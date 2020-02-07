賽事心得／峇里島馬拉松 熱鬧又好玩

前言

這篇文章是飯糰2019參加峇里島馬拉松的遊記，看到2020的峇里島馬拉松即將在2月25日註冊報名(免抽籤)，趕快來分享給大家喔。2020峇里島馬拉松日期為8月30日。

只要跟朋友提到我要去峇里島跑馬拉松，沒錯，就是印尼，靠近赤道的度假天堂-峇里島跑馬拉松，所有的人都說我瘋了，瘋的理由就是熱、熱、熱。跑過這場賽事的台灣人與網站上能找到的攻略與奔跑心得真的很少很少，大概不超過3篇吧。但是飯糰真心認為，只要跑過的人都說讚，一些旅遊網站更是評選為必跑賽事之一。

Maybank Bali Marathon到2019年總共才舉辦八屆，但是主辦單位用心規劃的路線與比實務上補給更讓人振奮的小朋友啦啦隊，當你跑到懷疑人生時，那些大聲吶喊的加油聲與小手就是我們最好的能量。

報名時間 & 舉辦時間

Maybank Bali Marathon一開始都是在每年的8月底，去年改在9月初。而報名時間以前是3月1日開始，這一屆則是3月底，總之就是要注意官網FB。很多人都覺得東南亞賽事就是熱，飯糰一開始也是這樣認為，很害怕自己熱衰竭倒地，怕死的人腦中總是有很多劇本上演。我．們．都．錯．了。巴里島的雨季是11月至隔年3月，尤其是1-2月的雨，下起來也是很恐怖的。而8月中-9月澳洲吹來涼爽的風，沒有台灣的悶熱，晚上穿短袖都會感到涼意。這個時候的峇里島，不但不會下雨，連超會流汗的飯糰站在炙熱的太陽底下，只要不運動都不會流汗，完全無法用被熱耽誤當藉口。

海外選手費用IDR1500,000，約台幣3400左右

報名方法 & 注意事項

因為不曾報過之前的場次，也不曾參加過其他海外賽事，飯糰無從比較。如果飯糰沒有操作錯誤的話，沒有2人以上團報，一個E-mail帳號就代表一位選手，比如說我當初幫心愛報名，她的E-mail不能跟我的一樣。而這個E-mail非常重要，絕對不能填錯，如果報名後五天沒有收到mail，請立馬寫信詢問。比賽前，官方會寄一封E-confirmation (請認明信件標題是E-confirmation)，信中有一個號碼，那就是號碼布上的號碼，領物資的時候可以截圖並戴著有照片的ID(外國人當然就是護照嚕)才能領物資。

領物資的工作人員說什麼就是要看到這個截圖或紙本，所以請一定要填對你的Email..沒有這個我真不知道能不能放行

到會場的交通

馬拉松的起跑與終點在Bali Safari Marine野生動物園，由於峇里島的大眾運輸工具不發達，加上是半夜起跑，如果沒有自己的交通工具，那就是包車或者用大會的接駁車。報名賽事就一起購買Shuttle Bus的費用不論出發地點一律是來回IDR 40,000，如果那時候沒一起買，等賽事越來越近，就會有加購的MAIL，費用變成IDR 60,000還是很便宜。#跟著報名一起買的是領物資時要另外領取紙本的乘車券 #事後加購的是E-TICKET

乘車地點有烏布、Nusa Dua、Sanur、Denpasar與Kuta區兩處，考量到晚上交通問題，雖然Grab、Go Jek一定是叫得到，種種考量下我們選擇Kuta 1(Discovery Kartika Hotel旁的停車場)上車，步行5分鐘內的距離有五星飯店也有便宜飯店，生活機能好又熱鬧可逛街。如果提早到集合地點，有車就可以上，不用一定要等到集合時間才上車。

