賽事心得／鎮西堡超馬 100K王者之路

緣起

鎮西堡100K超馬賽，與冬山河100K、北臉100K、南橫100K名列台灣100公里賽的「大四喜」，賽道路徑變態地從海拔310公尺的尖石鄉公所起跑，先20公里的長上坡上到海拔1500公尺，過宇老觀景台後，轉變為11公里長下坡下到海拔840公尺的秀巒，然後又17.6公里的長上坡到達海拔1650公尺的鎮西堡，今年更經過AIMS/IAAF丈量員丈量後，往前沿伸1.4公里下坡到達50公里折返點，然後去程的上坡變下坡、下坡變上坡，原路折返回尖石鄉公所。也因為這堪稱地型難度最高的高海拔100K超馬賽路徑，讓各超馬選手趨之若鶩，彷彿只有挑戰過鎮西堡100K王者之路，才夠資格成為超馬勇者。尤其2016年鎮西堡超馬在零下溫度的冰天雪地中舉行，更增添它的傳奇色彩。

自2013年第一屆鎮西堡100K舉辦以來，我便想去跑跑看，並不是為了集滿「100K大四喜」，而是因為它與「上帝的部落─司馬庫斯」對望，彷彿到了鎮西堡，就能到達司馬庫斯，所以想去看看那片上帝的所在到底充滿怎樣的魔力。但多年來一直沒有成行，因為對我來說最大的問題並不是比賽準備是否充分，而是到比賽會場的往返交通太麻煩，我希望能當天來回，而不需在那裏過夜，想到這點就頭痛，所以就連續錯過好幾年。去年九月終於下定決心，先繳報名費，交通問題就抱著船到橋頭自然直的心情，租車或與跑友一起或請家兄載或搭阿正揪團，四選一，到時就會有辦法。

因為下個月還有一場列為重點賽事的「台北超馬24HR賽」，所以這場鎮西堡100K就把它定位在以跑旅的心情輕鬆跑，輕鬆跑並不代表速度就一定慢，或每站花時間哈啦吃喝，而是跑步時的心態，不論有沒有上凸台都沒關係，沒有得失心，放鬆心情專注在跑步這件事上，自然就會有所獲得，不論有形的成績或無形的情緒，都會有幫助。

賽前一天，兩女兒幫我的跑鞋加持，山神退避、馬拉松之神感動，帶給我戰勝王者之路的動力！

女兒們加持的戰鞋

女兒貼心的小紙條

氣象預報尖石溫度約10度，降雨機率0，山頂共爬升1300公尺，每上升100公尺約下降1度，所以鎮西堡的溫度應該會一直維持10度上下，就以這樣的裝備，再背一件防雨風衣應該就夠了。

賽前

最後決定來回都搭乘「阿正揪團」的跑友巴士前往起跑點，費用800元，凌晨02:00在台大門口搭車直送尖石鄉公所，方便又迅速。

凌晨02:00台大門口準備搭車前往尖石

開賽前大會現場

除了在關西休息站放大家下來上廁所外，車行一個半小時就抵達位於新竹山上的尖石鄉公所，比我預計的時間提早許多，也好整以暇地可以好好整理東西與情緒。現場已經有很多住附近民宿、搭帳篷或睡車上的跑友抵達正準備著，將這山上的鄉公所空地點綴得熱鬧異常！這裡我一年總會帶家中小朋友來兩三次，大多是白天來，即使是白天都沒有現在半夜凌晨熱鬧，跑友們各個充滿自信、蓄勢待發的模樣，很振奮精神。整理完該帶的裝備，其他跟路協的紅色包包一起寄物，然後到起跑點準備鳴槍起跑。

寄物

在起跑線前碰到小戴姐，她今天第400馬，這是個甚麼天文馬數呀！也準備拚上總排，為自己的400馬留下一則美好的回憶。小戴姐以她的經驗，特別告訴我要戴頭燈，因為前20公里有一大段路沒有路燈，黑漆漆的，尤其凌晨五點起跑，要等到七點左右才會天亮，安全起見還是要戴頭燈。當時我並不以為意，心想應該再怎樣也看的到吧，或跟著一位有頭燈的跑友，應該也可以順利挨過這兩小時，後來發現我真是太輕忽這樣的一場有難度的賽事，不過這都是事後諸葛，只能當作下次經驗。

