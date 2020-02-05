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史上最科技路跑！Yahoo 321 RUN火熱報名中！

2020-02-05 09:46運動筆記 Lemon Chi

史上「最科技」路跑火熱報名中！

Yahoo首次舉辦的大型路跑 2020 Yahoo 321 RUN將在3月21日於大佳河濱公園登場，此次賽事組別分為半馬組(21公里)、挑戰組(14公里)及樂活組(4公里)，以「自由視界 任你超越」為主軸，結合AR科技，現場除了AR科技體驗、三大報名好禮，更能獲得「跑者專屬AR獎牌」，你還在等什麼？

4個你一定要報名Yahoo Run的理由！

回饋超優！早鳥優惠88折 + Yahoo購物金/優惠券讓你拿

Yahoo 321 RUN 特開早鳥優惠 88 折，想輕鬆跑個4K樂跑組、嘗試來個14K挑戰組，或是一鼓作氣衝向21K半馬組，只要在2月7日前完成報名，早鳥費用直接88折，同時所有報名跑者，皆能得到Yahoo奇摩購物中心加碼贈送的Yahoo購物金及折價券，除了最高可享300元購物金回饋，還能享有多項商品折扣，優惠再升級。一邊省錢、一邊賺錢，還能運動享健康，就是那麼好康！

贈品超讚！三大好禮，跑出科技時尚感

 

Yahoo 321 RUN 以田徑跑道作為主視覺概念發想，並以白、紫、黑三色作設計，任你跑出無限視界、超越自己。此次三種活動贈品置入時尚及科技元素，著重實用性及永續性，獨家推出的「白色運動機能衣」，舒適貼和具排汗效能，設計簡約俐落，材質更是運用回收再生環保纖維，有型之外更友善環境！

紫、白為底的「運動毛巾」採緹花面料製作，觸感柔軟、外型亮眼，是未來的運動好夥伴！

另挑戰組與半馬組更能獲得限定贈禮「黑色運動空心帽」，低調的用色，並將Yahoo 321 RUN的跑道設計巧思融合在帽簷與字體當中，讓你跑出時尚感！

獎牌超炫！結合AR科技，打造專屬高科技獎牌

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在Yahoo Run完賽獎牌設計上，正面使用多層次簡約俐落的設計，呈現專注、專業、不斷超越的精神，背面則以Yahoo最新Logo「y!」為主體設計，結合AR科技，手機一掃，就能打造出專屬你的高科技獎牌！

動機超強！超越想像，體驗5G最新科技 

透過首屆大型路跑，Yahoo 321 RUN 要突破參與者的無限想像！除了科技路跑，在活動現場Yahoo奇摩將帶你一起體驗5G新科技！首創科技結合公益活動的新視界，串連線上線下平台、往來虛擬與現實之間，挑戰自我、任你探索！

▸早鳥優惠只到2月7日，報名要快！相關報名資訊請上伊貝特報名網

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