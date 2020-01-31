用跑步認識桃園 令人上癮的運動新體驗

年後甩油你選擇用哪一場賽事當作運動的開始？2020 ZEPRO RUN全國半程馬拉松-桃園場將於6月7日重回石門水庫舉辦第二屆路跑活動，除了參加ZEPRO RUN一起健走運動趣，都難得走一趟石門水庫了，怎麼能夠不玩一波，今天跟著筆者帶大家一探石門水庫周邊必玩耍景點吧!

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一、石門水庫景點

1.嵩台

圖片來源：北水局

參加組別若為９Ｋ路跑組與２１Ｋ半馬組別的朋友，活動路線將會經過石門水庫的至高點－嵩台，在早晨之際能夠挑望其湖山秀色的風景，往下看即是石門大壩區，氣勢磅礡非常壯麗！

2.楓林步道

圖片來源：ZEPRO

ZEPRO RUN 桃園場活動時間為6月14日正值仲夏時分，相信身體在歷經冷冽秋冬洗禮之後，許多人已經是非常期待夏天來臨，楓林步道具有濃密的樹林形成天然樹蔭，跑在步道裡沉浸在芬多精感受到宜人的溫度，活動路線可一覽石門水庫風景，提醒參加活動的朋友，若是沒有要拼比速度的話，可以放慢腳步再一次用雙腳體驗悠閒，享受森林深呼吸!

3.活魚三吃

圖片來源：網路

在身體交換完芬多精揮灑完汗水之後，時間就差不多是中午囉! 這時候是不是該來祭祀一下五臟廟，來一趟舌尖上的嘉年華吧!一想到石門水庫除了上述的美景之外，相信一定不能錯過的就是活魚三吃啦!CP值超級高而且好吃到爆的活魚，搭配多元的山珍美味是撫慰運動後疲憊身心靈的良品啦!

二、三坑老街

圖片來源：桃園市觀光局

吃完飯之後就來三坑老街(三坑子老街)，疑?這是哪呢?大溪老街我聽過，這三坑老街相信應該滿多人都有點陌生，「三坑」的由來是因為客家人有個字叫做「坑」，也就是小溪流、小溝的意思，因為這裡有三個小溪流在此匯聚，因此在這區域就稱為「三坑」。 這裡被喻為龍潭第一街的三坑子是道地的客家村，是以傳統廟宇永福宮為聚落核心，經典的永福宮、黑白洗、青錢第、蜿蜒紅磚巷底百年建築，同時更是品嚐客家美食：粄條、牛汶水、湯圓...等糯米客家料理之處，這是一條比較沒有商業氣息的老街 ，漫步其中可看見歲月的滄桑別有風情。

1.水汶牛

圖片來源：網路

牛汶水是一種即將失傳的客家點心，目前在三坑老街還可以吃到喔!(哭泣)

牛汶水其實是歸類在麻糬類的點心，比起我們常吃的麻糬來講更Q一點，一份會有四顆，上面撒上些許碎花生以及芝麻，搭配黑糖薑汁的湯底，尚未入口就先撲鼻的香味真是暖上心，牛汶水除了熱的也可做成冷的唷!吃起來Q度上升口感甚為有趣!

2.阿香菜包

圖片來源：網路

好啦!如果要說到三坑老街的名店，不能不提的就是「阿香菜包」人氣小吃，做法簡單不過用料很實在，無論是菜包、草仔粿、紅龜粿或粽子，每樣都是極受好評的傳統客家小吃，阿香菜包並不是規模大的商家，架上的包子有可能看得到卻買不到，需要領號碼牌等下一批出籠，可見其火紅指數必須收編！

三、大溪落雨松大道

圖片來源：網路

哇!這麼美又如詩如畫的地方一定是國外吧!

大錯特錯!!人是台灣最美麗的風景，但其實台灣有很多祕境等待著我們去發掘，圖為位於大溪落羽松路 ，位置在大溪交流道附近，交通非常方便，其綿延一公里長是不同於其他縣市落羽松景點之處，綠、黃、橙、紅各色葉片層疊交織，讓落羽松大道瞬間躍升為熱門打卡點，色彩的變化令人療愈 ，每年12月~1月是觀賞的最佳時間點。六月份時剛好是落雨松綠葉滿片，充滿生機之時，可一睹不同於秋冬的景色。

四、大溪老街

圖片來源：桃園市觀光局

以上景點都走完畢相信時間也接近傍晚片刻，大溪老街因為交通位置便利是許多北部人假日前往走走散步的好地方，大溪是桃園最早發展的地方，許多商號結合其日治大正時代留存的行巴洛克建築風格和閩南傳統裝飾圖案，包括希臘山頭、羅馬柱子和中式的魚、蝙蝠等祈求吉慶的圖案混合，形成一種大溪專有的特色。老街上許多老屋的保存狀況也較好，街上特色商店林立，十分熱鬧。

1.大溪豆干

圖片來源：網路

來到桃園大溪，最不能錯過的就是大溪豆干正解啦!大溪豆干有名到成立豆干節，就能知道它在桃園人的心中占有一席之地，而《黃大目》、《黃日香》、《大房豆干》、《廖心蘭》都是很有名的豆干專賣店，你問我哪一家好吃?筆者和大家分享一下，大溪這裡的豆干品質真的都很優吃過這幾家都是心頭好啦!沒有過度調味吃在嘴裡能品嘗到停留於唇齒間的豆香氣，如果和我一樣喜歡吃口味重的朋友，建議可以先吃原味充分感受口腔內的自然甜味，之後再追加調味可同時享受兩種口味唷!

2.大溪橋(情人橋)

橫跨大漢溪的大溪橋，就位於中正公園的下方，串連了大漢溪左岸自行車道，提供行人徒步與自行車使用，除了纜索線燈在夜晚開啟的設計，美化了大漢溪河岸夜景，橋身採用與大溪老街相仿的巴洛克建築風格，橋的兩端連接了大溪瑞安路一段與大溪老街，可趁著週休二日來一場文化美食輕旅行。每到假日，還有街頭藝人在此表演陀螺或是樂曲演奏，在大溪橋頭畔也可賞玩天長地久愛情陀螺，據說依照指示轉動可使愛情增溫，也見證了夫妻情侶間的愛情誓言。