六個賽事接駁車地點，來回都必須在同一個地點上下車

賽事前兩天

賽事的物資一律是前兩天領取，地點已經好幾年都辦在Benoa區的Taman Bhagawan，也有提供接駁車。飯糰跟心愛故意選住在附近，騎著飯店的單車去物資會場，沿著Nusa Dua高級飯店的海灘，邊騎邊欣賞美麗的沙灘海景，也是很不錯的方式喔。這條貫穿各大五星級飯店的沙灘小徑，一邊是陽傘躺椅林立的白色沙灘，一邊則是飯店的海濱餐廳與飯店建築和花園，許多老外更喜歡在這條濱海小徑上慢跑。會場就像一個小小的Festival，有樂團表演、官方攝影師為選手拍照、還有賽事贊助廠商的攤位與一些要花錢買的小食攤，想要在裡面玩一整天也都不是問題。

領物資帳篷外面，可以測試晶片是不是正常，靠近感應一下，螢幕就會出現報名的組別嚕。

全馬路線、關門時間、補給、號碼布與晶片、寄物

當初在報名的時，對於號碼布(BIB)的填寫讓我覺得困惑，BIB名稱有兩欄要填寫一個是顯示的名字，一個是團體的名字。對於顯示的名字我一直很納悶，原來號碼布上不會有註冊的真實全名，要出現什麼名字由自己決定。

至於補給這件事，可真被台灣的馬拉松給寵壞了，巴里島馬拉松的補給很正規，水站真的只有水跟運動飲料(isotonic)，很珍貴的是，每一站的機能飲料都是冰的，後面幾站還都會在裡面直接加冰塊，喝起來超爽。至於食物？就只有三站香蕉，一整根完美無瑕的大香蕉。飯糰覺得開心，因為香蕉都是鮮黃色沒有黑斑，其實我很怕吃那些有黑斑的香蕉，雖然我臉上也很多曬斑，哈哈哈。

至於寄物，有A~E或更多號碼的卡車，沒有特定依照號碼布規畫特定號碼的卡車，每台卡車可寄物1000位，自己挑一台去寄就可以了，會給一張識別貼紙，賽後憑貼紙號碼去領即可。

全馬路線廁所很多，除了在起點的bali safari 是行動廁所，路線上的廁所都是跟當地民家或公家機關借的，有提供衛生紙與擦手紙

全馬起跑時間4:30，關門時間7個小時

綠色=10K，紅色=半馬，黃色=全馬，白色=海外選手

晶片是在號碼布後面

我們賽前自己買一根吃，21K後再吃一根補給，兩根香蕉撐完一場全馬!! 很後悔沒帶到錢，就可以在路邊吃泡麵跟烤豬飯

這是水站提供的機能飲料，跟舒跑及寶礦力的味道不一樣，飯糰覺得很好喝

這個不是官方補給，要帶錢!要帶錢!要帶錢!

寄物卡車

比賽前晚

2點就要到接駁車地點上車，凌晨一點起床，怎麼跟爬山一樣啊！而整裝當天有換飯店，在定裝時，飯糰一度以為跑步的短褲遺留在上一個飯店，懊惱到不行，差點就要穿泳褲上場了。結果是打開行李箱時，褲子掉到陰暗的角落，加上又是黑色褲子，整個眼瞎看不到，真是虛驚一場。

賽事當天

自從2018年11月的合歡初超馬結束之後，飯糰就呈現一個擺爛的狀態，可能第一場就老來得志，合歡馬都完賽了，七小時的標準全馬，也沒有困難地形應該可以完賽，就是這種驕傲，讓我沒什麼動力練習。比賽前三個月，最多只跑12K。

《精彩回顧 : [44.5KM]從零到3275，一個人的內心戲7時又10分，我的合歡初超馬。 》

從Kuta到賽事起點約一個小時車程，接駁的28座巴士將近百台，海外選手約1600多位。巴士停車點轉小車接駁的秩序很亂，旁邊又有一堆摩托Grab在攬客。混亂之中，我以為很遠，問了一下價格，竟然要IDR 50000(可殺價)！幸好有Google，只有1公里的距離啊，大家是要保留實力嗎？搶著搭接駁車！？

