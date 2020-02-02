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環島路跑／高鐵到得了的地方 兩腳也到得了

2020-02-02 06:00運動筆記 Dante Chen

【2020環島第三站: 田中-烏日】

不是才互道新年快樂嗎？ 2020年，竟然已經過了1/12。

2月1號，環狀線前一天下午二點正式通車，我搭上正式營運後的第一個早上的第一班列車，6:05從中和站出發，9分鐘後到板橋站，我再轉搭6:34從板橋站出發的列車的第一班南下的803車次高鐵，展開我的環島行第三站：田中的高鐵彰化站，跑到烏日高鐵台中站，Google規劃的路線距離是34公里，中間小岔了一些路，到達高鐵站按下ＧＰＳ錶，顯示跑了37公里，多賺到了三公里。

要不是這一次的探索，我還不知道，彰化高鐵站，原來就是在有名的田中馬拉松比賽路線上面，顯然我的方向感並不好，一下高鐵，還往反方向跑了一段，沿途頻頻拿著手機導航，還是不免走到死巷，還從別人的菜園穿過找路，多跑三公里我不打緊，可我的手機卻沒比我更快沒有體力了，回程高鐵我沒有取實體票，一路提心吊膽，沒電我可怎麼搭車？跑過大度橋，路邊怎麼有人停下車拍我照？原來是天使，保誠人壽長官賢伉儷適時出現，問我需要補給嗎，我說我的手機比較需要，那時電力不到２０％，送進他們車上吊點滴，我繼續跑完剩下的幾公里，12點多到達高鐵台中站，距離出發四個小時整。

環島一共跑了三段，大約是全程的1/10了吧，趁著農曆新年假期，這幾天趕了不少路，夫人也不禁關切起來，不是說要慢慢跑的嗎？任務模式上身，目標導向auto pilot，很難停下腳步來，常常覺得自己過得匆匆忙忙，跑步彷彿也像是在趕進度，想做的事情很多，可以運用的時間有限，老婆總是提醒我要務實，生命也許很難找得到所謂的平衡，往往是選擇，都是機會成本，可以犧牲自己的睡眠，但是家人的相處呢？自古忠孝兩難全啊！「以終為始」，若用十年後的視野，現在，我們該做甚麼，十年後不後悔？

環狀線正式營運第一個早上的第一班列車，我從中和站搭往板橋站

早上第一班列車南下彰化

位於田中的高鐵彰化站，以晨曦迎接訪客

大度橋下來，雪中送炭的朋友，讓我很有他鄉遇故知的感覺

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及時趕上回程高鐵，還有些時間可以換個衣服

用雙腳，在地圖上刻畫出一道痕跡

四小時跑完37公里，收工

田中馬天使

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