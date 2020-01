賽事心得／渣打馬拉松 與荷蘭跑者吃遍美食

📍Taipei, Taiwan 台湾台北 臺灣臺北

We went on a delicious Taiwanese food tour in Taipei with a Dutch runner met on instagram (mistermarahon), had some great beef soup noodles and sweets made from Taiwanese Oolong and other teas. After that a great race atmosphere was shared with all the cordial runners and warm support in the 2020 Standard Chartered Taipei Marathon! Happy Lunar New Year!こんにちは!

今回はふるさと台湾のスタンダードチャータード台北マラソンをインスタで知り合ったオランダ人ランナーと(mistermarathon)走って来ました、久々の台湾での暖かいレース雰囲気味わえて嬉しかったです!前日は美味しい台湾ウーロン茶で作ったお茶スイーツと恋しい牛肉麺と水餃子も満喫していてもう最高でございます!笑 旧正月明けましておめでとうございます!

在年假結束前,為各位送上台灣賽事紀錄影片第一彈!很開心這次回台灣投票之後,跟一位在IG認識的荷蘭跑者(mistermarathon)以及其他邊跑邊覺得很眼熟的台灣菁英跑者一起完成了2020年的渣打台北馬拉松,還吃了很多很棒的台灣茶甜點以及懷念的牛肉麵水餃滷味。音樂是剛在大阪女子馬破三,台日混血的創作歌手大地穗小姐SUI的『迎向未知』(まだ見ぬ場所へ),很開心能夠獲得她使用上的許可,並加上英日中字幕,讓大家都看得懂~

祝各位農曆新年快樂!喜歡影片的話歡迎留言跟分享!#台灣觀光 #烏龍茶甜點 #美食外交 #荷蘭跑者朋友 #台日荷交流

Race info

https://scbmarathon.com

Shop info

https://www.tdh.com.tw https://www.facebook.com/justinbakery2018/

Song info

まだ見ぬ場所へ - 台日混血創作歌手大地穗 うたラン/ UtaRun SUI https://www.youtube.com/user/earthwater22/