終於要開始了!!!我們的策略就是緊跟著6小時的Pacer

才剛起跑沒多久，飯糰突然開始有尿意，一開始有幾家便利商店，沒想到卻挑到一間有選手正在裡面大便的。真的夭壽等超久，我是第四個候位的，我看排第一個的日本人等到臉都發出尷尬的笑容，飯糰最後選擇放棄。本來超過5:45 Pacer一段距離，就在這段等待時間我們已經變成後面倒數的跑者，一走出便利商店有點黑也很安靜，啊、啊、啊。

穆斯林早上要禮拜，大會很貼心地準備禮拜區，也可以洗腳喔~ 這個時候大概是早上5點

過了10K轉進鄉間小路，天色也開始亮起，最精采的這一段即將展開！這段小路有村莊、有巴里島的廟宇、還有梯田景觀，最讓人起雞皮疙瘩的感動則是一群接著一群，幾乎沒有間斷穿著傳統服裝，喊得超級大聲的小朋友啦啦隊。峇里島馬拉松的亮點與賣點是什麼，就是這個Semangat，這是無法從照片中接收到的感動，一定要親自下場跑一次。

18K附近遇到了一個日本人，立馬過去搭訕，Shiraishi桑到Sanur學英文一個月，他是個跑遊世界的跑者，除了邀約我們去日本跑馬，還約到2020去墨西哥，可惜我們的口袋還沒有這麼深。

8點太陽已經出來嚕~飯糰也開始覺得累了

因為沒有認真的練習，飯糰這次依舊是用策略來完賽。我們約定21K要在2個半小時左右跑完，後面才會有充裕的時間用走的。21K抵達，每人吃了一包台灣萊爾富買的BCAA，其實我真的不知道有沒有效，就當作心安的護身符。按照水站的距離，每2.5公里當作一關慢慢破。跑到30K以後，腿有點舉不起來，真的是看到台階、椅子或任何能讓我坐下來的地方，屁股就不自覺移動過去。可憐的心愛，只能跑一段路等我一段路，我們約定好要不離不棄一起進終點。其實另外一個原因是，沒有我就沒有人幫他拍拿國旗衝線的照片。

不要一直逼我，讓我休息一下

峇里島的服務就是好，蹲下來親手幫我們塗藥膏跟冰敷

一路上，小朋友都會舉起手要拍掌， 心愛說 :絕對不能放過任何一個想要拍手的孩子，沒拍到他們會難過

一路上的村民都很熱情，跑在後段班的我們並不孤單

最後一公里，心愛把國旗披在背上，許多跑者也開始一直來找我們拍照。最後195公尺，心愛舉著國旗，兩旁早完賽正在休息的跑者開始大聲為我們喝采，這195公尺原來是這麼享受，我們就在TAIWAN的吶喊聲中衝向終點，超級讓人感動。

42K之後就開始一直在拍照..

Taiwan ! Taiwan ! Taiwan!

終點有大炮，要把握!! 一張IDR 35000

2019的獎牌很不錯看哩~還有衣服也都很好看

後記的感動

即使沒有可以炫耀的高級補給，也或者這是我們的第一場海外馬，什麼都新鮮什麼都有趣。除了前面看到的超盡責啦啦隊，這裡的交管跟台灣賽事比起來，真的對跑者很好。從開始到結束不論是車水馬龍的大馬路還是鄉間小路，就算後段斑與成績無關，交管人員絕對讓跑者優先。遇到不聽話的車輛想要偷鑽，交管人員就會罵他。

路線偶有上坡，距離都很短，最後8K幾乎都是緩下坡，衝線前的2K更是友善的平路。如果你是全馬的初心者，或者是像飯糰不追求成績、不希望成績進步太快的人，這是一場你絕對可以報名的賽事。Semangat與笑容就是你最好的補給！

#Semangat是加油的意思

完賽T超好看的啊

恭喜飯糰！這是飯糰的第一場正規全馬，只要完賽就是破PB。跑了6:35我想下一場要破PB應該也是沒問題喔~