厚底跑鞋的禁用風雲 究竟還能不能繼續穿呢？

繼先前對於Nike Vaporfly Next%提出質疑造成的跑鞋禁用風雲，經過一段時間的調查，世界田徑協會終於在1/31正式做出回應，針對跑鞋的製造和取得有進一步的規範。

延伸閱讀：關於世界紀錄和Nike Vaporfly Next%的禁用風雲

分享 facebook

圖片來源

在取得方面，從2020/4/30開始，若要穿著上場比賽，該鞋款必須在公開的零售市場(線上或者實體店面)販售至少四個月，才能用於賽場上。若不是所有人都可以買到的鞋款，將被視作為原型鞋，並不允許在競技比賽中使用，而因為審美或者醫療需求而客製的鞋款則不在此限。

在鞋款規格方面，世界田徑協會也訂定了相關條件，即日起生效，不符合條件的鞋款將無法在比賽中上場：

1. 鞋底厚度不可以超過40mm

2. 鞋子內嵌入的板子(不論材質)不可以超過一片，該板子以是鞋子全長或者部分，但是必須要在同一平面上，不能平行或者重疊

3. 釘鞋的部分，同樣可以使用符合上方規定的一片嵌入片，但僅僅用作將釘子和鞋底銜接，鞋底的厚度不可以超過30mm。

若裁判合理懷疑選手穿著的鞋款不符合規定，則有權要求運動員在比賽結束後立刻提供鞋子供檢查，若某種鞋或特定技術不符合規則，世界田徑協會有權將該技術提交研究，並且禁用開鞋款。

世界田徑協會主席 Sebastian Coe表示：「儘管規範運動鞋市場並不是WA的主要工作，但我們有義務維護確保菁英選手穿著的鞋款不會有不公平的現象出現。我們不認為可以排除上市一段時間且可以買到的鞋子，但是我們可以去嚴格規範還未上市的鞋款」。

圖片來源

許多其他品牌選手對於Nike Vaporfly Next%提出質疑和抗議，接下來就看這一雙鞋款是否還能在比賽中亮相吧!

圖片來源

Nike於2017年推出Nike Vaporfly 4%，將碳纖維板塞進超過30mm厚的中底，搭配Breaking 2 Project，在當時薄底鞋當道的馬場上掀起一陣旋風，不過Nike也不是第一個將碳纖維放進鞋子中的廠商，早在2003年，Paul Tergat穿著FILA製造含有碳纖維板的鞋款，締造了當時的世界紀錄。

圖片來源

自從第一雙4%到現在，三年過去，也推進到了Nike Vaporfly Next%，該鞋款於2019/7亮相，上市超過半年並且為公開販售，根據量測Next%中底最厚的區域大約36mm，上市超過半年，皆符合世界田徑協會公布的最新的消息。

Nike Vaporfly Next%拆解圖(圖片來源)

再來看其他品牌公開發行的碳板鞋，以厚底著名的Hoka One One Carbon X，中底最厚為32mm，碳板的區域以外側前腳掌為主；

Hoka One One碳板的形狀(圖片來源)

薄底碳板跑鞋New Balance Fuelcell 5280中底也只有24mm，碳纖維板也是以前腳掌為主，Skechers Speed Elite最厚的中底僅有22mm，皆符合新公布的規範。個人是認為，世界田徑協會是不會主動去得罪現有上市鞋款的廠商，畢竟訴訟等後續還是挺麻煩的。

New Balance Fuelcell 5280(圖片來源)

接著來看還沒上市的鞋款，最受注目的莫過於Eluid Kipchoge於去年底在維也納成功將馬拉松推進到2小時內所穿著的Alphafly原型鞋，雖然還沒上市，但從原先流出的設計圖可以看出，這一雙超厚底跑鞋撇除中底高度超標不講，裡面埋藏的三片並且重疊的碳板，無疑會是被禁用不能上場的鞋款，僅能成為歷史。

圖片來源

當然，很多選手喜歡將4%裝上釘子作為場地賽使用，未來在大比賽想必也無法再看到。

圖片來源

不過Nike也不是省油的燈，在備受質疑的同時也放話將會於3/1舉辦的東京馬拉松給予日本最接近紀錄的兩人-設樂悠太及大迫傑穿著最新鞋款，想必接下來的倫敦馬，最接近世界紀錄的二人：Kipchoge和Bekele的對決，也會是著新鞋亮相，不過鞋子構造勢必得進行調整改造，符合規則才上得了場。

圖片來源

圖片來源

至於能否在東京奧運看到Nike的新鞋款，抑或是他牌推出的碳纖維跑鞋，除了必須要符合構造的基本規定，另外還必須公開販售超過4個月，也就是選手客製的原型鞋是不允許的，以馬拉松項目的比賽日期回推，也就是需要在4月初前上市，對於其他擁有自家科技的大廠，例如Adidas、Brooks、Saucony、Asics、New Balance等，想必在今年上半年一定會有動作，讓我們拭目以待。