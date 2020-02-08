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賽事資訊／DADA RUN全國半馬 用雙腳重新認識高雄！

運動筆記 / Z編

你印象中的高雄是什麼的模樣呢?小的因為有家人住在高雄感覺像是故鄉記得小時候去玩時就算閉眼睛也能知道愛河到了

>好幾個年頭過去高雄不一樣了從印象中的工業產鏈轉變到現在你心目中的高雄是什麼的模樣呢?讓我來說說我心目中的高雄吧!我覺得高雄的速度變化很快有捷運之後連結室內景點真的很方便以前還曾經台北高雄一日遊只為了一圓探究月世界的夢想。

還有那次午後的玫瑰教堂的寧靜。

在日益變遷的國際化時代下許多高雄朋友回來在地深耕這塊土地駁二的文青，橋頭的舒壓，夢時代的浪漫，鹽埕的底蘊六合的熱鬧，愛河的漫步，美麗島的炫麗，旗津的港都。

都是從小開始一次次的往返堆疊起的回憶那你心目中的高雄是什麼的模樣呢?這次就用雙腳，重新體驗，只屬於你的港都風華。

活動資訊

活動名稱：2020 DADA RUN全國半程馬拉松-高雄場
活動日期：2020年05月17日(日)
報名時間：2019/12/24(二)～2/20(四)(若額滿則提前截止！)
活動地點：高雄夢時代前廣場
主辦單位：全統運動用品股份有限公司
計時單位：眾點資訊有限公司
活動簡章：

http://bit.ly/2uhichZ

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