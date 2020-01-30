賽事心得／渣打馬拉松 一年的等待、半馬一分鐘的進步

去年一月因過度訓練而疲勞性骨折，經過整整一年的復健和訓練，終於在今年渣打馬拉松刷新半馬最佳成績1:16:21

也正式進入40-49歲組，意外取得分組第一（因為我在這組是最年輕的啦XD），算是今年一個好的開始。

過度訓練而受傷

2018年底在上海馬拉松破了全馬PB（2:43:48），緊接著台北馬又破了半馬PB（1:17:47），當時覺得狀況絕佳，忽略了該讓身體充分休息，只想著該如何訓練才能讓自己能有更好的成績和突破，但其實這都只是在摧殘自己的身體。

當時發現腳有狀況，休息就有好一點，但一跑就會不舒服，一直找不出原因，後來凃俐雯醫師檢查後，認為有可能是疲勞性骨折，於是馬上去台北長庚醫院安排照骨骼掃瞄（Bone Scan），一月初就確診為疲勞性骨折。

全休、治療、復健、訓練

受傷後除了醫師交待需全休停跑兩個月，自己也上網查資料做功課，並請教了前最速獸醫Jimmy的經驗（他也是疲勞性骨折的受害者）。

接著馬上為自己安排了不能跑步的訓練計畫，訓練的內容可以分成兩個部份：維持心肺、強化肌力，搭配每週至少四天的物理治療，希望保持好的身體能力，能夠在之後恢復後馬上投入訓練（到底為何要這樣逼迫自己XD）

維持心肺：

有兩種方式，分別是飛輪及游泳。考量到自己水性不佳，最後選擇以飛輪來維持心肺，每週騎6天（5天騎1hr、1天騎2hr）。沒騎飛輪的那天會進行水中快走，同時手部做出跑步的擺手動作，希望自己不要忘記跑步的感覺。

強化肌力：

由於受傷不能做支撐性的動作，只能選擇使用坐式的健身器材，也請教了跑山卡好的隊友-江晏慶，有系統地進行腿部肌力訓練，來加強我本身較弱的臀部及大腿後側肌群的肌力，有些動作跟跑步習習相關，也趁這段時間進一步觀察並穩定跑步的姿勢，另外還有很重要的核心肌群訓練（腹部、側腹、下背）。

通常完成上述復建、飛輪、肌力訓練後，大概需要花上3小時，比以往跑步更晚回家，常常晚上11點才回到家XD

從跑步機上重新起步

經過漫長復健並與涂醫師確認後，我終於又可以跑步了！雖然一開始只能在跑步機上用六分速慢慢跑，但心裡卻無比雀躍。

剛回到跑場時，我檢視自己，雖然受傷時維持一定的訓練，但身上還是不爭氣的長了許多肉，明明是不快的速度，跑起來卻很喘，很懷疑自己是否可以再回到之前的狀態，但我告訴自己，復健這段時間都撐過來了，再給自己多一點時間，累積的訓練，身體一定都會記住，之後會加倍回饋給我，不要急，再多點耐心。

以賽事測試恢復狀況

恢復訓練一段時間後，我參加了兩場賽事：4月螢光夜跑、5月Wings For Life World Run，讓身體感受比賽的感覺，結果也都在預期內，自認大概恢復了6成，雖然進步不快，但感受到自己正在進步中，也開始安排訓練，慢慢步上訓練的軌道。

在Hood To Coast美國賽正式復出

2019年中最高興的事之一，就是8月份參加接力賽之母 Hood To Coast 美國賽，也一次完成幾項人生清單。

這次的接力賽我給自己安排5個棒次，共約40K的距離，除了可以減輕隊友的負擔外，也是想給自己一點壓力，希望挑戰這個階段自己的能耐。這次除了其中一棒垂直爬升400m不在4分速之內，其他的棒次皆在4分速內，就算跑上坡路段，也可以維持自己的節奏不掉速，這時候總算感覺到身體正在回饋我之前的訓練，終於有跑起來的感覺了！