0-50公里

凌晨五點整，尖石溫度11度無雨，鎮西堡100K正式起跑，100公里與80公里組合計約一千位的跑友摸著夜色同時出發。

剛開始兩公里，還算是在尖石鄉的街道範圍內，沿途路燈照著跑者們的腳步，雖然天色仍然黑漆漆，大家安靜地順著路燈與頭燈的軌跡緩步向前，準備迎接第一個20公里長上坡。兩公里後進到山區，路燈就明顯減少許多，有些路段甚至完全沒有路燈，伸手不見五指，尤其夜色中時不時罩著一片濃霧，可視距離不到五公尺，這時我身處在前五名的領先集團，互相的距離拉長到看不到對方，因為我沒有頭燈，看不到四周的狀況，只能緊挨著離我最近的前一位有頭燈的跑者的步伐，亦步亦趨地咬著前進，相互都沒有交談，偶而超前，隨即也讓他超過去。一方面身處山中漆黑，看不見天明的景致，只能趨光而行，二方面也由於讓我跟的跑者腳步穩健、配速極為穩定，讓我有個依循的目標，所以這段長上坡我就專注在跟上他，將心思放在雙腳交替往前與兩吸兩吐的平順節奏中，不知不覺竟花不到兩小時就完成這段極讓人膽戰心驚的20公里長上坡，從海拔300公尺爬升到海拔1500公尺的宇老觀景台。後來才知道讓我跟的跑者是尤嘉豪，以09:41:05的高速，榮獲本屆鎮西堡100K第二名。

20公里長上坡後，接著就是11公里的長下坡。清晨七點鐘，天色已經漸漸亮起來，不過霧氣仍重溫度仍低，天空飄一點淋在衣服上會有點濕濕的小雨，為了節省時間，並沒有將隨身風衣拿出來穿，跑著跑著並不覺得冷，柏油路地面也被露水和雨水浸泡得一層黑亮，下坡時要小心濕滑。

憑藉著不怕死的衝勁，對於下坡我還蠻有自信的，因此我跨大步超過尤嘉豪，就順著斜坡以四分速直直往下衝，改跟著另一位跑者的後面，用同樣速度前進，這時排名總五，而這位跑者是蔡性國，以10:02:58榮獲本屆鎮西堡100K第四名。

下坡過彎，這時總排第五

僅花了49分鐘即跑完這段11公里的長下坡，抵達秀巒部落。目前02:48:37完成31公里，總排維持在第四或第五。

這次100公里賽穿母子鱷魚戰鞋應戰，為避免雙腳前腳掌腳底起水泡，所以都貼上防磨的白貼後，再套上五指襪。補給方面，隨身帶六包能量包，每15公里補充一包能量包。另外也帶著電解質補充錠，約每10公里就含一顆，不過因為天氣屬於濕冷的溫度，電解質流失比較不會像大熱天這樣嚴重，所以電解質補充後來就很隨興，並沒有照原定計畫進行。

四周仍是霧濛濛的一片

通過秀巒部落後，接著又是17.6公里的長上坡，直達鎮西堡。這時天色已亮，隨著高度的爬升，四周山巒的景致也不斷變化，偶而遠處的高山隱身在雲霧中、偶而又豁然開朗地可以眺望到極遠的地方，泰雅族部落的居民似乎剛起床，大人站路邊為跑者加油、小孩會跟著跑者跑進跑出、高山狗也好像很少看到這麼多人似的，開心地狂叫。

