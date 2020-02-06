線上馬終極版 Team5421規律跑者IV開放報名

博克多跑步銀行5421規律跑者IV開放報名中！想挑戰每天5k+，每週4天+，持續21週不間斷嗎？

完賽前，他們只是一群愛跑步的人；完賽後，他們已成為一群規律跑者。總想著要做點不一樣的事，卻不知道該從何開始...就是現在了‼為自己的跑步自傳，寫下嶄新的一頁吧!!

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只要你願意踏出第一步，所有人都會卯起來幫你也許有人會問： 一樣是流著汗水跑著步...「自己跑」跟「加入規律跑者」有什麼不同？其實只要願意動，都是好的運動方式。只不過...一種是默默訓練，另一種是挑戰自我；一種可能會茫然找不到目標，另一種在21週裡努力朝著終點邁進；一種偶爾會感到孤單，另一種則可以跟著團隊夥伴們一起鬧哄哄地完成每個活動。不加入當然不會怎麼樣，但加入了會很不一樣！我們歡迎你，每一位勇於挑戰自我的夥伴。目前跑步銀行已有1475人完成報名‼他們都期待在「21週」後看見更好的自己。

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聽聽前三期的學長姐怎麼說>>>