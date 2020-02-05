賽事心得／戀戀大湖馬拉松 揪團瘋狂吃草莓

自從台灣發現感染武漢肺炎病例之後，防疫變成時下最熱門的話題，近期許多賽事也紛紛延期或停辦，而20200202這場浪漫台三~戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松，由於主辦單位選擇如期舉行，讓我們INVITE揪團客&瘋狂亞比路跑社年度團聚場得以順利進行，因為錯過了，大家要再見面可就得再等一年了。

(今年還是有好幾位團員不克參加)

北部的團員今天提前在凌晨3點左右就到達會場，此時戶外溫度大約8°C，因為全馬7點才起跑，時間還很充裕，所以我們就先窩在溫暖的便利商店裡，休息聊天吃東西整理裝備，等待住台中的團員們到達之後再出去集合。

(便利商店內休息用餐整理裝備)

(液體麵包補充能量)

6點多台中的團員們也都到了，我們在酒莊前的廣場集合，許多團員縱使平常在臉書社團或是Line群組裡喇賽喇翻天，但是一年可能也就見這麼一次面，所以相聚的機會實在非常難得，更何況現在武漢肺炎的問題，搞得風聲鶴唳草木皆兵，短期內會有多少賽事選擇取消都還是未知數，因此，珍惜當下顯得更加重要，有馬可跑就是一種幸福。

(Invite揪團客 愛幫盲x瘋狂亞比路跑社)

這次一樣是銘哥、勇哥和我三人同行，7點全馬組起跑出發，吃漢列車啟動糜爛配速，沿路嘻嘻哈哈邊跑邊玩，賽前曾討論過，按照往例草莓都出現在第2補給站，所以我提議第1個補給站可以略過不停，把這裡節省下來的時間，用來在第2補給站多吃幾顆草莓，這個想法獲得吃漢們的一致認同，那就這樣辦吧！^_^”

(聽說會場有發口罩但是我們回家時才知道)

(7點整全馬起跑出發)

沒多久就來到2.5K的水頭寮橋第1補給站，遠遠就看到整群人擠在那，我心裡想著，第1站不就水、舒跑、小番茄跟油飯嗎？

在好奇心驅使之下，我還是湊過去看看好了，仗著身高之便，我看見補給桌上有礦泉水跟舒跑，再來是幾個托盤裡面裝著紅色的小...番茄？是番茄嗎？我擠到桌前看了個仔細...

(這場的草莓不怕你吃完，怕你吃不完)

哇!草莓，真的是草莓耶！伸手抓起一粒就往嘴裡送，咬下去的瞬間，濃郁的果香在唇齒間炸開，吃起來有點酸有點甜就像戀愛的感覺，我環顧四周，每個人的臉上，都掛著一抹幸福的微笑，此時還聽到補給站的志工說，今天每一站都有草莓喔！

(今年從第1站就開始吃草莓，太誇張了啦)

太開心了，以往只在第2補給站出現的草莓，今天竟然第1站就出現了，不客氣的狂吃十幾顆後，我們才心滿意足的離開，吃漢列車繼續開往下一站...

聊著聊著5.3K的第2水站義和隊部很快就到了，這個站點一直都是草莓馬最精彩的補給站...

(最豐富的補給站)

進站後大家開始覓食，首先看到的是一碗一碗的草莓雪花冰，我也不管它現在幾度低溫，拿了一碗就挖來吃，當時身旁有位大哥嘴裡嘀咕這麼冷還吃冰，然後還一口一口把冰往嘴裡送，他抖著手邊流鼻涕邊吃冰，那個畫面真的很有趣...解決草莓雪花冰之後，也吃了幾塊炸臭豆腐跟炸地瓜意思意思一下，接著又要開始吃草莓了，這一站的草莓明顯比第1站的大許多，而且今年的草莓吃起來都很甜，在場每個人吃得是津津有味眉開眼笑的，跑友們吃草莓是瘋狂的一把一把抓，而補給站的志工上草莓也是一籃又一籃的補，完全沒在跟你客氣的...

(草莓雪花冰+草莓乖乖)

(每個補給站的草莓都是洗好一整籃的直接上)

吃飽草莓後我們準備離開補給站，看見旁邊停了一台行動啤酒車，記得上一屆啤酒車是停在會場終點，這次移到5.3K補給站來，這裡也是11K組的折返點，大會這個暖心的安排，讓大家都有機會喝一杯，避免跑太慢的回去沒得喝，雖然現在感覺有點冷，我還是上前拿了一杯喝了再上，舒服。

(行動啤酒車)

(小喝一杯就好，今天的目標是草莓)

喝完啤酒後，我們吃漢列車繼續推進，沿途靠站都是草莓草莓吃草莓，印象中去程大概只有三個補給站沒有供應新鮮草莓，但是有的會準備其他跟草莓有關特色補給，例如草莓造型手工饅頭、草莓牛奶、草莓香腸等等，也是非常好吃。

(可愛的草莓造型小饅頭)

這屆全馬路線做了修改，第一次折返之後不往卓蘭、鯉魚潭，改往老官道上山到石門客棧再折返，這段新的路線車少空氣好，在折返點補給站休息了十幾分鐘，吃香腸配草莓奶，滿足了口腹之慾才甘願下山...

(離開苗52-3 前往老官道)

(沿途捕捉野生跑友 鍾神、賢哥)

(老官道的由來)

(折返點 石門客棧)

(特色補給 草莓香腸&草莓牛奶)

(跑馬拉松就是要吃吃喝喝拍拍照)

回程雖然又跑了一次苗52-3的山路，但是歡樂馬就是山路上坡走下坡跑，補給儘量吃隨意喝，反正時間內完賽就好...

(今天這座山要爬兩次)

(佛系跑者請常唸)

回到第2補給站時，看看時間，心想終點只剩大約5K，離關門也還有兩個小時，而且這裡應該是最後一個有豐盛補給的站點了，就這麼跑回去實在太浪費了，反正也還吃的下，停下來吃喝一頓再走也不遲，於是我又吃了一輪草莓雪花冰、荷包蛋、臭豆腐、炸地瓜、砂糖橘、雞湯、海尼根一瓶半，而草莓當然是一粒接一粒，直到有點飽足感了，我們三人才又各拿一碗雪花冰邊走邊吃，快樂賦歸...

(聽說酒精可以消毒殺菌)

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(吃太飽最後5K都用走的)

這場經典賽事早已列入我們社團的口袋名單，今年可能是因為草莓盛產所以我們得以大飽口福，全程自己總共吃了幾顆草莓多到算不出來，我想報名費應該都被我吃回來了💪

呵呵，大家相約明年還要再來大湖吃草莓🍓

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康