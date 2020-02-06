跑步知識／冰敷可以幫助身體恢復？事實或許並非如此

冰敷可能不會幫助恢覆 甚至會減緩恢復的時間

我們經常會看到這樣的畫面，精英運動員在大強度比賽或者訓練結束後會進行冰敷或者泡冰浴，Usain Bolt、Mo Farah都曾這樣做。

圖片來源：愛燃燒

一開始大眾對此都非常疑惑，為什麽菁英選手在比賽後要進行冰浴，後來慢慢的了解了才知道，原來高運動強度和比賽後進行冰浴，有助於幫助運動員更好地從比賽中恢復過來，幫助他們更好地進行接下來的訓練。

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可以幫助恢復，可以說是很多運動愛好者對於冰敷（冰浴）的認知，那麽，如果說，其實大眾一直以來對於冰敷（冰浴）的認知都是錯誤的，你會怎麽看？

近日，發布在Men's Health的文章就這一問題進行了深度的分析，縱覽了冰敷的歷史，專家學者相關的研究案例分析等，最後給出的了關於這一問題的答案—冰敷可能不會幫助肌肉恢復，甚至在某種程度上冰敷會造成肌肉損傷。

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為什麽呢？我們摘取了其中重要的部分，一起來看：

揭開冰敷的面紗

要想解釋為什麽冰敷不但不會幫助恢復，甚至會減緩恢復的時間的問題，我們首先要了解的一個概念便是軟組織是怎樣癒合修復的。

1、 軟組織損傷癒合的三個階段：關於軟組織的損傷癒合，醫學界普遍接受的一個認知是：軟組織的損傷愈合需要三個階段—炎症、修復和重塑。

當組織受損時，免疫系統會啟動炎症反應，這個階段伴隨著腫脹的發生，也就是我們常見的扭傷之後足踝部位腫脹，之後人體展開修復和清理工作。

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人體通過巨噬細胞(吞噬和消化細胞碎片的白細胞)的形式展開其修復和清理工作，它們產生蛋白質胰島素樣生長因子，而這些物質是肌肉修復和再生過程中所必需的。

炎症反應被認為是對修復受損組織和修復肌肉必經的階段之一，因為相關研究發現，當阻止炎症的發生時，會減少蛋白質胰島素樣生長因子（IGF-1）的產生，進而延緩愈合，即只有經歷了炎症反應，才能進入修復和重塑的階段。而冰敷在軟組織損傷修復中起著怎樣的作用呢？

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大眾對於對冰敷作用的認知：1、 冰敷可以減少傷後出血：冰冷刺激導致局部毛細血管收縮，抑制血液循環，減少傷後出血2、 冰敷可以減輕炎症反應：局部降溫抑制了損傷局部機體自身代謝水平，減少了損傷後局部炎性物質的積累，減輕了發炎反應3、 冰敷可以降低疼痛冰冷刺激抑制神經傳導，具有提高痛閾的作用，簡單來說就是降低疼痛的程度。

這些是大眾對於冰敷的普遍認知，而對於運動愛好者來說，冰敷還有一個非常重要的作用，那就是，冰敷可以幫助恢復（大多數運動愛好者的認知）。

關於這一點的認知，如果你在網上搜索相關資訊，就會發現，關於冰敷（冰浴）可以幫助恢復的言論，不在少數。但，其實並沒有研究證明，冰敷可以促進恢復（雖然我們看到很多菁英運動員這樣做），因為從軟組織損傷修覆癒合的角度來看，冰敷不但不會促進恢復，甚至會起到阻礙恢復的作用。

注意看上面提到的冰敷認知的第二點—冰敷可以減輕炎症反應，局部降溫抑制了損傷局部機體自身代謝水平，減少了損傷後局部炎性物質的積累，減輕了炎性反應；即冰敷延緩了炎症反應的發生，而炎症反應，在講述關於軟組織損傷癒合的三個階段時我們說過，炎症反應被認為是對修復受損組織和修覆肌肉必經的階段之一。

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2013年發表在《Journal of Strength & Conditioning Research》的研究也證實了這一點，冰敷通過收縮血管和減少液體進入受傷區域來延緩了軟組織恢覆愈合的過程，即局部降溫會延緩離心運動引起的肌肉損傷的恢覆。而後續的相關研究也證實冰敷可能在恢覆過程中不會起到積極的作用，甚至會起到反面作用：2014年發表在《Journal of Strength & Conditioning Research》上的一項研究表明：在訓練結束後進行冰浴，會阻礙細胞活動，而細胞活動是塑造強健肌肉的關鍵，即從長期來講，冰浴會大大減少肌肉質量和力量的增長。

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2015年發表在《Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy》的一篇研究也表明：在冰敷（冰浴）結束後，因為因冰敷而導致的血管收縮並不會馬上消除，因而會導致血流的速度受限，在一定程度上會造成原本健康的組織的受損，即冰敷有可能加大傷害。

此外，相關研究也證實了，長時間冰敷會造成淋巴管的滲透性增強，導致液體回流到組織間隙，造成受傷部位更大的腫脹，所以，冰敷沒有促進恢復的作用，我們要正確認知冰敷這一理療手段。

冰敷的作用

冰敷的主要作用在於減少傷後出血、緩解主觀疼痛、減輕炎症反應等，而對於急性損傷，防止腫脹和減輕疼痛是第一要務，所以急性損傷發生時已經首先進行冷敷，待疼痛緩解和腫脹減輕時再通過運動或者熱敷的方式來促進癒合恢復，這個是無可爭議的。

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馬拉松賽後提供的冰水池服務，也是因為馬拉松屬於高強度的運動，在結束之後身體難免造成損傷，而冰浴的形式也是為了幫助跑友減輕因為長時間奔跑而造成的肌肉損傷疼痛以及炎症反應。

另外，對於冰敷作用的認知的差異，比賽或訓練後是否要進行冰敷，這個問題要具體問題具體分析。對於我們普通跑者而言，在跑步結束後，我們有充分的時間來進行休息和恢覆，所以訓練後並不需要使用冰敷，待身體自然恢復再進行下一次跑步鍛鍊即可。而對於訓練強度較高，要維持競技水平的運動員而言，他們更多的是要維持狀態，所以才會在比賽完之後進行冰敷。

原文出處：“冰敷可以帮助身体恢复？事实或许并非如此”圖片來源：愛燃燒

以上內容由愛燃燒授權刊出，為尊重原著與忠實呈現文意，內容僅做簡體轉繁體，故可能因文化差異，而有不同的翻譯及語法詞彙，還請各位跑友們參酌。