40公里的泰崗派出所前空地是轉換站，也是80公里組的折返點，費時04:04:33抵達這裡。100公里與80公里的跑者可以請大會將轉換袋先載運到這裡做更換用，做一個比較完整的補給與休息，然後繼續後面的賽程，100公里的跑者也可以在這裡決定是否因為狀況不好，選擇降到80公里組。我沒有寄轉換袋，也不打算降組，且因為這時是領先群的名次，跑者人數不多，工作人員大概都還沒準備好，所以我只是簡單補給一下，繼續趕這段上坡路。

43.5公里的新光部落補給站，我正好整以暇地喝著運動飲料，後面就聽到有人叫著「阿不是輕鬆跑，怎麼衝這麼快！」回頭一看，原來是啟芳帶著一位新朋友簡任鋒也進站補給，我原以為他在我前面，沒想到卻在後面。總算可以驕傲地跟他說，我領先了這位SUB3高手一匹馬！不過他也鬆懈不得，快速補給後，就跟新朋友一起飛奔出去，我的名次馬上掉了兩名，不過還好，就順順地放鬆心情跑吧！

才出站沒多遠，一個轉彎沒注意到，第一名的周青已經折返迎面而來，氣勢強勁，互相道歉並加油後，各往各地方向。他簡直是外星人的速度，宛如個人秀般，比第二名快一個多小時完成比賽。

今年的鎮西堡100K，大會請AIMS/IAAF丈量員丈量準確的距離，將折返點較去年往前延伸一段1.4公里的下坡，來回約3公里的距離補足里程。在抵達原本的鎮西堡折返點時，有一對原住民父子充當報路員，跟跑者說往這邊往這邊，也告訴我，目前10名內，加油加油！順著一段路況不太好的小徑，終於抵達折返點，原以為會有志工攝影師拍照，結果只是如一般的折返點，繞過去感應地墊嗶嗶兩聲，工作人員就催你繼續上路，跑太快果然沒照片。05:20:05完成50公里折返。

50-100公里

怎麼來就怎麼回去，只是順序倒過來，下坡變上坡、上坡變下坡。過了50公里折返點，一轉頭看到剛剛衝下來的坡道在眼前展開，心志馬上挫折一半，轉為步兵模式，挨過這段僅僅1.4公里的上坡再說，後面還有大魔王在等著。

從鎮西堡下到秀巒部落的17.6公里，偶有小上坡，一路以下坡為主，雖然不難跑，但速度卻一直催不起來，只能用五分多六分速跑這段。這段路，天空又下了一小陣雨，氣溫濕冷，地面也濕滑，在65公里處時，因跑一跑恍神，自己的戰鞋絆到柏油路面，往下坡跌跤直接撲倒在地，環保水杯掉出來，整個人趴在地上久久才站得起來，嚇得周圍兩位一起跑的跑友上前問候狀況，還好無大礙，可以繼續跑下坡。

跑著跑著肚子感覺有些反胃，一陣嘔吐感嗆上來，看到補給站就進去要熱湯熱食，大會志工這時已經將補給食物都準備妥當，所以後半程共喝到山藥排骨湯、貢丸湯、玉米湯、紅豆湯、鹹粥等熱騰騰的食物，讓胃溫暖一下。有些補給站還熱情地提供啤酒、高粱酒、臭豆腐等補給，但我怕後段會跑不動，就一一婉拒，感謝志工們的盛情準備。

約64公里處，步兵模式被抓到

下坡在69公里的秀巒部落結束，比賽進行了7小時18分。經過補給站時，志工還特別提醒，多吃多喝儲備能量，接下來是硬斗的11公里長上坡，要嘛跑上去、要嘛走上去，勝負關鍵就決定在這段最後上坡了。在這站碰到秋元哥，他原本是跑100公里組，因為狀況不好，決定在40公里的轉換暫時改為80公里組，在補給站與他聊了一下，我決定先上路，以跑走的方式挑戰看看，能爭取多少時間就是多少時間。

前一段長下坡就已經跑不太起來，這段大魔王上坡更不用說了，幾乎用九分多十分的均速才能爬完一公里，看到補給站又墮落地窩進去喝熱湯，於是又遇到秋元哥緩緩地爬上來進站。反正跑不動，這次決定補給後與他一起吃下這段好像永無止境的上坡。因為二月的「台北超馬」與四月的「富士五湖118K」我們都會同場，所以這一路上坡很有得聊！

