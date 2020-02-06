賽事心得／鎮西堡超馬 永生難忘的一戰

鎮西堡100k王者之路-征途超級馬拉松去年1月鎮西堡跑了80k，完成後就想好今年要完成100k....然而在完成去年11月的曾文水庫超馬119k後，休息了好一陣子，後來因工作的忙碌及天氣因素，加上巴拉卡公路坍方，使我一直沒時間上大屯山去練習，也就是將近一個半月沒有跑30k以上的距離，所以在比賽前兩週加緊利用時間及好天氣跑了風櫃嘴及平等里，都各完成了30k，但是回來之後都很疲勞，所以休息了好幾天。

到了比賽的前一天好好睡了十多小時，一方面是養精蓄銳，另一方面是沒訂到民宿，只好從晚上6時睡到12時起來開車去尖石鄉先佔好車位並在車上睡一下等清晨5時開賽。去上廁所時遇到了祥帥，打了招呼聊了一下便往起跑線而去。

一開賽看到的天氣預報只有7度相當寒冷，我著了風衣及長壓力褲上戰場，這次我帶的水杯是自行車水壺，好處是可裝較多的飲料且不用打開即可直接飲用，在衝下坡非常好用。一鳴槍我以6分半速度開出，順著人龍調整自己的節奏前進，前4公里的緩坡其實已經有點令身體發熱了，因此只好在第一補給站脫去外套抓在手上，解開了束縛,，繼續前往下一個補給站~

天色依舊未完全明亮，但跑者的精神卻早已抖摟極致，在晨曦中顯得如將士們般地軍容壯盛，而我的狀況也還不錯，想想應該是昨天睡了十多小時的因素吧!很快地到達了宇老，完成了第一座山爬昇1200m，時間和去年差不多，這時藍天白雲已在山頂，蓋住了遠方的山群，旁邊櫻花綻放，真是美不勝收啊~

我繼續前往秀巒部落的下坡，聽著一位麗山的跑者叫著 "內湖鐵人加油!會長有來跑嗎?" 我回答"沒有，不過有幾位50k的跑者"，他告訴我呼吸有點困難，吸不到氣，我趕快要他慢下來不用跑快以免發生意外，說著便離他而去，在約8:45到達了秀巒部落補給站，知道接下來有20k上坡，就多吃了些鹹粥增加能量才離開~途中有人叫住我，原來是學生家長Eric也跑100k，他告訴我快抽筋了，要轉成80k，我們拍了照便由我先行~

爬了10k上坡到達泰崗部落，突然發現它的牌樓不見了?心想會不是被颱風吹垮了?有點小失望地標沒看到，但仍和去年大約的時間到達40k泰崗補給站(也是去年80k折返點)，這次心態不同了，因為必須要再往上10k才到50k鎮西堡折返點，我將風衣收入轉換袋，志工還一直熱心確認我是否不用了可後送到終點，我感謝她的細心確認此事便再踏上征途，又發現怎麼有個牌子寫著"80k折返點請往前800公尺"？和去年真的不一樣，心中很疑惑‥‥

無論如何，向前是未跑過的路，但是曾經騎車過，所以知道坡沒之前10k陡，但有點上上下下較惱人，過了新光部落，知道離鎮西堡不遠了，這時陽光普照，天氣開始熱了起來，心想幸好是在1600m以上的山上，才會涼快可 以跑步，到了上鎮西堡教堂前有一牌子寫"折返點向前1.4k"，我不疑有它，向前才發現是陡下坡，心想"完了，等下回來要吐回去很痛苦!"，而且是碎石子路不好跑，終於到了折返點, 時間是12:07，心想還有近7小時可以回程，應該來得及，但回去的1.4k上坡很折磨，大概是10多%的坡，爬完之後，一位跑者一直向我抱怨說"去年沒有下去那1.4k，那知為了搞國際認證，來了幾個老外就多了這來回要命的2.8K，害我現在沒力可以跑了，協會應該以15小時關門才對!"，我終於搞懂原來在泰崗看到的"80k折返請往前800公尺"也和國際認證有關，將這兩事件關連起來了!

我沒有自怨自艾的本錢，只能默默往回程歸去，才跑2k，遇到的嘟嘟老師正跑過來，我叫了她名字及綽號3次，她都沒聽見，心想是認錯人了嗎？有點失望續往前(事後她告訴我是戴耳機沒聽到)，這段下坡預計下午1:30回來泰崗到達60k里程，起初有點燒檔，趕快抹了凡士林走一段，終於又可以跑起來，在1:40回到60k里程泰崗補給站，又遇到麗山長跑的志工給我加油，我又有了衝勁，用6分速下山，很快地在2:47到達秀巒補給站，吃飽喝足後展開最後一段10k陡上坡，期望5:00前到達宇老至高點~

這一段開始感覺有點涼意，因太陽逐漸要西落了，幸好上山熱量由身上不斷發出沒太大感覺，只是覺得坡特別地陡，都是11~12分速撐住，沿途看到好多回收車通過，載了不少棄賽的跑者，好不容易到了77.5k補給站，聽到志工打氣說剩2.5k就是全下坡了，又聽到一位女跑者說要上回收車，心想"可惜，都已撐到77.5k了!"

終於在下午5:00左右到達宇老高點，完成了里程80k，心中大石落下了!只剩下最後的下坡20k，孰知道一下去就起了大霧，有點令人擔心，我加速趕過很多人，但仍趕不上天黑的速度‥‥大約跑了7k，竹60縣道的天色完全黑暗下來，我開了頭燈跟一位紅衣跑者向下衝，前後也都有跑者一起。跑到補給站，志工叫住我，我以為是問我的頭燈，我指我的給他看，後來才發現他要我穿反光衣，但已來不及。

我跟著紅衣跑者及一群不知名的跑友，在全黑暗及濃霧中以6分速向下衝，只能看見紅衣跑者的反光衣及地上的白線微弱反光前進著，實在是非常驚險刺激，但至少比去年玉里百k的赤科山全黑暗中一個人安全多了，只是距離長了些，而路況也好很多。我們前後的跑者一直互換著，但我跟著紅衣跑者一直沒變，我也一直咬往沒放鬆，因只要一放鬆就跟丟了，要再找下一個目標不容易，更何況是黑暗中啊 !

當然這樣跑，引領的跑者很重要，因為他常常跑在另一側，因為為了轉彎較快，所以萬一有車過來就麻煩了，但幸好我們一直都很沒碰到轉彎有車‥‥跑著跑著終於看到竹60指標出現了6，表示只剩6k了，但這時我的頭燈沒電了，不能再加速跑快以免危險，只能放慢速度，這時超過一位跑者,他問我剩多久時間?我告訴他約28分。幸好遇到了小市區有燈光又可以跑一下，我超越了用走的很多跑者，終於看到了最後一個補給站，也表示以後大部分都有路燈了，我興奮地向前衝，用約近6分速享受這最後的里程，又超越了很多人，看到了竹60變成0及ok便利商店，轉彎回到了尖石鄉公所，完成了這100k的長征!!時間約14小時多一些，遇到了麗山長跑的前輩向我道賀‥‥

很高興終於完成三年前的心願鎮西堡100k! 這完成信心來自於去年4次TUR百K的經瞼，使我了解這次不用背水袋只帶一個自行車水壺就足夠了，另外最後20K的長下坡在大霧及黑暗中奮也令人刻骨銘心啊，那些不知名的跑者陪著我跑都是革命同伴，才能使我安全地達陣呢~當然在寒風中的志工及原住民朋友也是我最感謝的的助力，感謝老天也給我這美好永生難忘的一戰!