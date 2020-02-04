賽事心得／渣打馬拉松 GD班期末考

4:30抵達會場，5:00與GD團員大合照後，我就到旁邊寒士活動帳篷區進行緩跑熱身。跑到一半突然肚子痛趕快去排廁所，解放完到GD集合點自主做熱身操到約5:50，破四列車開始集合往起跑點出發，走到一半想起雞毛說要緩跑，趕快去把他拉進列車。

由於集合點與起跑點離很近，我們很順利地在5:45前就擠到前面15排右側的位子(老師說中間要留個跑得快的人，站第一個轉彎方向側)，這也是我人生第一次站這麼前面起跑的賽事。Jacky很快地向大家說明配速策略，前2k 5’50; 5’40到10k; 5’35到21k; 5’20到30k;後面就放飛，比照”慢穩溫熱快”的原則，明確分工2列縱隊由靠近水站的隊友負責取水。這時候也看到Jason校長出現在旁邊幫大家拍照。

在確認手錶的GPS定位後，就鳴槍出發了。第一個5K由Jacky、Tommy帶頭，5’50開場，本想2k就可以散開人潮，但因為只封了中間快車道，人潮太多，一直到中山橋前都還是擠滿人，大家只能盡量維持配速。

5K水站不停，接著由孔佩帶頭，過中山橋本來想說可以突破人潮了，結果21K領頭車衝出來按喇叭，瞬間又少了1條車道可以跑。10K開始大家每5K進水站補給，這段開始換我跟台中大姐帶，與半馬人潮一直到12.5K才分流，中間還遇到跑很快的Jay大。(Jay看起來好高)

11-15K換我跟台中大姐帶頭衝

15K第1次經過嘎屌大旗，之後就是熟悉的河濱，熟悉的籃球場，熟悉的咖哩，大家穩住均速5’35繼續向前，21K由Jackie、Tommy再度接棒度過那莫名奇妙180度迴轉的南湖大橋引橋，但25K後就是惡夢的開始。

這時因為有位不認識的橘衣大哥插進隊伍，跑在我旁邊影響到我找隊友配水，索性找他一起帶26-30K，結果橘衣跑到一半人就不見了，Jackie哥補位跟我一起帶後頭。為什麼說這段路是惡夢，因為河濱就窄窄的兩線道，大會硬是弄個折返，右側道是折返跑者用，只剩左側可以用。結果左側道還遇到400的NRC Pacer團，好好的一條路，4個Pacer一字排開，後面擠了大概6列的跑者，我們根本超不過去，只能一直跟在後面等機會。

大會補給站不是短就是亂，一下前面是水一下前面是運動飲料，前面團太大擋住去路，本來我們要去後頭拿水，結果補給超短，繞個集團後面就沒水了！只好忍2.5K到中間站才取水。中間站每個人都停下來拿水，根本人牆，我的夾水功派不上用場，怕再繞會喝不到只能跟著停下。

30K折返以後陸續看見Amy、雞毛，想起去年的這個時候，我ITB痛到只能走路，低著頭不敢看大家的記憶，心裡一陣揪結。過32K後Jackie哥說現在3小時，基本上穩了，接下來就不管列車一路往前衝，這段感覺不錯我不小心衝到5分速跑了一段，然後怕掛回穩5’20。35K的水站配能量包不小心喝太多，也可能是前面衝太快的關係，側腹一陣絞痛，加上這段開始有看不見的逆風，Jackie哥經過關心我，但我跑不動了只能守住5’40目送哥離去。

然後跑過震動不斷的麥帥一橋，這段大家幾乎都用走的，我還是維持步頻緩緩度過這段，但這邊速度整個掉下來，只期待能夠趕快到GD大旗那邊。

黃底處拚命維持在6分速

37K經過第2次GD大旗，喝兩口喵爸給的紅牛，頓時又精神百倍，再把配速拉回到5’40左右。無奈39K遇到大亂流，不知道是逆風還是怎樣，右邊屁屁開始爆，右大腿左側也開始隱隱酸起來，第一次有這種感覺，怕會抽筋把配速放到6分速(現在看當時心率居然飆到180)。因為那時有聽到旁邊的跑友們在講，只要不要低於6分速就會破四，我就死撐著6分速不放。

40K進水站夾水喝2口後，後面2K拉回5’40，這段路上我想到去年陳小妞班主任在最後600m處，邊跟者我跑邊大喊：「你是不是受傷了，不要停！不然我會推你喔！」。不自覺找尋著最後那段路出現，然後瞄到GD恐龍，還有聽到GD同學的加油聲，但這時我已經呈現恍惚狀態，只是不斷地往前衝。

最後，在終點線抬頭看到大會時間，3:59:55,56,57，我拔腿拼命衝，過線的瞬間，4:00:03，我知道我破四了(個人時間)，我做到了，恨不得大吼大叫、跪地膜拜！但這時的我已經到極限了，腳僵硬到只能一拐一拐地去領獎牌。(後來才知道大會時間為菁英選手多了1分鐘)

在此之前我每場都受ITB所累(筑波、東京馬)。去年渣打馬，我在30K後又因ITB爆發，忍痛半跑半走完成了比賽，導致養傷養了半年，立下了2020年我要”無傷完賽”的願望。

今年，終於達到了”無傷完賽”。

本來以為這段期間的訓練已經超出破四的要求，沒想到抵達終點時我幾乎是筋疲力盡了，看來比賽的難度跟練習還是有差。但至少，這次沒有因為超過身體負荷而受傷，這是最值得慶幸的了！

分享 facebook

破四! 我做到了

賽前一日補給策略

早餐：花生吐司、阿華田

午餐：肉醬義大利麵、披薩一片

下午茶：鮮奶捲切片蛋糕、蘋果汁

賽前2小時(4:00)：花生麵包、阿華田

賽前1小時(5:00)：威德果凍

賽前半小時(5:30)：紅牛半罐(怕喝太多跑廁所)

前半馬：每5k果凍、每10k塩錠、20k補BCAA

後半馬：每5k能量包、每10k鹽錠

賽後：高蛋白能量飲(32GI)

賽後談

賽後其實恢復得很快，除了腳姆指因為黑指甲相當疼痛，完全沒有鐵腿；周一中午要從七樓走樓梯下去吃飯，也毫不酸痛。

謝謝吳老師繼承了Garmin PB班的理念，創立GD班，讓我們大家能夠再度聚在一起。謝謝王教練、蔡教練，在每個周末帶我們操練每一個環節。

從一開始的短跑、5K測驗、馬克操的%%落地聲、哀嚎不斷的肌力課、雨中志銘老師來帶的長跑、子健教練帶的”愛的10K”、南湖大橋、彩虹河濱的往返、12月的傷兵不絕，我們慢慢熟悉了彼此，慢慢形成了配速小組，也慢慢增加了訓練的長度和力度。

一個人跑很辛苦，一群人跑很幸福

人生階段有許多取捨，不是一直都能夠有機會參與這樣充實的科學化訓練。我很珍惜著這段不論晴天下雨，熱浪寒流，都堅持著每天清晨出門跑步的日子；更珍惜著這些一樣瘋狂、一起吃課表的同學們，因為有你們，「一起跑過一起感動」、「一起團購一起感動」、「GD鞋教」、「聖誕禮物」這些文字才有了意義。

謝謝GD班的老師們、同學們，還有支持我做這件事的家裡老大，愛你們大家！

謝謝GD跑班堅持以科學化訓練讓我們持續挑戰PB