好像永遠走不完的長上坡，終於在宇老觀景台告一段落。邵老師很闊氣地在這裡擺攤，提供宇老臭豆腐給跑者補給，秋元哥被拉進去招待，我因為終於結束長上坡，打算利用接下來的20公里長下坡爭取一些時間，所以就快快補給，然後繼續趕路。

長下坡雖然火力全開地衝，但其實也是維持在五分左右的均速，除了害怕衝過頭摔飛出去，過彎時必須時時停下來用緩走的方式繞過大下坡彎，且因為雙腳不斷地直接承受長距離下坡慣性力道的直接衝擊，大腿有如過熱的引擎直接要炸裂開來，兩腳掌大拇指也因為不斷高速撞擊戰鞋的前面包覆處，指甲底下的指頭部分發出腫脹的劇烈疼痛，心想這兩隻腳趾肯定要長血泡黑指甲了。這所有的疼痛就先頂著，咬牙專注路況每一步路況的變化，分心不得。

天空仍飄著細雨，濕冷的溫度，終於撐到倒數第二個補給站，距離終點只剩8公里，比賽已進行了10小時33分。一進站就看到一位年輕跑者僅著一件背心，不怕冷地坐在濕路面休息，嘴上嘟囔著「頂多再一小時，再一小時就結束了」，志工也應和著加油，然後就看到他站起來飛奔出去，我快快完成補給後，順著他的後方也繼續跑出去。

通過最後一個補給站，僅剩4公里，我們都沒有停下來補給，這時我們都維持在四分半的速度，他仍在我前面高速地往下衝。剩兩公里時，我一鼓作氣利用下坡的衝勁超過他，互相鼓勵加油後，繼續往前衝，一直衝到跨越那羅溪的大橋時，我搞不清楚方向，轉頭詢問同樣衝過來的這位年輕跑者，他帶著我走正確的路，一起向前奔。邊跑邊聊到，他叫潘其宏，第三次跑鎮西堡，所以對路況很熟悉，這次成績照目前的進度，應該可以大破PB一個多小時，非常驚人，但這最後的兩公里已經快撐不下去了，兩條腿快炸開，我不斷鼓勵他撐下去，終點就快到了，他一度要我就加速超越他，我回他「我也累了，就跟著你這樣順順地進終點就好」，結果他可能就在我從後面催促下，絲毫沒有停下腳步地以四分半的速度轉進終點，然後我推推他往前先進終點，隨後我才進去，高舉雙臂登上王者之路的終點舞台。

最終以11：22：24完賽，總名次27/761，男子組名次26/666，雖然中間有幾段走得很沮喪，不過整理來說，卻是一趟很美好的超馬體驗，所有狀況都在掌握中，有達到原本預期的輕鬆跑旅的目的。事後大會為鼓勵跑者，在原本的第1-10名總排頒獎後，再增列11-25的總排名次，破例男子組錄取到第25名，於是我名符其實地成為落選頭。說遺憾倒也不會，因為這總排名次原本就不是我所預期的，且潘其宏以漂亮的破PB一小時的成績完賽，這個獎才是他應得的，非常恭喜！

回家後看里程分析，發現第79公里竟花了20分鐘才完成，那一公里到底是鬼打牆還是怎麼了，怎麼也想不起來到底時間浪費在哪裡？太糟糕了。有了這次經驗，下回應該就可以破一下場地紀錄了。

抵達終點

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完賽獎牌與完跑證明

進終點與潘其宏合影，恭喜破PB一小時

與400馬達標的小戴姐合影，這場她也以女總四獲得好成績

終於可以誇口贏SUB3的啟芳(中)與新朋友簡任鋒(右)一匹馬的距離，開心呀！

與秋元哥合影，接下來的賽事一起加油！

鎮西堡100K的代言人素真(中)，整場看她忙進忙出，非常盡職

連跑兩年鎮西堡100K的Joe，今年也小破PB