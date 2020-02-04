親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
少年強投陳柏毓
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

封閉式管理防疫！杭州市公告10項措施 喜事、串門都禁

不想被隔離？看病居然用這招 大鑽防疫漏洞...

運動筆記【新聞】2020 Taishin Women Run TPE 求婚、告白全新企劃大破PB 24分鐘的2020渣打臺北公益馬拉松
健行筆記【台中和平區】谷關七雄~波津加山【日本】冬季槍穗連走-行程篇
NBA今日最佳球員- James Harden (2月3日)一周十大好球 (2月3日)

厚底跑鞋的禁用風雲 究竟還能不能繼續穿呢？

2020-02-04 09:45運動筆記 謝佳晉

繼先前對於Nike Vaporfly Next%提出質疑造成的跑鞋禁用風雲，經過一段時間的調查，世界田徑協會終於在1/31正式做出回應，針對跑鞋的製造和取得有進一步的規範。

延伸閱讀：關於世界紀錄和Nike Vaporfly Next%的禁用風雲

分享

圖片來源

在取得方面，從2020/4/30開始，若要穿著上場比賽，該鞋款必須在公開的零售市場(線上或者實體店面)販售至少四個月，才能用於賽場上。若不是所有人都可以買到的鞋款，將被視作為原型鞋，並不允許在競技比賽中使用，而因為審美或者醫療需求而客製的鞋款則不在此限。

在鞋款規格方面，世界田徑協會也訂定了相關條件，即日起生效，不符合條件的鞋款將無法在比賽中上場：

1. 鞋底厚度不可以超過40mm

2. 鞋子內嵌入的板子(不論材質)不可以超過一片，該板子以是鞋子全長或者部分，但是必須要在同一平面上，不能平行或者重疊

3. 釘鞋的部分，同樣可以使用符合上方規定的一片嵌入片，但僅僅用作將釘子和鞋底銜接，鞋底的厚度不可以超過30mm。

若裁判合理懷疑選手穿著的鞋款不符合規定，則有權要求運動員在比賽結束後立刻提供鞋子供檢查，若某種鞋或特定技術不符合規則，世界田徑協會有權將該技術提交研究，並且禁用開鞋款。

世界田徑協會主席 Sebastian Coe表示：「儘管規範運動鞋市場並不是WA的主要工作，但我們有義務維護確保菁英選手穿著的鞋款不會有不公平的現象出現。我們不認為可以排除上市一段時間且可以買到的鞋子，但是我們可以去嚴格規範還未上市的鞋款」。

圖片來源

許多其他品牌選手對於Nike Vaporfly Next%提出質疑和抗議，接下來就看這一雙鞋款是否還能在比賽中亮相吧!

圖片來源

Nike於2017年推出Nike Vaporfly 4%，將碳纖維板塞進超過30mm厚的中底，搭配Breaking 2 Project，在當時薄底鞋當道的馬場上掀起一陣旋風，不過Nike也不是第一個將碳纖維放進鞋子中的廠商，早在2003年，Paul Tergat穿著FILA製造含有碳纖維板的鞋款，締造了當時的世界紀錄。

圖片來源

自從第一雙4%到現在，三年過去，也推進到了Nike Vaporfly Next%，該鞋款於2019/7亮相，上市超過半年並且為公開販售，根據量測Next%中底最厚的區域大約36mm，上市超過半年，皆符合世界田徑協會公布的最新的消息。

Nike Vaporfly Next%拆解圖(圖片來源)

再來看其他品牌公開發行的碳板鞋，以厚底著名的Hoka One One Carbon X，中底最厚為32mm，碳板的區域以外側前腳掌為主；

Hoka One One碳板的形狀(圖片來源)

薄底碳板跑鞋New Balance Fuelcell 5280中底也只有24mm，碳纖維板也是以前腳掌為主，Skechers  Speed Elite最厚的中底僅有22mm，皆符合新公布的規範。個人是認為，世界田徑協會是不會主動去得罪現有上市鞋款的廠商，畢竟訴訟等後續還是挺麻煩的。

New Balance Fuelcell 5280(圖片來源)

接著來看還沒上市的鞋款，最受注目的莫過於Eluid Kipchoge於去年底在維也納成功將馬拉松推進到2小時內所穿著的Alphafly原型鞋，雖然還沒上市，但從原先流出的設計圖可以看出，這一雙超厚底跑鞋撇除中底高度超標不講，裡面埋藏的三片並且重疊的碳板，無疑會是被禁用不能上場的鞋款，僅能成為歷史。

