賽事心得／渣打馬拉松 天時地利人人人河

天時地利人人人河-2020渣打馬拉松嘿、你夠相信自己嗎?你敢相信自己嗎?我也會慌張、我也會害怕、我也會焦慮。但沒關係、因為我們一起。不相信自己沒關係、但請你相信我。而我相信你可以、我們都可以。-2020渣打馬拉松

大家好,我是Vita aka 貓女姐接(運筆小編這麼說我也就只好從善如流?),前兩個月寫了一萬六千字賽報的神經病。這次不會寫那麼長,只要倒杯水就好別緊張。

讓我們把時間拉回十一月。岡山馬賽後其實並沒有什麼穩當當的踏實感,只有回歸生活卻開始犯懶的小廢物我本人。或許是所有正面能量都在那時換成了過年buff吧,剩下的就是胡亂紊亂。想著我會不會就只有這場曇花一現、想著我會不會繼續訓練下去就又受傷、想著這樣訓練下去那然後呢?抱懷著不知怎麼完全丟不掉的煩躁與焦慮,陸續跑了不期不待的電器盃半馬、再來是很開心幫名馬群妹子做了作了配速計算機但是整個不知道在幹嘛可能卡到之類達成跑爆初體驗的台北馬半馬。

本來把岡山當前哨賽、渣打目標賽事的我,越來越無力,尤其台北馬跑爆後我更加煩躁了。想著:「啊⋯⋯之前肯定只是運氣好吧。」「妳明明就弱爆了啊給別人什麼鬼建議有屁用?」「明知不可為而為之,活該。」無限負能量疊著疊著疊著。我是知道的、我是知道的,有好多人關心我陪伴我鼓勵我支持我,我是知道的。只是我好怕、我不確定我能做什麼。一直想要成為別人的力量,但我連自己都顧不好啊。「不然渣打棄賽好了。」這樣的念頭一直浮現。維持著最低限度的練習,時間繼續流逝。這段期間,其實也是有很多好事啦沒那麼全然糟糕。因為賽報,我認識了更多願意跟我分享故事的朋友、還有凱瑞的路邊小夥伴們,萊拉就是其中一位。萊拉的目標是渣打破四,但小腿嘎嘎叫著,跟我之前一樣,於是丟了ig的訊息給我,後來我們在ig上聊了起來。她是一個作什麼事情都百分百認真的女孩,非常努力地在課業上、跑步上,其實我沒能真的給她什麼建議,充其量只能一直提醒她要記得讓自己喘口氣。看著這麼努力的她,總是不放棄地堅持盡力完美她所決定的事,我暗暗想著,好想為她做點什麼,我想唯一一件或許能夠做到的,或許就是帶著她在四個小時內回到終點了吧。「渣打馬還是想破四嗎?」『嗯高標的話。』「好,我跟你一起跑。」

還有在PUMA的時候就看到我的麥可,後來因緣際會路邊認識後,他發現我就是那個鬧事的傢伙(笑)。在聊天過程中,他也一直喊著好想破四,先不管他賽事排多滿了,總之渣打馬小夥伴大挑戰三人小組,正式組隊成功。小隊目標3:58:59。

萊拉幫我畫的貓女塗鴉❤️

渣打三週前,路邊認的弟弟發起百人團練,專長之一是路邊認識人的我(?)找了路邊認識的凱瑞夥伴共襄盛舉,於是當天有補給有配速員有攝影師有小攤位,根本差號碼布就是賽事了啊(笑)當天天氣很糟,但仍然有120人參與,那天是我們第一次三人共跑,預計會是30k的大workout。我告訴他們,如果這個練習順利跑完,我們就有80%機率能夠達成目標。不知道是濕度太高還是預想的緊張使然,那天我們的心率一直遲遲降不下來,後來晴女buff失效,最後根本冷冷的冰雨在臉上胡亂的拍(腦中有旋律的請舉手),總之最後我們有驚無險成功兔完了31公里。

超大規模百人團練

小夥伴的第一次共跑

賽事兩週前,萊拉約了預跑渣打的河濱段,這是我們第二次共跑,加上愛跑群的小歐巴阿平,四個人在河濱曬好曬滿。本來有說有笑,後來我開始問「到了嗎?」『還沒。』「到了嗎~~~」『還~~沒~~』。好,雖然一開始就知道了,但渣打真的⋯⋯很河。

賽前最後一個週末是投票週,回到台北之後正式進入倒數,然而、即便相信著陽光永遠存在,我的烏雲卻始終沒有離開,甚至更黑更重,找不到確切原因讓我非常慌亂,有很多不確定、很多或許、很多可是,唯一確定的就只有我絕對絕對不能、不要、不想回黑洞裡。但在黑洞周圍總是會有影響的。週一Ellen騎著ubike陪著我練跑,才2k里程,我的雙腳脛前肌緊繃了起來,到必須停下來伸展的程度,再2k又緊繃了,再度停下來伸展,這是從來沒有出現過的狀況。後來再出發的我,莫名哭了起來。依然不知道怎麼了,一邊流著眼淚一邊吸著鼻涕一邊跑,這樣很喘建議大家母湯(並沒有人會這樣),但腿兒突然就沒事了。

