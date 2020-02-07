快訊

五星Buffet一桌就算包場！武漢肺炎恐讓台灣飯店業雪崩

高雄5男街頭押人進後車廂 路過女子見義勇為制止

跑步小品／備戰名馬、東馬 多一點愛、少一點私心

運動筆記 / 黃俊麒
今年的東京馬拉松將在3月1日照常舉行，部份中國選手將受到限制無法參賽。 聯合報系資料照片

武漢疫情越來越嚴重⚠️明天又要變冷了...今天回溫明天又要變冷，出門運動的大家記得注意自身保暖跟氣溫變化可能造成的身體不適，所以今天運動完明天早上起床要小心喲！（可放一件長袖在床邊一早起來先穿上在刷牙洗臉）讓身體從棉被裡出來不要馬上溫度落差太大...

關於名馬跟東馬，恩沒錯似乎照常舉行了，但是其實最該注意的是妳如何保護別人保護自己，當然參賽權出自於自己但相對的，某些部分的人也可能因為比賽都報名了不想浪費的心態硬去參加（自己已經不舒服了還是要參加...）也不是不能參加而是當不舒服抵抗力比較差的時候就比較容易被感染甚至感染後感染其他人！

比賽前一週，早睡適量喝水勤洗手少接觸人群，然後記得不要跑去玩水（淋雨訓練啊）賽前一週其實真的沒什麼好練的，訓練需要至少7-14天才能吸收，所以賽前一週其實練的再好幫助也不大甚至增加疲勞與賽前焦慮更容易造成生病不舒服的現象。所以要練這個月趕快練吧（趕快抱佛腳）然後請帶足夠的衣物（跑完就換新的）不管有沒有流汗因為衣服會殘留細菌，運動後比較累的話抵抗力下降就有可能中獎！

然後搭車、搭飛機、飯店行走、「比賽後」（這點很重要比賽後不要鬆懈）口罩都要帶著請記得更換，因為日本地區再處理疫情的部分真的還是比較緩慢一些，比賽人群多不要貪一時方便！然後日本地區如果氣溫比較低，比賽時記得可以帶一些不要的舊的外套，或短的雨衣開跑前幾公里好好做好保暖，如果要拼成績就到第一個水站再把衣服或雨衣丟垃圾桶囉。

所以這個月請注意作息睡眠、飲食、勤洗手、適量喝水、和適量運動，補充好足夠的抵抗力！然後接觸人群密閉空間口罩戴著保護自己。（生病或沒生病都一樣戴著）不要抱著反正我都生病了不用戴拉母湯有這種心態！飲食、寒冷、作息、壓力甚至是疲累會造成抵抗力降低，所以注意這些小細節，相信只要保護好自己剩下的聽天由命吧，畢竟總不可能那麼幸運但也可能剛好這麼幸運，各位好好保重。

然後我想說，口罩留給第一線人員吧！不要浪費可把手帕短薄的放口罩內（容易清洗）這樣口罩可以多帶一天，然後家裡的老人家小朋友拜託它們戴著，家裡必須接觸人群的家人朋友們（工作），口罩留給它們，一個一個保護好相信大家能一起走過這波疫情，「多一點愛 少一點私心」真心希望大家都好好的妳也要相信自己會好好的不要恐慌好嗎！把愛分享出去。台灣加油，地球加油❤️

#佛系教練 #kobe麒跑步訓練班 #歡迎分享 #東京馬拉松 #名古屋馬拉松 #記得開高畫質

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

賽事心得／峇里島馬拉松 熱鬧又好玩

前言 這篇文章是飯糰2019參加峇里島馬拉松的遊記，看到2020的峇里島馬拉松即將在2月25日註冊報名(免抽籤)，趕快來分享給大家喔。2020峇里島馬拉松日期為8月30日。 只要跟朋友提到我要去峇

訓練心得／大崎棟 Trail Run

新竹橫山的樂善堂 假日都有很多人騎單車或跑步上來 還有綠豆湯可以喝 從樂善堂看山下的視野遼闊 風景非常棒 旁邊的大崎棟步道 一直往上都是石階步道 陡升階梯也不少 上到山上的涼亭

跑步小品／備戰名馬、東馬 多一點愛、少一點私心

武漢疫情越來越嚴重⚠️明天又要變冷了...今天回溫明天又要變冷，出門運動的大家記得注意自身保暖跟氣溫變化可能造成的身體不適，所以今天運動完明天早上起床要小心喲！（可放一件長袖在床邊一早起來先穿上在刷牙

台灣777跳島馬拉松 一次跑完六大外島

2020的一場台灣第一 台灣唯一777跳島馬拉松 是許許多多資深跑者期待的一場連日馬拉松 主辦非常用心讓團隊夥伴花了將近十天的時間跑了七大島（一本島＋六外島）把所有屬於台灣外島的美拍回來跟大家分享

賽事心得／鎮西堡超馬 永生難忘的一戰

鎮西堡100k王者之路-征途超級馬拉松去年1月鎮西堡跑了80k，完成後就想好今年要完成100k....然而在完成去年11月的曾文水庫超馬119k後，休息了好一陣子，後來因工作的忙碌及天氣因素，加上巴拉

賽事心得／鎮西堡超馬 刻骨銘心的第二場百K賽事

鎮西堡 先說說鎮西堡這個地方，這樣起頭不是代表我對鎮西堡的地理環境有多麼熟悉，相反的，我對它很陌生。但跑馬的人都有相同經驗，在台灣，有很多地方，要不是因為跑馬，根本從來沒去過。賽前才臨陣磨槍的查

線上馬終極版 Team5421規律跑者IV開放報名

博克多跑步銀行5421規律跑者IV開放報名中！想挑戰每天5k+，每週4天+，持續21週不間斷嗎？ 完賽前，他們只是一群愛跑步的人；完賽後，他們已成為一群規律跑者。總想著要做點不一樣的事，卻不知道該從

賽事心得／戀戀大湖馬拉松 竹子妹妹6.5小時完賽

別人的初馬都是平路 我們77幫就要不一樣 專挑山路～一場不可愛的草莓馬 那個山那個坡很可惡 這場初馬因為你們讓竹子77無傷歡樂玩曬 跑前林林和達叔幫我準備的BCAA 能量膠 都忘了吃 補給站

跑步知識／冰敷可以幫助身體恢復？事實或許並非如此

冰敷可能不會幫助恢覆 甚至會減緩恢復的時間 我們經常會看到這樣的畫面，精英運動員在大強度比賽或者訓練結束後會進行冰敷或者泡冰浴，Usain Bolt、Mo Farah都曾這樣做。 圖片

史上最科技路跑！Yahoo 321 RUN火熱報名中！

史上「最科技」路跑火熱報名中！ Yahoo首次舉辦的大型路跑 2020 Yahoo 321 RUN將在3月21日於大佳河濱公園登場，此次賽事組別分為半馬組(21公里)、挑戰組(14公里)及樂

賽事心得／戀戀大湖馬拉松 揪團瘋狂吃草莓

自從台灣發現感染武漢肺炎病例之後，防疫變成時下最熱門的話題，近期許多賽事也紛紛延期或停辦，而20200202這場浪漫台三~戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松，由於主辦單位選擇如期舉行，讓我們INVITE揪團

帶小比旅跑台灣／戀戀大湖馬拉松 草莓吃到飽

上星期日，我們去參加戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松。 因為怕當天開車太累，前一天我們便住到苗栗市，也可以比較晚出發。 前一晚跟好友聊天聊完早早就回房間休息。 清晨五點，我們便從飯店出發，到達會場，

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。