賽事心得／2020渣打馬 兩年的堅持

2018年底很幸運入選Garmin PB班,卻在20190113的 渣打馬跌了一跤,雖然小破PB但距離預期的成績相差太遠,也沒有達到 SUB4的基本目標,所以隨著GD班成立,一方面支持吳老師的理念,一方面對成績還有想法,幾經思考參加5月的春季班和9月開始的GD渣打班。

圖一 2019GD北區春訓由百傑國手鄭子健教練親自指導

說到這個春季班就厲害了,從800短間歇測驗開始,然後一路把1600,5000 PB,甚至結訓的10K 刷了一輪也奠定了基礎速度,這就是老師說的5000跑得好,10K一定好,10k跑得好,半馬沒煩惱,半馬跑得好,全馬可能好......春季班到GD 班破了各種PB ,半馬PB也殺到100分以內,有空再另外撰文分享。

20200119這天老天賞了個跑步的好天氣,sub340 列車,黃律,Hank,阿樹,最後加入了阿坤 ,一共六人 成2*3 隊形,5:00團拍熱身結束,5:40 就集結在起跑點右側,一開賽按照原定計畫5"20 開場,人擠人差點被沖散不時要呼喊著破風隊友注意後面有沒有跟上,過了圓環進入中山北路列車開始穩定下來,原來預計5"10 到5K ,但還是有點快都到了5"05 左右,之後計畫就是5"05 均速到 30K。

圖.S340 列車成形

沿途大家互相提醒配速都有達標,也輪流破風,唯有劍魚一夫當關,只破風不輪,一直勸他到後面休息就是說不用,事後才知道他早有打算,因為工作調整,整個12~1月無法跟完課表,這次為了讓大家能順利達標所以先燃燒自己,果然是警察人民保母的性格阿....。

15K 進入河濱先遇到 Luke Pan 早已在水門等好加油,點了頭繼續前進,右轉一進去就是熟悉的團練路線,17K 看到吳老師為我們加油,加冷筍有起來,還有這次專程回國的校長蹲在一旁替大家留下許多好照片,真是感謝阿!

圖五 17k感謝校長拍照

一直到南湖大橋20K這段是逆風段,但人多其實風也不大,沒感覺太大的風阻,但人確實很多,且路面狹小,我們按照團練練習過的一字隊形,速度很穩,一路到了南湖大橋,那個共振真是恐怖,覺得隨時會有斷橋危險,覺得主辦單位之後一定要正視這個問題啊~不然......。

過了南湖大橋一路順風段到25K,速度維持得很好,劍魚終於退下,大家輪流破風,還遇到南區的一姊Ray,她台北馬已經完成,此次跑得很很輕鬆的感覺,一起跑了一小段。

圖六 原來跟我們後面的這麼大群

過了31K大直橋迴轉處看見小瓜半馬跑完等好在那邊跟大家擊掌加油亢奮了不少,大家約定好的列車30K算是完成了.此時前導列車剩下hank,黃律和我,迴轉看到阿樹約落後100公尺左右,但劍魚已經慢下來,後來才知道他在這邊已經嚴重抽筋.....,三人討論後決定還可以繼續合作下去維持原配速,過32.5K水站腿已經有點感覺,提議這站走著進水站但不停,讓腳可以稍微回神,我也順勢抓了一節香蕉,三人還是前後相差不多,但喊腿痠的聲音此起彼落的出現,很怕這時候抽筋,看黃律吃了BCAA,也跟他要了多帶的一包,很感謝!應該是有點撞牆了。

圖七 過30K Hank 黃律和我

一路到了36K麥帥一橋,一到橋頂Hank喊著小抽筋,但他馬上一拉腿沒抽繼續前進,也順利下橋,此時突然聽到後面一陣騷動,甚麼....E 姊帶著長腿姐姐的列車快速開過來,被追上了,怎麼這麼快,事後才知道過30K 他們是以4”40左右配速前進阿~太強啦,E 姊邊跑邊喊快到了,加油喔~我喊著我要上車,一路跟到37K GD加油團在這裡啊~看到大家在這邊怎麼樣都要跟上列車,過沒500公尺但她們實在太快了,後腿突然一點抽動感覺,再看看手錶4”30 啦只好跳車,再不跳又要重蹈去年38K土地公廟的大抽筋 ,眼看著被告軌....慢慢離去。

