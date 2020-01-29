賽事心得／廈門馬拉松 跑步愛上一座城

『愛她的人，始終明白她是一座需要細嚼慢咽的城市，是一壺清幽細品的鐵觀音 』

2020第一個賽事就是在地大人多的中國-建發廈門馬拉松

雖然現在好像有點點點敏感，但是跑步是單純的～～跟我一樣（羞）

報名

據說往年的廈門馬拉松大約是八月底開始報名

但去年很奇怪，一直都沒有官方消息

8月、9月一直到10月初也還是沒有

甚至連參賽日期都有兩三種謠言（笑）

一度想說該不會停辦（驚）

幸好在10月底左右官方網站和微信終於開放報名

報名費是超級佛的人民幣120（等值約台幣520）

＊＊台港澳居民免抽＊＊

只是報名手續需要的資料比較嚴謹（備妥護照/台胞證/賽事成績證明照片上傳）

交通

台灣到廈門直飛飛機6000台幣有找，飛行時間兩小時不到（跟搭高鐵去高雄差不多呢）

也可以坐小三通（坐飛機到金門，再轉船至廈門），不過時間前前後後加起來不比直飛快，價錢也沒有便宜多少

比較建議當然是坐飛機直接到廈門，這麼短的航程機上還有供餐呢（很容易被食物收買）～～～～

廈門當地的交通就是盡可能地坐計程車（打滴）～畢竟賽前也不適合走太多路

起跳價非常佛心 10元人民幣（合台幣約43)～

從機場到起跑點/EXPO地點（廈門會展中心）約50元人民幣

住宿

最理想的大概就是直接住會場裡面的酒店：廈門國際會展酒店

再來就是隔一條馬路就到的，也是我這次入住的：廈門日航酒店

提早預定大概可以抓到600-650人民幣/晚，後來聽說有漲到900多

是廈門五星級的酒店之一！過個馬路就可步行至會場，大約5分鐘

同樣的價格在台北只能住商務旅館，在這裡房間有兩張雙人床大，也有浴缸很適合賽後泡腳泡澡

更重要的是，酒店很貼心的在賽事當日將早餐時間提早至05:00，並且可延後退房至15:00

賽事當天大廳也備有暖呼呼的薑茶，也能寄放房卡在櫃台～算是一間相當親民便民的跑者型酒店

EXPO

地點在 廈門國際會展中心

類似台灣的世貿中心，但是是三倍大（笑)

除了小包包可以帶進去以外，行李箱或是稍大一點的包，進場時都會被要求要寄物（免費）

港澳台有快速通道可以辦

出示台胞證，依照指示掃ＱＲＣＯＤＥ即報到完成

領了衣保袋，工作人員親切地立刻指示要「入關」檢查晶片上面的資料是否正確

這個真的好先進ＸＤＤＤ

接著找到自己登記尺寸的衣服去領就可以「出關」到隔壁「觀摩」中國各大馬拉松賽事博覽會

如果扣掉玩耍拍照時間，大概10分鐘可以完成上述程序

相當高效率也不擁擠，還沒開跑就先加分

隔壁棚的博覽會也不遑多讓，其中上海馬拉松超熱門不知道在熱門幾點，排隊人龍大概橫跨了3個攤位！？

除了中國各省馬拉松（抱歉好像沒看到中國以外的？）

還有在中國很火的瑞幸咖啡(LUCKIN COFFEE)、GU(一條人民幣10元，大掃貨）、比較多都是當地運動品牌（例如X特步）

有看到少少的NIKE和ADIDAS，但沒有比較便宜，也沒有Ｘ特步人氣旺

「世上最美的環島賽道」

前一天熱個半死（大約26度）

賽事當天很幸運的是個雲層相當結實的陰天（中午12:00太陽才出來），無風無雨，起跑前氣溫約20度，7:20左右進入分區開始感覺到熱

廈門馬拉松有 「世上最美的環島賽道」 之稱，

沿著環島路，除了一開始和最後（折返的關係）有緩上緩下（和大阪相比這個真的不算什麼ＸＤ）

筆直又寬敞看不到盡頭的賽道，只有2個折返，跑起來讓人很舒心

沿路風景有高聳的雙子塔大樓、一望無際的海和白沙灘、眺望金門、鄭成功雕像

更舒心的是原本擔心強勁的海風，今天沒有特別嗨（好險）

為了轉移注意力，特別留心賽道上的補給和風景

補給站蠻長的，志工也非常多，齊聲歡呼加油的氣勢絕對會把你震攝住

很多看起來還只是學生，都很熱情喊著「小哥哥、小姐姐加油哦～」聽著心酥酥

還有就在一陣安靜你跑過去的時候突然敲鑼打鼓，這一敲真的是五臟六腑都醒了

也有「老哥哥」（？）使出各種渾身解術，跑步同時，比獅吼功，不知道是有意無意，經過你身邊的時候大叫

也比「我們與痰的距離」，每個人都是「R～～～配」佼佼者，左閃右躲，馬拉松結束也練就了一身閃躲術

也有寺廟的僧侶在路旁加油奉茶，這也是我第一次看到，很酷，蠻多人停下來

一路上的標語也特別有意思，比較有印象的就是「跑跑馬拉松二胎更輕鬆」（我也不知道為什麼只注意到這個ＸＤ）

想當然爾，免不了政治上的敏感

例如你發現金門島近在咫尺時，也會看到斗大「一國兩制統一中國」

最後拿到獎牌時，當時只覺得獎牌沈甸甸的，好像金塊

回來才發現上面是一隻海豚，查了查發現原來廈門是白海豚重要的棲息地之一，因此以白海豚作為設計

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拿完獎牌後會經過寄物區、賽後舒緩、專人按摩、還有KFC、咖啡、薑茶可以喝，整個會場裡面志工大概比參賽者還多ＸＤＤＤ

這也是相當難得一見，除了按摩需要排隊以外，幾乎都暢行無阻

在一場規模2、3萬人參賽的賽事，能夠做到這樣真的不簡單～

『跑步讓我覺得很有趣很痛苦又很快樂 』

不同的文化、生活環境下的馬拉松，也有截然不同的「性格」

歐美的嘉年華奔放、日本的熱情中帶有一點含蓄和規矩、中國的豪氣、台灣的溫馨感

不知道是不是為了拼白金標賽事的關係，我覺得2020廈門馬拉松辦起來相當有規模

從賽前expo到賽道、人力、補給、賽後舒緩、路線等等相當可圈可點

有點顛覆了先前的印象，蠻適合來破成績或是跟我一樣當作體驗人生「痛苦並快樂著」

後記：

廈門馬比賽是五槍發令，7:30開始每隔6分鐘一槍，

大會時間是參考每一槍的時間，而不是以為的以第一槍時間為主

比賽的時候本來要降組陪朋友跑，沒想到官方超嚴格

升組不行也罷，降組竟然也不行！！

進入分區起跑點除了4,5個官方人員檢查號碼布以外，還有攝像鏡頭一邊紀錄

有遇到降組的人硬闖，立刻被2-3個人架出去

這真是我目前看過最嚴格的一場賽事了