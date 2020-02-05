帶小比旅跑台灣／戀戀大湖馬拉松 草莓吃到飽

上星期日，我們去參加戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松。

因為怕當天開車太累，前一天我們便住到苗栗市，也可以比較晚出發。

前一晚跟好友聊天聊完早早就回房間休息。

清晨五點，我們便從飯店出發，到達會場，大約五點半。

因為最近冠狀病毒疫情的關係，主辦很貼心的為大家準備口罩，讓大家憑號碼布領取。而在帳篷區他們也準備了黑糖薑茶讓大家飲用。

領完口罩之後，因為那時候溫度大約攝氏6度左右，我們便躲在帳篷休息區等待賽事的開始。

因為這次參加的跑友，很多人都是認識的，所以變成了另類的同學會。

大家開心的合影，然後互虧，不是啦，是互相關心，接著沒多久，賽事就開始了。

這次的路線，是從台三線，然後一直跑到我不知道的地方（喂）

因為好友陳昆信和張儷馨有來參加，所以我們便相約一起跑。

阿信那重色輕友的傢伙，因為看到妹妹，就推著比比跑去跟她們聊天，然後把我跟他老婆遠遠的拋在後面。

他老婆說，他回去後就要被離職了（大誤）我跟儷馨二個人一路追趕，終於在補給站找到他了。（終於追到你了）

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補給站準備很多美食，除了基本的補給，還有玉米濃湯，一口油飯讓大家享用，第一站就有草莓耶，草莓是幸福的顏色，看了就覺得好開心啊！

我們在那裡待了一下下，就離開繼續出發。

清晨的台三線很美，雖然氣溫很冷，但也因為跑步的關係，全身都熱起來了。

很多人都穿著短衣短褲，實在是太佩服他們了。因為怕比比會冷，我把他給包緊緊，還披披風蓋被子，所以他一路上睡的很熟。

我們就這樣走著跑著到達第二個補給站，天啊！這個補給站太誇張了，根本企圖讓大家無法完賽。

不但有鮮艷欲滴的大顆草莓讓你吃到飽，還有好吃的現炸臭豆腐，荷包蛋，草莓綿綿冰，炸地瓜，山豬肉，砂糖橘，農夫大哥更準備了香菇雞湯和生啤酒讓大家享用。這是要逼死誰啊！

我們在那裡整整待了超過20分鐘以上才離開，這真的是我們繼鎮西堡之後，待的最久的補給站之一。

回程時，氣溫逐漸變熱，所以我們身上的禦寒衣物也一件件的脫掉，因為吃太多東西，我們也跑的不太動，所以我們便跑跑走走的完成了這個賽事。

完賽後，會場也準備了完賽餐點罵粽和客家菜包及碗粿讓大家吃，然後每個人還可以領三顆大顆草莓哦，可是我沒領到，因為我事後才知道（大哭

然後，我們一行人踏上回家的路上，結束今天的行程。

這次的賽事，我還遇到了認識快二十年從沒見過面的網友王麗萍真的是另人太開心了。

再一次謝謝阿信，儷馨夫婦幫推和陪跑。

謝謝主辦單位舉辦了這場豐盛的賽事。

謝謝辛苦的志工和交管在寒風底下為大家服務。

謝謝辛苦的運動筆記攝影師侯冠宇及其他平台的攝影師，在又冷又熱的氣溫下為大家拍照，真是辛苦您們了。

謝謝一起拍照的跑友。

#2020戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