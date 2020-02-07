跑步小品／備戰名馬、東馬 多一點愛、少一點私心

武漢疫情越來越嚴重⚠️明天又要變冷了...今天回溫明天又要變冷，出門運動的大家記得注意自身保暖跟氣溫變化可能造成的身體不適，所以今天運動完明天早上起床要小心喲！（可放一件長袖在床邊一早起來先穿上在刷牙洗臉）讓身體從棉被裡出來不要馬上溫度落差太大...

關於名馬跟東馬，恩沒錯似乎照常舉行了，但是其實最該注意的是妳如何保護別人保護自己，當然參賽權出自於自己但相對的，某些部分的人也可能因為比賽都報名了不想浪費的心態硬去參加（自己已經不舒服了還是要參加...）也不是不能參加而是當不舒服抵抗力比較差的時候就比較容易被感染甚至感染後感染其他人！

比賽前一週，早睡適量喝水勤洗手少接觸人群，然後記得不要跑去玩水（淋雨訓練啊）賽前一週其實真的沒什麼好練的，訓練需要至少7-14天才能吸收，所以賽前一週其實練的再好幫助也不大甚至增加疲勞與賽前焦慮更容易造成生病不舒服的現象。所以要練這個月趕快練吧（趕快抱佛腳）然後請帶足夠的衣物（跑完就換新的）不管有沒有流汗因為衣服會殘留細菌，運動後比較累的話抵抗力下降就有可能中獎！

然後搭車、搭飛機、飯店行走、「比賽後」（這點很重要比賽後不要鬆懈）口罩都要帶著請記得更換，因為日本地區再處理疫情的部分真的還是比較緩慢一些，比賽人群多不要貪一時方便！然後日本地區如果氣溫比較低，比賽時記得可以帶一些不要的舊的外套，或短的雨衣開跑前幾公里好好做好保暖，如果要拼成績就到第一個水站再把衣服或雨衣丟垃圾桶囉。

所以這個月請注意作息睡眠、飲食、勤洗手、適量喝水、和適量運動，補充好足夠的抵抗力！然後接觸人群密閉空間口罩戴著保護自己。（生病或沒生病都一樣戴著）不要抱著反正我都生病了不用戴拉母湯有這種心態！飲食、寒冷、作息、壓力甚至是疲累會造成抵抗力降低，所以注意這些小細節，相信只要保護好自己剩下的聽天由命吧，畢竟總不可能那麼幸運但也可能剛好這麼幸運，各位好好保重。

然後我想說，口罩留給第一線人員吧！不要浪費可把手帕短薄的放口罩內（容易清洗）這樣口罩可以多帶一天，然後家裡的老人家小朋友拜託它們戴著，家裡必須接觸人群的家人朋友們（工作），口罩留給它們，一個一個保護好相信大家能一起走過這波疫情，「多一點愛 少一點私心」真心希望大家都好好的妳也要相信自己會好好的不要恐慌好嗎！把愛分享出去。台灣加油，地球加油❤️

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