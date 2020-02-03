賽事心得／渣打馬拉松 最幸福也最痛苦的比賽

在渣打馬結束後的一個禮拜，終於有時間好好地記錄我的第3場馬拉松，同時也是目前覺得最幸福、但也最痛苦的一場賽事。

GD RUNNERS賽前合照

時間回到8月，那時候不知道哪根筋不對勁，居然以光速繳了GDRunners的報名費，但偏偏一來2019年身體狀況有點多，二來我又開發了第二興趣爵士鼓，所以練跑的時間一直很有限(好孩子請不要學XD)，雖然吳志銘老師的課表比起2018GarminPB班更狠，但我的跑量還是完全堆不起來...

8月58.9公里、9月95.6公里、 10月89.2公里、11月175.8公里、12月80.3公里、1月115.2公里(這像是要跑全馬的人該有的樣子嗎？？？簡直無顏面對江東父老嗚嗚嗚)

跑量遠不如之前的嘎米PB班，但很奇妙的是這次5K和10K的成績都比之前進步很多(感謝鄭子健教練下海陪跑激發我的無限潛能)；河濱及國體大長距離定速巡航的速度也從2018年的7分速，一路推進到6分半(有人逼的話可以到6分速左右)。

下海陪跑的子健教練

這時候特別感謝完成12/15台北馬之後，下海陪企鵝跑步的大家：12/21在河濱有小蘇陪跑20K；12/28在國體有大威陪跑30K，一路幫忙拿水、揹補給、放音樂，雞毛的行動KTV，張大哥與豐謙一路幫忙破風，史大哥傷後復出斷斷續續陪跑了好久；1/4在河濱則有安迪哥邊緩跑邊陪我跑課表，但最後居然跑進6分速以內是哪招。

1/11是賽前最後一次長距離(120分鐘的課表)，任性的企鵝決定不要跑重複折返的路線，預計以水站為原點先向左一路往前45分鐘後折返(90分鐘Get！)，接著再以水站為原點向右直直撞15分鐘折返(30分鐘Get！)，就此結束當天課表。然而，實際執行時，45分鐘返程的速度略快了些，所以最後剩下的時間不是30分鐘，而是35~36分鐘啊啊啊(崩潰...)，幸好我的專屬pacer人睿在最後35分鐘下來陪跑最後一段，順便和我討論渣打馬當天的配速(以及其他需求，例如幫揹補給、幫拿水、pacer站的位置之類的)。

一轉眼來到渣打馬前一夜，為了再次確認是不是有少帶的東西，按照慣例來張「賽前高裝檢」的照片，這時才發現「啊啊啊啊啊！！！我的日拋用完了」但都已經這個時候了，要出門買日拋也不是太方便(企鵝不只左右眼近視度數不一樣，連散光的度數也不一樣)，看來明天就只能「裸視」上陣了！

在床上滾了將近2小時才睡著，中間不斷想著這次訓練期間有哪些地方做得不夠好，真要說的話，和之前兩次比賽相比，唯一的隱憂是比較有難度的金字塔、長間歇、山路、樓梯等課表，我的執行率簡直低到不忍卒睹...比賽當天的天氣對我來說有點冷，所以當然直到最後一刻還是穿好穿滿XD

新平衡三姐妹

這次沒有新平衡三姐妹的大姐(aka.小蘇)跟我相依為命，陪伴在我身邊的除了專屬pacer人睿之外，還有張大哥、黃教練及新平衡三姐妹的二姐(小魚)。賽前人睿帶著大夥兒緩跑了一下，天氣似乎沒有想像中冷，「看來今天會是個適合破PB的好日子」我心想著。

0K~3K

色還沒亮，由於裸視跑步的關係，幾乎看不清地板上的障礙物，深怕一個不小心踩到地板上的貓眼石比賽就結束了，一路上不斷重複問著「地上有陷阱嗎？」人睿很貼心地指引我避開地上的畫線區，小魚也很貼心地提醒我哪兒有陷阱，儘管起跑速度稍微慢了一點，但體感還不錯，這個天氣跑起來真的很舒適。

