑就跑出興趣，並且在隔年認識何信言後，兩人更成為互相鞭策的跑者，而且因為同俊宏精壯的身材讓他決定選擇以耐力為主的超級馬拉松，6年來跑遍國內外超馬，2016年完成36小時內要跑完246公里的斯巴達超馬(Spartathlon)，2018年東吳超馬跑出209.5公里，去年台北超馬更跑出218.6公里的國內總排名第1成績，接著更完成日本櫻花道250公里超馬挑戰。

「跑步現在已經是我生活的一部份。」周俊宏每天上午要送兒女上課後開始自行訓練，周一三五還要到健身房做重訓，下午4點就要到三重仁愛街經營的「斯巴達雞排」店上工，到半夜後才能回到家裡，每天睡覺時間不到5個小時，這樣的生活已經長達6、7年時間不以為苦，一度幾乎每個月都參賽下，平均一個月要跑破1至2雙步鞋，周俊宏只好向老婆討論後決定少報一點比賽，用報名費來補貼買鞋子的費用，這個讓他苦惱的問題，一直到去年獲得361°贊助後才解決燃眉之急。

有人問周俊宏為什麼要這麼辛苦？周俊宏說：「我的個性就是這樣，一旦我做了就會掔持做下去，除了跑步是我自己的喜愛，就像是在做一件自己喜歡做的事；其次，我也想用身體力行傳達給我兒女堅持的意義。」小5的兒子周家立最了解父親的認真訓練，打從中班幼稚園開始家立就會騎著腳踏車幫著父親訓練，從背後看到「鋼鐵老爸」的堅強意志力，他說：「小時候不知道爸為什麼要跑那麼遠，剛開始我跟不上又不敢說，只好在後面哭，但現在都可以跟上了，常常跟老爸一出去就是6、70公里。」在鋼鐵老爸的訓練下，果然2女1兒都非常擅常運動，周家立還剛被學校選為棒球校隊。

由於連續兩天的低溫，周俊宏今年首度挑戰48小時組並不順利，在首日第13小時就開始胃痙攣下，對自己的表現並不滿意，周俊宏說：「因為凌晨時溫度太低導致胃痙攣，一度都快要失去意識下，只好增加休息時間到，也因為休息了13小時而沒辦法再衝更長的距離。」周俊宏坦承24與48小時差異真的很大，他說：「24小時要帶速度，48小時重配速與自己身體狀況的調整，下次再來參加48小時就會有更好的經驗。」

但對於自己新試跑的361°SPIRE 4跑鞋，SPIRE 4跑鞋以全新輕量高彈的科技材質QU!K SPRING 搭配全腳掌QU!KFOAM中底且前腳掌接地的獲獎漸進式中底結構，提供最直接緩衝彈性舒適感及行進能量回饋，周俊宏更是稱讚不已的說：「超級彈！在這種柏油路上的跑步，穿這雙鞋子最適合，我跑了2天用了48小時完全不用換鞋子，鞋子踩下去就可以感受到力量的回饋，而且前腳掌包覆完整，不會因為長距離跑步摩擦而導致腳掌發熱起泡的現象。」