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圖八.九 百傑E姊.長腿姐姐快速列車

到了土地公廟,這個土地公廟我每次團練經過都會雙手合十,此時當然也停下來5秒,雙手合十感謝土地公保我一路平安到這,希望後面關鍵的5K也要平安阿~

最後2K多了,前面一位速度感覺差不多,回神力馬跟上約為5”00-4”50左右但這位大哥頻頻看錶,他對成績應該很有期待吧,眼看剩約500m此時不開待何時阿?咬緊牙根就算抽筋也要拚了阿~~最後200m左右喵到看到可愛的GD 成員,Andy蹲著拍照還有連長恐龍裝在加油,在痛苦都要嘎屌阿,拱門在前看到時間3hr 38分多...爽 阿~

舉起雙手進終點。

圖十 哥不要在看時間了,快到嘎屌就是了,我只好把你告軌

圖十一 最後衝刺~嘎屌

圖十二 ~嘎屌

看到老婆和喬崴已經等在那邊,興奮的過去擁抱他們,hank過沒多久也進來了,我後面衝太快,忍不住乾嘔了一會,後來黃律,阿樹也進來~~大家都有sub340,唯一遺憾劍魚大抽筋DNF 了,說好了國道馬有需要我可以替你破風的阿~~

圖十三 感謝家人在終點加油還有支持

圖十四 衝線後乾嘔了一陣

最後成績3hr38min11sec,42.5KM,均速5”08 ,破了去年渣打馬30min,兩年超過5000公里的訓練,終於有了回報覺得可以接受的成績,但檢討一下雖然帳面上是大破PB,但其實只達到我的C goal... 賽前設定A, B, C goal ，以B goal 3hr36min 為 target, 狀況好30k後加速快2min， 掉速只能是C goal, 結果到31k 後面還是掉速了，雖然hold 住沒掉很多但沒能做到Negative spit,或是老師說得”慢穩溫熱快”,也許前面還不夠慢?!也或許太在意這次一定要有成績,30K後就保守以對,不敢勇敢拚,稍有一點感覺就放慢,覺得可以再撐一點,三月萬金石我就不客氣了,拚一回爆了就爆了...XD。42.195 km 就是有很多but, 要是沒有這個but 會怎麼樣，你永遠也不會知道...當然就是有這個but你才會一直想挑戰他迷戀他.....

圖十五 證書

圖十六 每公里配速

文後要感謝好多人,首先是自己的家人,再來是GD 班吳志銘老師,鄭子健教練,王源鋐教練,蔡詩豐教練,過程中指導很多,獲益匪淺。

圖十七 強大的教練團(攝於慶功宴) 圖十八 可愛的第六組還有校長

圖 十九可愛的第六組,這張為了孔佩(攝於麥帥橋下團練) 可愛的第六組,長腿,孔佩,菲哥,劍魚,小熊,luke 沒有你們在這麼枯燥的訓練日子互相取暖互相團購,怎麼撐得下去.....還有這次列車的夥伴~~能這樣穩定配速,要是有人私心或存在誰想幹掉誰的想法,我想這會變成一台失速列車,還有新竹patner 建堯此次一日接送還有平常的練習,等傷好一定要一起跑一波阿,當然還有溫暖可愛的GD成員。

圖二十 Sub340 列車 圖二十一 感謝建堯,當天沒拍到照(Zepro 半馬破100)

圖二十二 恭喜賓哥PB,Julia 終點等我們還有PB彩帶,蠟筆小潔鼓勵

圖二十三 自製配速手環

圖二十四 裝備照

把最好的都用上了,只為了這次....有空再來寫裝備感想