隔天馬上找了物理治療師跟運動按摩師,但除了肌肉稍微緊繃之外,沒有什麼狀況,大大鬆了一口氣。但週三晚上跑起來,一樣2k就緊繃、在4k馬上收工。就連週五都,2k、緊、只能停,跑不下去。肌肉狀態沒事的話,或許就是心因性的了吧,我這樣推測著。於是停下來伸展後,我告訴自己:「如果跑不完,就棄賽吧。」後來讓身體帶著自己跑完4公里,好就這樣就好了,其他週日再說。這幾天麥克看來一直挺順利的在計劃內,但萊拉也是起起伏伏,在互相嘎嘎叫的時候我半開玩笑地說:「不然我們目標下放到415好了。」『給我一些時間接受(畫圈圈)』她說。我還是很想帶她破四啊,雖然自己狀態不好,但她一定沒問題的。賽前一天。小夥伴三人一起找我的物理治療師貼紮,然後我幫他們也畫上了buff。接著大家各自忙碌,上班的上班、加班的加班、寫報告的寫報告,是啊這就是日常,你也是我也是他也是我們都是。

但是在賽前一天尾牙真的是個大gank。應該悠哉開心享受的一餐我卻一直在想:「我的碳水在哪裡啊啊啊啊!!?」這次一樣有練跑有減量有超補有畫buff有作配速計算,能做的做了該做的做了,可我完全沒有準備好上火線的安定感、完全沒有,擔心害怕什麼的倒是挺猖狂的。害怕自己晴女buff太猛曬死、害怕也有來跑渣打的許先生雨男buff太強淋死、害怕一出起跑線兩公里又跑不下去不就尷尬死、害怕隨便什麼都好啦!(嘎嘎嘎嘎嘎嘎)我甚至煩躁到看了自己岡山賽報看了好幾次,試著說服自己當時的我可以、現在也沒有理由不行。

定番裝備照

帶著不安、總之我們站上了起跑線前。我隱隱覺得不妙,沒有想像中的冷。(靠杯喔誰管妳想冷想熱比賽還是得跑吼!)

「準備好了嗎?」「沒我們穩穩跑,今天就是兩個sub2而已。」「天時有了、地利或許也有,接下來就剩人人人和了!」「大不了一起撞牆,尬聊回終點也不無聊,沒事~」我對著他們說也對著自己說,我不知道這算不算信心喊話,畢竟最後一句聽起來挺消極的、但同時也是另一種正面又實際的態度吧我想。無論能不能達標,我都想跟他們一起跑一場對得起自己的比賽。不知道倒數了幾次,一回神已經跨越起跑線,在人潮中順順地向前。出發位置在400跟430列車中間的我們,在轉來轉去的路上早就看不見氣球們,不過沒關係,我們就是自己的配速小列車。

還笑得出來的時候

按照目標前進,前面第一公里卡住沒關係,後面還很長。一邊對著速度一邊比對旁邊的里程表示,轉頭看看小夥伴們,嗯都在,那是種很堅定的安心。這次起跑時評估情況沒補好狀態也不好,我決定變成跟小夥伴們一樣,每7.5k補一次膠。

第5k30分剛剛好,還可以,後面也穩穩進入目標配速5:40,但降不下來的心率讓我一直擔心著,後面怎麼辦啊會不會炸裂啊啊?沒關係我現在可是撞過牆的女人了我不怕!(蛤?)按照計劃推進,在上橋前開始看見半馬的領先者從身邊呼嘯而過。經過大直橋的時候聽見來自上面攝影師的聲音:『是貓女姐姐~』,我不禁笑了出來。「貓女姐姐愛你唷!」我跟著喊回去。『我也愛妳~』有著這樣的打氣,彷彿前面的里程都不存在一般。(不過9k的時候根本不是9k啊啊但10k卻是10k了為什麼為什麼為什麼?!)

『Vita加油~』『薇塔加油喔!』賽前分享配速計算機時,有寫了我狀態不佳,請經過我的人幫忙加加油,或許是這樣的呼喊得到回應,時不時能聽到路上認識的不認識的跑者或加油團為我打氣,真的非常謝謝你們,這些聲援都是最好的精神能量膠。過了15k,進入河濱。從出發開始感到的悶熱一掃而空,但同時也不知道什麼時候會開始覺得母湯,總之先到差不多是半馬距離的南湖大橋折返點吧。過了一下,麥克說:『欸是不是有點超速了?』,看了一下錶,5:30。「要半馬的時候卡兩小時,我們必須加速了。」我轉頭說。這時候沒看見萊拉在身旁,在後方一點,有跟上,好,繼續維持5:30-5:35之間的速度。後來才知道這時候她正在跟側腹痛抗戰著,差點就放棄了,但她很堅強地撐過去了。上橋、下橋,21k。看了看錶,2:00:30,還有機會達標,只要我們不掉速,有沒有人人人和就看後面的半馬了。

