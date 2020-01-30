賽事心得／渣打馬拉松 醜醜哥大破PB24分鐘

年初的長堤曙光馬，有免費贈送一張第二號碼布，朋友說他用不到，可以送我，問我要不要？我說好啊，那要寫什麼呢？思來想去，腦力激盪之下，受限於上下兩排各只能五個字的限制，這已經是我能想到最好笑的標語了，於是，今年我的第一場比賽，2020渣打馬拉松，醜醜哥正式登場了...............

回顧今年以來改變過去單單練跑的作法，透過跑步、拳擊有氧、皮拉提斯、充分放鬆(含滾輪及震動按摩槍)，加上運用公司資源定期進行物理治療及運動諮詢，經由上述的各種訓練及放鬆，肌肉強度增強了，肌肉平衡度也變好了，原來莫名的緊繃也能適當的放鬆降低受傷的機率。最明顯的就是，以前常常會發生的足底筋膜炎和跟腱炎都不會來找我了。當然，自從我換成Y拖作為我的戰靴後，膝蓋的Loading也感覺比以前輕了很多。

終於，我在這次的渣打馬把自己的PB推進到4:35(大會時間)了……………….賽前大膽設定的目標(4:30)竟然差點被我達成了……………..。

圖：渣打完賽證明

之前最好的成績就是去年萬金石的4:59，那是我的第二馬。當時覺得十分幸運的是我有跟上5小時的配速列車，躲過了回程的逆風，才得以完成。事後回想整個過程，其實沒有把握再跑一次的話，能夠再跑出一樣的成績……………..

圖：萬金石完賽證明

隨著2019年的訓練，以及幾場賽事逐漸建立信心，發現自己開始懂得用平均配速法的觀念來安排賽事計畫。所以在去年10月的台中城市半程馬用5:40的均速第一次在正式賽事跑進2小時。回過頭來看，萬金石的SUB5，其實只要均速7:00就能夠達成，似乎也不是這麼困難。也因此，大膽的看了一下渣打馬的430配速計畫，列車長的目標是用6:1X的配速奔跑，平均有到6:23即可達成目標，看起來也不是高不可攀的目標呢………..

圖：台中城市馬完賽證明

感謝好友Isa推坑社團LSD神人Roger哥轉了這場比賽的全馬名額，Roger哥也剛好有一陣子沒跑了，所以賽前公開邀請430乘客，我就這麼上車了，然後就這麼妥妥的用435完成了這場賽事，大破PB24分鐘。感謝兩位長跑社的同事的幫忙，推了我一把。這場比賽，除了順利大破PB外，讓我最感到驕傲的就是我終於在全馬賽事能夠以均速完成，不覆之前後段大幅掉速的狀況了。

圖：每5K配速

回到賽前

北部的賽事，按照慣例先回到老家借住，用浴缸泡了個熱呼呼的澡，好好的放鬆一下肌肉，然後就睡覺準備早起，想到上次參加渣打騎車去總統府找不到車位的麻煩，這次打算by taxi前往，沒想到一早起來，55688跟Uber都顯示叫不到車，只好東西收一收趕緊到路上攔車，還好有及時攔到，才不置於被衣保車丟包。當天的天氣有點冷，但還是迅速把衣服都丟進衣保袋寄物後，陸續跟Roger哥、Isa、鵬哥、CT、Laser等人會合後，前往起點熱身。

圖：出發前大合照

鳴槍起跑後，果然還是一同以往的人潮洶湧，過了5K以後人潮才陸續散開。大約8K時，遇到了長跑社總幹事Donny，合照後一起跑了一段後，便分開各自前進了。

圖：跟Donny的合照

在Roger哥的帶領下，一路平穩配速，都在5:50~6:30的區間穩定的跑著，過了南湖大橋後，很快就到達了21K的里程，抬腕一看，2小時14分，破了自己在全馬比賽的最速半馬紀錄。

圖：半馬時間

今天賽事特別在背後別了一張第二號碼布，純搞笑，上面寫著：「哥很醜，千萬別回頭」。一路推進的路上果然引來了不少笑聲，也有遇到有人特別追上來回頭看一眼的狀況，還感慨的說：「不會啊，很帥啊……..」讓我不禁莞爾（其實本來打算乾脆自備驚聲尖叫的面具算了）。28K時，還有一位年輕的弟弟，特別追過來跟我合照，這位弟弟，你能夠把照片跟我分享一下嗎？

圖：第二號碼布實拍

大約在26K時，率先遇到了最後SUB4的鵬哥，堅毅帥氣的跟我們打個招呼向後奔去。接著在28K左右遇到了在八卦山馬認識的Anna，我很高興的大聲幫他加油，他事後說當時我把還在宿醉的他給喊醒了，哈哈。過了31K的折返點後，整體狀況開始下降，有跑不動的感覺。Roger哥發揮陪跑者的功能，大聲的跟我說，我們不是付錢來走路的，當時確實激勵到了我，鼓起餘力繼續向前推進。不過當時對面有個已經開始在走路的女孩子，聽到這句話時，眼眶小小的紅了一下……………..

圖：31K折返點

一直到了37K，看到了麥帥一橋的上坡，終於徹底擊垮了我，小小的一段上坡，應該是全程除了水站外，我唯一用走的一段，真~的~跑~不~動~了~，還好過了橋對面就是下坡，又努力的跑了起來。這個時候已經不知道第幾次看到英業達大樓，第一次跑這個路線的我開玩笑的說，哪裡有土地公廟，我要去拜一下，怎麼跑來跑去都在這裡？玩笑歸玩笑，此時就剩下最後的5K了，看起來還有機會，我決定搾乾我最後的力量要挑戰430，於是又努力的向前提速奔跑，可惜在剛過民權大橋下方，約末38.5K時，我突然發現有什麼東西一下一下的碰到我的右小腿，我低頭一看，什麼東西都沒有碰到，卻看到我的腓腸肌一跳一跳得，正在想說：「不會吧？要抽筋了？」的同時，左小腿也同時開始出現相同的症狀，接著，左大腿後方的膕繩肌也開始跟著不聽話了。唉唉，這就是LSD都沒有練的後遺症啊……只好降速求完賽就好。最後3K多就用接近7分速的速度慢慢的跑進終點，雖然沒有達到430的預設目標，但還是成功的將個人PB向前推進25分鐘啊。

圖：愁眉苦臉的賽事照片

進終點前，看到Isa在幫忙紀錄衝線畫面，本來在拍照的我就放下了手機，裝模作樣的高舉右手跑進了終點，其實速度超慢的。實在很感謝她在這樣的寒風中幫忙記錄這破PB的瞬間，感謝。

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圖：衝線照片

賽後很開心的跟帶頭大哥-Roger哥、還有Isa合照，慶祝順利大破PB。領完賽後物資後，看到大會的冰池服務，便跑去嘗試了一番，果然相當不錯，有提供塑膠套讓跑者的腳能夠被冰池鎮定，又不會弄濕，除此之外，還有國體大中醫社的志工幫忙提供震動按摩槍及徒手進行肩頸按摩，對於賽後的舒緩非常有幫助，感謝大會及這些志工的協助！

圖：賽後合照、冰池

最後，幫自己的賽事照片放上來，為自己做個紀念^__^，醜醜哥跟各位說再見啦.......