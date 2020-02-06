賽事心得／戀戀大湖馬拉松 竹子妹妹6.5小時完賽
別人的初馬都是平路 我們77幫就要不一樣
專挑山路～一場不可愛的草莓馬
那個山那個坡很可惡
這場初馬因為你們讓竹子77無傷歡樂玩曬
跑前林林和達叔幫我準備的BCAA 能量膠 都忘了吃
補給站吃很大（第一次跑馬這樣歡樂吃）
在17K我的左膝發作了 好痛跑不下了 一步都刺痛
吃了萍準備的止痛藥抒緩了很多 不知是意志力不想放棄 持續向前
但停太久就會痛 只能一直緩跑走
但這場初馬也折磨人陪跑團
從7點跑到下午2點
從8度跑到18度
體驗了黑夜到白天 冷酷到熱情
上下坡都抓緊時間跑-讓姐姐追進來4分速
糊塗忘了拿折返信物-讓南哥報全馬跑超馬
跑太久-讓潔都餓了
跑太慢-讓萍都曬紅了
覺的重-讓祐祐背外套雜物
汪汪也因為要拿獎送幫主而抽筋
跑好跑滿-讓akiwei團隊等好久
謝謝孟孟怕我累幫我走遠去領很重的衣保袋
謝謝達叔幫我領賽後所以東西
謝謝小黑真的等我一起進終點
謝謝林林帶了按摩搶賽後抒緩
謝謝賴賴紀錄竹子賽道上還能罵你跟進終點的累照
謝謝文琦哥和珠珠姐等77妹給予鼓勵抱抱
謝謝賽道上的跑友幫我加油與祝褔
謝謝終點前的跑友跟著一起高調
謝謝辛苦的工作人員及攝影師
因為你們77長大了（從竹籤變竹子了）
跑前的努力也許比不上別人 但我盡力了
謝謝77幫總是讓我任性要求假日開團
謝謝你們的推坑讓我完成了不可能的任務
竹子也是能完成全馬的
跑前把握機會累積跑量 有團就跟
10-12月幾乎周周半馬 山路平路都報1月跑量更是創新高236.6/K
從10開始 改晨跑4點半起床適應賽事的早和溫度
終於我完賽了
『很重要』初馬一定要找場關門時間長的
正常路線就好
一定要有人陪跑才會分散厭世感及渡過撞壁白眼期
這場全馬我不敢事先跟家人講怕他們擔心 但也許是家人連心
媽媽第一次在我要出門前 買了我愛的食物幫我提東西下樓
完賽都會打回家分享
我：跑完了哦 好熱
爸爸：今天跑多久
我：6個半
爸爸：怎麼今天那麼久
我：很熱啊 補給太好吃
回家吃飯我才分享
恭喜大炳全馬分二
恭喜達叔半馬分五
＃比別人不足比別人努力＃我瘦我驕傲
＃不跑不速度跑態度
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