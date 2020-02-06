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台灣777跳島馬拉松 一次跑完六大外島

運動筆記 / Run Style完全執行團隊吳導

2020的一場台灣第一 台灣唯一777跳島馬拉松

是許許多多資深跑者期待的一場連日馬拉松

主辦非常用心讓團隊夥伴花了將近十天的時間跑了七大島（一本島＋六外島）把所有屬於台灣外島的美拍回來跟大家分享

當然 更要期待的就是今年6月14盛大舉辦的777跳島馬拉松的來臨

有什麼馬可以一次跑完六大外島？有什麼馬可以用最高規格讓大家進行一次最棒的跑旅有什麼主辦會這麼瘋狂？有什麼賽事會讓您留下最深刻的記憶

我想 台灣777會是第一 也會是唯一就讓我們期待今年六月的來臨吧

台灣777跳島馬拉松會從蘭嶼出發--綠島--大鵬灣--小琉球--金門--澎湖--馬祖

賽事時間雖然還沒到就趕緊先來看看前導影片了解一下主辦單位的用心吧

賽事時間：6/14

主辦單位：台灣環島跑者聯盟 邵敬一

ＭＤ：吳芷寧 （Nina Wu）

官方攝影：Run Style 完全執行團隊

RUN & LIVE 影像執行團隊

賽事簡章：https://reurl.cc/9zemG8

Run Style完全執行團隊官方粉絲團：https://reurl.cc/eAOZW

官方Youtube：https://reurl.cc/KzDGq

團隊影片作品置放處:http://vimeo.com/hcwedding

檔期詢問單:https://reurl.cc/Q6Vl9

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