4K~南湖大橋(應該是半馬附近？)

體感一直維持得還蠻順的，人睿每到一個水站就會問需要水還是運動飲料，簡直貼心，5K~10K吃了第一條SIS，15K吃了第一顆鹽糖，不得不說可愛動物列車長真的好棒棒，連我要吃鹽糖都會幫我把包裝撕開，怕我一個手殘，鹽糖就華麗地噴掉，這麼好的pacer哪裡找，以後破PB難度大增，因為少了VIP服務(誤)。

一直穩穩地跑到了南湖大橋，經歷第一次「感覺不太妙」，因為裸視再加上帶著太陽眼鏡，其實我對距離的感覺有點差，不太確定到底是橋上很多人在跑步，導致整座橋在晃呀晃的，還是我真的跑到有點快昏倒了，幸好後來證實是橋真的在晃...

過了半馬的時間大約是2小時10分鐘，人睿表示「穩穩地每公里追個2~3秒鐘，大約35公里時可以進到420完賽時間」，當時的我體感依然維持得還不錯，不像初馬的時候，一過半馬厭世感油然而生，一路上還可以偶爾和人睿說個一兩句話。

不過事情當然沒有這麼簡單，如果有的話，我心得早就打完了XD，後面撞牆撞到好想死才是這篇的重點！現在回頭想想，當時竟然覺得自己有機會在420完賽，真的是好傻好天真啊...(我半馬PB不過209)

半馬~30.8K折返點~32K

趁著體感還不錯的時候，人睿的配速似乎有比較快了一點點，但可能是因為天氣實在太好了，沒有喘的感覺，只是覺得這個配速我可能撐不到終點，當時還開玩笑跟人睿說了句「現在是要測試這個配速我什麼時候會爆掉嗎？」，然後趁著20K~25K之間吃了第二條SIS，不得不讚美一下SIS真的好好入口！

可能是因為這段路真的蠻無聊的，我一直在想什麼時候才會到30.8K的折返點，30K左右吃了第二顆鹽糖(當然還是要感謝人睿幫忙撕開包裝XD)此時心態上開始覺得有點越跑越沒勁，但腳步倒是挺誠實地嘎屌(aka.咬住) ，過折返點的時候花了3小時10分鐘，不知道為什麼通過感應地墊的時候，厭世感越來越明顯，心肺狀況很OK，我一點也不喘，但是腳底開始有比較明顯的痛感 ，覺得加速有點難，但還是很努力跟人睿與張大哥維持在不要差太多的距離(約莫是3~5步)。

33K~麥帥一橋(37K附近)

黃教練預計完賽目標是415~420，於是他慢慢地、優雅地加速，接著消失在我眼前了，我真的也好想好想好想加速，但我真的沒有辦法...人睿似乎發現我快跟不上了(有好幾度我都想直接跟兩位陪跑的男子說「你們走吧，乾脆拋棄我好了！」)

謝謝人睿一直到最後的最後都沒有放棄我，很貼心地示意請張大哥跑在我的身後，避免我的企鵝心態(i.e.一直想偷懶的心態) 一出現就想放棄改用走的，而配速從先前的6’06一路掉到 6’20~6‘30之間，雖然大家一直提醒我不要慢下來，撐一下還是能有425，而且很快就能見到吳老師了，但我還是好厭世好厭世好厭世啊。支持我繼續下去的動力只有去年的經驗，去年我也是一過折返點就覺得快不行了，但是看到35公里的牌子之後，突然又可以加速，那時我告訴自己的是「了不起再1個小時就結束了！」

但今年的故事並不是走這種happy ending的路線，過了35公里的牌子，我還是完全無法加速，呼吸一點也不喘(小蘇的神之推可以讓我心率飆到快200，但渣打當天最高竟然才181)，腳底還是很痛，少了音樂作伴，我沒辦法跟自己說2首歌就是1公里 ，只能很厭世地跟上人睿的腳步，然後避免被身後的張大哥追上(也許更精準的說法是不要被踩到，因為張大哥的任務就是壓著我跑步啊...)