「好喔沒事~我們暖身完了只是暖久一點而已,可以跑半馬了!」我向他們、也向自己喊著。心率雖然沒降,但也沒升,那麼、管他的。接下來迎接我們的,是河、河、河,還有河、以及河。還好兩週前有跟小夥伴們一起預跑路線,對於長長的河濱有了實質的心理準備,下一個折返點是大直橋,10公里後。媽的好河。當初本來規劃賽事的計劃是,好吧渣打這麼河,可以專心配速應該可以順利達標,殊不知岡山一跑完馬上覺得慘了我完蛋了準備無聊喪志到炸裂啊啊啊啊——正這麼想的時候,開始看見領先跑者折返,一邊讚嘆著我無法達成的速度、一邊在腦中計算著跑友們的目標配速跟搜尋著跑友的身影、一邊確認自己跟小夥伴的速度,在這些數學問題裡其實時間過得挺快的。首先看到登山雨鞋勇腳范哥呼嘯而過,與他擊掌後過陣子看到吃冰系博士候選人,好、他在自己的世界裡。距離折返還有3k、2k、1k,我好累,快折返了、我好累,但是我不能輸!

我不能掉速!

萊拉跟麥克也都還在一起努力,我絕對絕對絕對要撐住!『超過30了等下會不會掉速?』麥克擔心地問著。「不要想前面的,我們剩下10k,10k誰沒跑過!加油!」繼續搜尋跑友的身影,前方看見Puma尬聊認識的總是賽前母湯賽中運氣大爆發的獸類哥,接著就跟著他的速度跑著。『ねこさん頑張れ!』(貓小姐加油),是平常很碎念但是其實很暖的思安。在這個擊掌之後,很不爭氣地、眼淚不小心就掉了下來。『嗨貓女姐接~』是傳說中的特務哥!「嗨特務葛格~」對啦我就是很需要被打氣的小廢物。但是小廢物快不行了。決定提前在35k吃下最後一包膠,剩七公里,就剩七公里。啊、這就是馬拉松啊。再來想著小藍就在前面(小藍是名馬群的夥伴,沒有賽事但來幫大家拍照),我要撐住、至少撐到看到小藍。最後一個橋,用蝴蝶袖帶著自己向上。

下橋沒多久看到小藍,我好想停、好想停,剩下5k,最後5k。『加油!』我聽見自己用力地喊著。接下來的里程,麥克或萊拉或我互相領跑互相打氣。在最後2公里,終於看見4小時的配速列車。不要放、不要放!向身體拜託、再借給我十分鐘,十分鐘就好。「I’m not here to give up!」萊拉喊著。不要放、不要放!用力超越官兔,終點要到了,不要放!Ellen在終點等我!我終於跟小夥伴們要達標了、不能放、不能放、絕對不能放。終於、大會時間四小時前,我們跨越了終點線。向賽道深深鞠躬、撲向等著我的Ellen,『我好累喔⋯⋯』眼淚再度掉了下來。轉身擁抱萊拉跟麥克,眼淚還是沒停。

這次、比起初馬傻呼呼地跑完、比起岡山大過年獨自完賽,感動千萬倍。我們辦到了、我辦到了。就算沒過年,我還是撐過來了,他們也都撐過來了。大會時間3:59:47,晶片時間3:58:33。『貓女姐接帶你們Negative split!』我帶著眼淚笑著說。我有完成一場對得起自己、對得起小夥伴的比賽。謝謝愛跑群的大家依然陪著我、謝謝萊拉跟麥克陪著我在賽道上奔跑、謝謝路上為我打氣的夥伴、謝謝小藍沒有賽事但來幫大家拍照應援、謝謝矽谷大迫Jay在簽書會很乾脆地戴上了貓耳朵(咦?)

人家說:真正的強者都是很低調的,看我這麼高調就知道我就是小廢物一個(大笑)。但我很感謝,即便只是這樣的我、這麼鬧事這麼任性這麼愛嘎嘎叫的我,能夠有著許多認識的不認識的朋友為我打氣,或是願意找我商量所遭遇的問題、與我分享心得與故事、甚至在賽報中提及我。謝謝你們、真的。謝謝你們願意陪伴著我成長、謝謝你們讓我參與你們的生活的一小小部分。沒有你們、我完成不了這個42.195。我還不夠強、我也不夠快,不知道能跑多久、不知道會跑多久,也不知道能不能一直好好面對自己的所有好的壞的。但經過這次,我認真地感受到了馬拉松,似乎能夠更相信自己一點了?或許也是種成長吧。

如果你正在黑洞裡、如果你正在懷疑自己,沒關係的,那些都會過去,即便現在覺得根本在世界末日裡。但、都會過去的。

我想,人總是會對自己嚴苛的、也很容易懷疑自己。我非常幸運地擁有了比我自己還相信自己的朋友,如果可以,我也希望能夠成為看著這篇賽報的你妳的那一份力量。所以我會繼續努力、繼續向前,為了自己、為了相信我的你妳、也為了撐起我相信的你妳。

讓我們一起溫柔地狂妄、一起堅強地向前進。