這趟旅程還參觀了NIKE總部，並在跑者夢幻跑道跑了一下，打勾了幾項人生清單，內心無比開心。

意外受傷推延了原訂賽事計畫

美國回來後，也開始了正式的訓練，一開始安排了幾場賽事：10月的長榮半馬、12月台北馬、2020年1月的渣打半馬、2020年3月首爾馬(目標)，但事情總不是一直按照自己的劇本走，因為雙十連假4天跑了64K，又再次沒讓腳好好休息，之前受傷的地方，又隱約感到不舒服，還好經過檢查後，只是肌肉發炎，休息一週後就可以繼續訓練。

而這次意外的受傷，讓我決定取消首爾馬拉松的計畫，都花了這麼長的時間才讓腳恢復到可以訓練的狀態，不要因為一時的心急又再次受傷到不能跑，再次提醒自己要有耐心，慢慢來真的比較快。

終於回歸熟悉的賽道

十月中差點又釀成大禍後，乖乖休息了一週，接著調整一週，就直接參加長榮半馬，這場的目標就是盡力跑，測試一下自己現階段的狀況在哪，做為接下來訓練的一個指標，結果成績1:20:40，跑完後觀察小腿的情況，覺得狀況很不錯，除了比賽後正常的痠痛外，沒有其他不正常的痛感，代表我真的回來了！真的可以好好正常的訓練了，也可以不用再為了腿傷而擔心。

此時，也放心接下NIKE FAST42 台北馬255配速列車的任務，期待台北馬除了能幫助三位初馬的菁英，完成不可思議的第一場馬拉松外，更是睽違一年，終於再度踏上我那熟悉卻又陌生的42.195公里路上。

最後我用2:50:30完成了傷後的第一場馬拉松

那熟悉的感覺，終於徹徹底底回來了！

突破個人最佳半馬成績，對馬拉松有了明確目標

隨著訓練步上軌道後，課表強度也開始高於去年，身體竟也能馬上跟上，感覺到身體素質真的較去年來的好，能承受更高的訓練強度，覺得渣打半馬應該有機會可以突破！

渣打馬前兩週為了測試自己狀況，規劃了比賽預計配速的10K Tempo Run（P86”/400m），若能順利完成這個課表，就有信心在渣打跑進76分台，當天剛好香港樂家跑會-陳家豪教練來台移地訓練，也一起共跑，在這激勵的氛圍下，順利35:41完成10K課表，為渣打馬拉松增添不少信心。

渣打馬比賽當天剛好是完美的天氣，按照預計的配速抓每公里3:35-3:40穩穩地跑

大概10K補一次能量膠，除了上橋有稍微掉出3:40外，都能維持在預計配速內

轉進熟悉的河濱時，感覺還有些餘力，就決定不看錶，體感加速跑回去

這場賽事最快的配速在最後1K（3:27/K）

最後手按成績1:16:21，睽違一年終於再度突破個人最佳。

受傷這段時間，讓我學會多點耐心，適時停下來休息，思考自己的不足，再來補強，傷好了一定可以變更強！

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跑完渣打半馬後，對於馬拉松又有了明確的目標，看著國內許多優秀的跑者，陸續跑出很好的成績，希望2020年我也能好好跟上！

很多很多的感謝

首先感謝陪我一起訓練的夥伴博為、北田翔哥、光男哥、鮑哥、阿倫，有你們一起訓練的日子，雖然苦卻也能甘之如貽。還有在我受傷時，提供我訓練相關知識的晏慶、Jimmy，能少走一些冤枉路。也要謝謝一路鼓勵著我的好朋友們，你們的每句祝福，都是我持續進步的動力。

受傷時，就會知道運動防護的重要。ROCKTAPE肌貼一直是我的首選，正式比賽時我會使用正常款，在我受傷時幫助恢復時會使用減膠款，是最佳運動防護夥伴；疲勞性骨折的患者，最需要補充維生素D幫助骨骼癒合，銳速運動醫學-液態盾維生素D+E，每日一滴是我選擇補充的維生素。

而最感謝的人，就是永遠在背後支持著我的老婆，沒有她的鼓勵，我沒辦法堅持到現在。因為她全心全意支持著我，讓我想成為一位能讓她值得驕傲的馬拉松跑者，而我也正在努力中。