終於迎來最後一座橋，「下橋就能見到小蘇跟吳老師」也完全無法激起我的鬥志。直到這時候我才瞭解什麼叫做「現世報」，這次訓練期間幾乎完全沒有跑山路、跑坡、爬樓梯的報應來了，大腿完全沒有力氣加速就算了，居然還一直瘋狂地掉速到6’57(當然我是事後才知道，我在比賽中幾乎不太看手錶，太快怕爆掉，太慢怕無法破PB)。過橋時，我只記得人睿說「下橋就要開始加點速度囉」，我心想「我無法加速啊，能夠穩穩地維持在6’30就不錯了」

下橋後~終點(42.195K)

由於沒戴眼鏡，其實我認不出在一旁和我說加油的人...下橋後看到吳老師(我根本沒有認出來QQ)，幸好小蘇很好認，順利從他手中獲得一杯體大運動飲料mix紅牛，一旁好像還有幫忙拍照的校長，印象最深刻的是聽到雅芬姐和我說加油。

人睿和張大哥都說只剩最後5K了，聽起來好像再過不久就能結束這痛苦的過程，但對當時的我來說，每一公里都是一種折磨啊，完全沒有其他東西可以分散我的注意力，每踏出一步就感受到腳底正在抗議，雖然還是不喘，但也真的完全沒辦法加速了。

跟不上人睿的企鵝

37公里、38公里、39公里、40公里、41公里，每一公里都好漫長啊...人睿似乎說了一句很激勵人心的話「只剩一圈半的操場了，加速！」過程中，隨著我速度始終無法拉上來，人睿提醒我的內容也從「跟著我就有425，變成按照這個速度前進的話，425可能會有點危險。」

進終點拱門前的最後一個轉彎，我看到了大威扮的恐龍，然後有好多聲音對我喊著「企鵝加油！」「企鵝跑起來！」「企鵝加速！」但請原諒我不僅裸視認不出大家的臉孔，當時我也真的跑到無力去注意週遭的情況了...感謝12哥試圖要捕捉我衝進終點拱門的瞬間，但我真的完全無法加速，只求能穩穩地進終點嗚嗚嗚，我都已經累到忘了跟賽道鞠躬了...

最後的最後

再次感謝從頭到尾對我不離不棄的列車長人睿，以及在我陷入長長撞牆期之後，陪伴在我身後的張大哥，張大哥一直到最後看到終點拱門才拋棄我，簡直感人嗚嗚嗚！大會成績速報：4小時24分37秒，一路上感謝有許多人的幫助，我才能順利擠進425，恰好比初馬進步了24分鐘！

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壓前與墊後的兩位男子

企鵝的懺悔

在最後一段路的時候，其實已經累到想直接用走的了，心想「就算再慢一點也有430啊，到底為什麼要這麼逼自己」(企鵝心態總是在最脆弱的時候不斷地出現...)，但看到一路陪著我的人睿與張大哥，這話我真的說不出口嗚嗚嗚，要不是我，張大哥可以早5分鐘進終點拱門，人睿也不用LSD 4個多小時啊...幸好最後我還是戰勝(K.O.)心中的壞蛋企鵝！

附上大會成績單為這次的渣打馬劃下句點

月跑量雖然沒有很驚人，但只要努力，還是可以有不錯的成績

雖然跑得很厭世，撞牆撞了很久，但一直到最後一刻，我都沒有放棄自己。想起子健教練說的「半馬PB209，全馬要430，那你要很努力很努力」，現在我終於可以問心無愧地說「我沒有對不起老師的課表」，儘管練的時間比之前少很多，但我把握每一次的練習，然後也在賽道上把自己逼到極限了，我想這就是GD精神。

後記

謝謝在彼端關心我跑馬拉松進度條的學長 ，雖然你可能不知道跑步的樂趣在哪(沒關係，我偶爾也會迷失方向)，可能也不知道每個數字代表的意義及背後要付出多少的努力(沒關係，反正後者我也不知道)。謝謝你明知道我後段跑爆了，還是對我說「你已經跑得很好了」，肯定我的努力，在我跑到好崩潰、好厭世的時候，沒有什麼比這句話更溫暖的了。