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運動筆記【新聞】2020 Taishin Women Run TPE 求婚、告白全新企劃大破PB 24分鐘的2020渣打臺北公益馬拉松
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2020 Taishin Women Run TPE 求婚、告白全新企劃

2020-02-04 09:20運動筆記 中華民國路跑協會

讓台北霞海月老助你一臂之力

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充滿女孩們最愛的粉色氣息，是Taishin Women Run TPE的一大特色。（圖片來源：中華民國路跑協會）

目前正熱烈報名中的 2020 Taishin Women Run TPE，即將於 3 月 29 日正式開跑，隨著 2020 年的到來，正好呼應賽事主題「愛你愛你」，Taishin Women Run TPE 也在新的 1 年突破以往，除賽事當天台北霞海城隍廟三座神明分尊「城隍老爺」、「城隍夫人」、「霞海月老」於親臨終點活動會場外，主辦單位更推出新企畫「2020求婚告白專區」，只要求婚、告白的對象有參與 Taishin Women Run TPE，歡迎報名參加，求婚告白成功者更能獲得主辦單位提供的「專屬好禮」哦！

2020 Taishin Women Run TPE 即將於3月29日正式開跑。（圖片來源：中華民國路跑協會）

首創神明坐鎮終點　完賽即贈限量御守

2020 年霞海城隍爺渡海來台第 200 年，能夠請到「城隍老爺」、「城隍夫人」、「霞海月老」力挺賽事，Taishin Women Run TPE 與霞海城隍廟寫下台灣體壇的新頁，三座神明分尊的到來，期盼給跑友們獻上最誠摯的祝福。除「城隍老爺」為守護城市保佑百姓的象徵外，「城隍夫人」、「霞海月老」都深受女性的喜愛，「城隍夫人」相傳具有馭夫之能，起源於每年 5 月 13 日霞海城隍廟迎熱鬧時，避免女性信徒被愛看美女的「城隍老爺」煞到而設置；至於被視為掌管姻緣之神的「霞海月老」，供奉於台北霞海城隍廟將近 50 年，無論何時都有絡繹不絕的人潮祈求月下老人牽紅線。除三尊神明到場坐鎮外，霞海城隍廟還提供限量御守提供給當天成功完賽的跑者們，期盼讓女孩們除了跑得健康美麗，更能透過月老求得屬於自己的幸福。

2020 Taishin Women Run TPE，首度跨界與台北霞海城隍廟合作。（圖片來源：中華民國路跑協會）

賽事日當天將贈送限量御守給完賽跑者。（圖片來源：中華民國路跑協會）

2020求婚告白專區 專屬好禮大方送

一生只有一次的 2020，就該大聲對她說出「愛你愛你」。不管你們是友達以上、戀人未滿，還是就等一句「我願意」，就讓所有喜事在今年一一成真！

求婚、告白活動大募集

  • 募集時間：即日起至 03/13 （五）18:00 截止

  • 募集組數：15 組

  • 募集資格：即將求婚、告白的對象有參加今年本賽事即可

  • 活動辦法：來信分享您的愛情故事，只要在會場告白專區求婚、告白成功，即可獲得李亭香中式喜餅日頭餅系列-烏豆沙蛋黃餅（12兩）一盒、PUREFOTO 專業婚攝 9 折優惠、凱達大飯店百宴自助餐廳第二位半價（10%服務費另加）。若最後戀情開花結果成為終生伴侶，凱達大飯店 2020 婚宴專案達 18 桌以上加送價值 12,000 花藝布置（未達18桌送氣泡酒2瓶），只要提供宴客喜帖，中華民國路跑協會再加碼贈送紅包禮金！

注意事項：主辦單位保有隨時修改及終止本活動之權利，如有任何變更內容或詳細注意事項將公布於活動官網。

報名電話：(02)2557-5226 #601

Email：2020wrt@dhimc.com.tw

賽事報名資訊：

活動官網：http://www.womenruntpe.com/

報名網址：https://www.sportsnet.org.tw/online_reg.php

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