圖片來源

當然，很多選手喜歡將4%裝上釘子作為場地賽使用，未來在大比賽想必也無法再看到。

圖片來源

不過Nike也不是省油的燈，在備受質疑的同時也放話將會於3/1舉辦的東京馬拉松給予日本最接近紀錄的兩人-設樂悠太及大迫傑穿著最新鞋款，想必接下來的倫敦馬，最接近世界紀錄的二人：Kipchoge和Bekele的對決，也會是著新鞋亮相，不過鞋子構造勢必得進行調整改造，符合規則才上得了場。

圖片來源

圖片來源

至於能否在東京奧運看到Nike的新鞋款，抑或是他牌推出的碳纖維跑鞋，除了必須要符合構造的基本規定，另外還必須公開販售超過4個月，也就是選手客製的原型鞋是不允許的，以馬拉松項目的比賽日期回推，也就是需要在4月初前上市，對於其他擁有自家科技的大廠，例如Adidas、Brooks、Saucony、Asics、New Balance等，想必在今年上半年一定會有動作，讓我們拭目以待。

田徑

延伸閱讀

國際田總新規範 日選手愛用「厚底」跑鞋未被禁

一生球場商場兩得意 NBA傳奇布萊恩殞落

Nike不發布萊恩災難財 傳線上商店停售相關...

滿滿洋蔥！Nike、adidas發文悼念「老...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

2020 Taishin Women Run TPE 求婚、告白全新企劃

2020-02-04 09:20

賽事心得／渣打馬拉松 天時地利人人人河

2020-02-04 09:54

賽事心得／渣打馬拉松 GD班期末考

2020-02-04 09:32

賽事心得／渣打馬拉松 最幸福也最痛苦的比賽

2020-02-03 09:25

賽事心得／渣打馬拉松 全馬進步56分鐘

2020-02-03 09:14

苗栗大湖路跑發口罩 跑友：沒必要

2020-02-02 23:45

賽事心得／2020渣打馬 兩年的堅持

2020-02-02 06:00

環島路跑／高鐵到得了的地方 兩腳也到得了

2020-02-02 06:00

金門馬停辦 全額退費 禮照送

2020-01-31 23:53

用跑步認識桃園 令人上癮的運動新體驗

2020-01-31 09:36

賽事心得／鎮西堡超馬 100K王者之路

2020-01-31 09:31

賽事心得／渣打馬拉松 醜醜哥大破PB24分鐘

2020-01-30 06:00

訓練心得／18尖山Trail Run

2020-01-30 06:00

賽事心得／渣打馬拉松 一年的等待、半馬一分鐘的進步

2020-01-30 06:00

賽事心得／渣打馬拉松 與荷蘭跑者吃遍美食

2020-01-30 06:00

賽事心得／廈門馬拉松 跑步愛上一座城

2020-01-29 11:48
看更多

熱門文章

布萊恩再無機會與父母重修舊好 傳記作家感慨萬分

2020-02-03 12:40

穿2、24號致敬布萊恩父女 明星賽球衣樣式公佈

2020-02-03 12:30

NBA／火箭再擺超級小球陣容 簡崔嘆該善用威廉森優勢

2020-02-03 12:38

超級盃／中場秀表演 網友轟對布萊恩致敬不明顯

2020-02-03 10:10

生前最後專訪 布萊恩說服作家改要讀者擁抱詹皇

2020-02-03 14:28

NBA／甩賣伊古達拉進入倒數 傳灰熊交易備案是獨行俠

2020-02-03 13:00

NBA／傳火箭積極兜售卡佩拉 欲3方交易促成鋒線補強

2020-02-03 10:09

Kobe悼念物品淹沒湖人主場 即日整理交給家人

2020-02-03 10:20

超級盃／酋長隊3.9%逆轉秀 睽違50年再奪冠

2020-02-03 11:22

追憶布萊恩與女兒 世界第一高樓整棟投影紀念

2020-02-03 14:56

超級盃／馬霍姆斯表現如電影 隊友：像詹姆斯打季後賽

2020-02-03 15:10

上百位球員另一半相挺 布萊恩遺孀堅強讓人心疼

2020-02-03 12:36

自己女兒原訂迎戰布萊恩亡女 泰瑞透露內心衝擊

2020-02-03 12:34

春季聯賽／增菘瑋有望重回投手丘 最快3月亮相

2020-02-03 20:31

超級盃／洋基教頭神預測 紐郵：可到運動博彩業

2020-02-03 15:41

超級盃／馬霍姆斯神之傳球 酋長絕地逆轉奪冠

2020-02-03 11:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top