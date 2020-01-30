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運動筆記與荷蘭跑者吃遍美食的2020渣打台北馬拉松Vlog一年的等待，一分鐘的進步。渣打半馬1:16:21
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賽事心得／渣打馬拉松 與荷蘭跑者吃遍美食

2020-01-30 06:00運動筆記 Tzu Yuan Su

📍Taipei, Taiwan 台湾台北 臺灣臺北

We went on a delicious Taiwanese food tour in Taipei with a Dutch runner met on instagram (mistermarahon), had some great beef soup noodles and sweets made from Taiwanese Oolong and other teas. After that a great race atmosphere was shared with all the cordial runners and warm support in the 2020 Standard Chartered Taipei Marathon! Happy Lunar New Year!こんにちは！

今回はふるさと台湾のスタンダードチャータード台北マラソンをインスタで知り合ったオランダ人ランナーと（mistermarathon）走って来ました、久々の台湾での暖かいレース雰囲気味わえて嬉しかったです！前日は美味しい台湾ウーロン茶で作ったお茶スイーツと恋しい牛肉麺と水餃子も満喫していてもう最高でございます！笑　旧正月明けましておめでとうございます！

在年假結束前，為各位送上台灣賽事紀錄影片第一彈！很開心這次回台灣投票之後，跟一位在IG認識的荷蘭跑者(mistermarathon)以及其他邊跑邊覺得很眼熟的台灣菁英跑者一起完成了2020年的渣打台北馬拉松，還吃了很多很棒的台灣茶甜點以及懷念的牛肉麵水餃滷味。音樂是剛在大阪女子馬破三，台日混血的創作歌手大地穗小姐SUI的『迎向未知』（まだ見ぬ場所へ），很開心能夠獲得她使用上的許可，並加上英日中字幕，讓大家都看得懂～ 

祝各位農曆新年快樂！喜歡影片的話歡迎留言跟分享！#台灣觀光 #烏龍茶甜點 #美食外交 #荷蘭跑者朋友 #台日荷交流

Race info

https://scbmarathon.com

Shop info

https://www.tdh.com.tw https://www.facebook.com/justinbakery2018/

Song info

まだ見ぬ場所へ - 台日混血創作歌手大地穗 うたラン/ UtaRun SUI https://www.youtube.com/user/earthwater22/

The Marathon Chef 最速食神 マラソンシェフ□#Marathon #Running #Chef #Cooking #Eating #馬拉松 #路跑 #跑步 #美食 #料理 #マラソン #ランニング #食べ物 #料理 #食べるI love to eat, even more for cooking delicious foods myself, also a runner chasing my own limit, while can't help but explore the world by traveling, learning languages and make friends.Born in Taiwan, traveled in Japan, now based in The Netherlands.Lifelong goal: Let the world see the vibrant food culture and its potential of Taiwan.喜歡吃，更喜歡親自料理，也喜歡跑步，還喜歡邊旅行邊學習語言交朋友。台灣成長，曾流浪日本，現旅居荷蘭。希望可以把台灣味帶向世界。食べるのが大好きで、料理も結構興味持っておりまして、同時にランニングにハマっててそれで旅をしています。世界をもっと身に近くするには言葉の勉強と文化力がポイントだと思っています。台湾生まれ、日本全国旅をし、今はオランダにて暮らしています。夢は台湾の味と食文化を世界に。

Taiwanese Mandarin / English /Japanese

◆Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCQBRH3tn96MpTX7FvTWx6sg

◆Strava

https://www.strava.com/athletes/35196877

◆Instagram

https://www.instagram.com/marathonchef.su/

◆Facebook

The Marathon Chef 最速食神 マラソンシェフ https://www.facebook.com/marathonchef.su/

◆Collaboration

runningcheftw@gmail.com

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