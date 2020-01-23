賽事心得／渣打馬拉松 被人推倒摔傷忍痛完賽

賽前2天前言：預計配速5分速！順順跑完～希望風別太大...(祈禱)

1/18（週六）

這天我依然往常的準備，賽前一天我都會特意提早起，不管週五晚上有多晚睡，反正就是不能睡滿6小時就要起床，這是我的一慣賽前調整的做法，也是希望自己能夠在前一天會因為早起的關係，會在晚餐後就會很睏想睡，然後盡可能在晚上9點前就就寢，因為睡足這件事對跑馬拉松真的很重要。

週六這天除了整理賽前裝備之外，這場賽事最重要的一件事就是要想好怎麼撤退，因為渣打馬拉松是場起終點不一樣的賽事（起點在總統府而終點在大佳河濱大直橋下），所以我就下午約3點左右騎機車前往大佳河濱找個距離寄物區最近的停機車位停放好，然後～走向終點區，了解一下跑完後的動向，順便先自己拍一下跑完後的照片（紀錄也很重要），然後開始往麥帥一橋方向小跑，讓身體適應一下天候狀況，一路很微小的風之外，跑起來熱開後都算舒服...看來週日一早河濱的風速跟溫度都很適合拼成績，但是我這三個月知道沒練好速耐力，所以不要刻意逼自己拼成績，既定的5分速配跑好為主。回到家後就快快準備好一切提早就寢...

1/19（週日）

清晨3點半準時起床，開始整裝穿著，然後依慣例吃吃早餐，咖啡＋花生土司，4:30走出們跟鄰居妹妹采芸，跟他約好一己搭計程車去起點總統府集合，到了現場溫度非常舒服一點也不冷也沒風，所以很想換穿背心，但還是想想算了還是依造原本規劃穿著吧，但還是將禦寒手套收起來，用不到了～

出發前20鐘慢慢往起點線，不知不覺就擠到了第一線，哈！還是蠻不錯的....反正剛起跑先衝線卡位也很重要，在等起跑時間，謝謝NRC的Pacer路跑天使Zuka，幫我拍了兩張照片，謝謝～

起跑後！先在中正紀念堂繞行一圈，這段大家都在衝刺卡位，我一直告訴自己沒有拼成績，無需要衝那麼快，所以快繞完中正紀念堂先遇到景美陸上競技團的淑娟（跑姿跟背影認出來），趨前跟上後問她今天怎麼跑，他說因為目標賽事不是這場，他要準備首爾馬，所以預計跑30K後就撤退回終點，今天要幫敏敏配速跑5分速，我說好：我也跟上...然後淑娟說Eddy將在6K處跟上一起跑...就這樣路均速5分速推進，來到快到6K處...我就看到賽道左側的Eddy喊了他一下...接個敏敏也跟上，我們5分速列車前二後二編隊組合...一起開啟往大直方向....

除了沒有練好課表，體重也沒控制好....敗筆！（需要再教育，過太爽）

看啦～臉腫成這樣～不自愛！速度練不出來怨不得別人....（面壁）

一路上大家說說笑笑，來到了海軍司令部這段，遠遠看到一個背影很熟悉，認出是Garmin女神之一Masa，暫時脫隊往前打招呼，看她一路輕鬆跑姿，也問了一下這次打算怎麼跑，她笑笑就說沒有什麼想法，就先順順跑最後再看看狀況，這時大約在4分55秒左右，一路上跟他小聊了一下，上麥帥一橋高架時就彼此安靜跑，到了快下高架橋...看著她有開了點速度，我就目送她往前..我也慢慢回到既定的配速5分速列車，一起準備跑河濱路段，轉進河濱後首先遇到R2R的加油團ＣＣ、大廚、海豚夫婦...等人，雖然列車沒停讓他們補給，但收到他們熱烈的加油聲就很開心。

敏敏配速列車開到南湖大橋，媽呀！上橋的引道被大家踩到波浪的上上下下晃，超怪的～跑起來很飄，很詭異....這樣結構不知道是否可以承受這樣眾多人的奔跑啊！下橋後...開始跑內湖段往大直橋方向，這時發現我們列車有人跟車一起跑，其實要跟是沒關係，但是你也幫幫忙，別擠啊...默默跟在後頭不好嗎？把我跟敏敏擠到兩側，變成3位一起併排跑，我示意他如果要超車請從外側超車，他說要跟...但他就放慢跑在第三位沒多就又擠到第二位，然後又退回第三位在不知不覺又擠到第二位，還幾次手肘揮到我....真的很討厭誒，不知道你是不是會跟車....這段讓我跑到很不開心，想跟車一起跑要有規矩好嗎....搗亂喔！過了民權大橋後，終於他老兄脫隊了！呼....不然真的很煩。

接著看到總一折返對向迎面來了，嗯！沒錯就剩4K不到要到大直橋折返了，也看到TRC毛哥也折返了，嗯！算了一下時間....他在sub3的進度內，厲害！他破三肯定沒問題了～就這樣我們列車繼續往前到基16號水門這的補給站，發生狀況了！我往前發現水站有些人進站後拿水停住...我就先不靠近去，但有位老兄拿水後不往前走竟然往右側跑，我們就那一刻快撞上，這時我看到他下意識雙手往我舉起，應該是要防止我撞他，但那雙手的力道變成推出去...我就往前飛撲出去（這段賽道很窄還去程之外還要給折返回程空間實在太擠了...好像蠻多人這段摔跤）....當下雙手麻掉，左膝蓋撞到地面，在我還沒恢復意識，Eddy盡快扶我...要扶我去旁邊休息一下，當我站起身看看膝蓋，感覺一下小腿狀況，再看看正在滴血的左手掌，走了幾步後...我就說應該沒關係，我繼續往前小跑看看....就這樣往折返點前進，這時候速度調整慢一點大約5分半，到了大直橋下折返點...我確定膝蓋應該可以，我就告訴自己...我們繼續喔～最後不到10K了撐著....我們不輕言棄賽。

跑回程的路上要過麥帥一橋上坡怕膝蓋跟小腿太吃力，就索性放掉用走的上坡...下橋後一路還是可以在5分15秒上下，過橋後在麥帥二橋下看到前Garmin校長幫喊加油～也幫忙拍了幾張照片，超激勵！謝謝您為跑界的付出與支持～（鞠躬）

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到了迎風狗狗公園這段剩下最後2K，我知道我守不住330內了，就不再開速度了，穩穩的配完就好....直到回到終點，然後遇到TRC加油團還看到宜譁也跑完順利PB跟BQ超替他開心的！看到他這一年的努力苦練，終於達標！開心看到他的跑步成長比自己練還滿足。

拍完照後！...拖著疲累身軀，前往救護站勘查傷勢...救護服務人員看到我立馬來了4位，有點誇張誒...一個弄我的左手掌一個弄我的右手掌一個弄膝蓋...好忙呀...但我這時好痛啊，這叫要痛一起來的意思嗎？哈～服務挺不錯的喔，包紮完後...看了一下醫護站誒，還真蠻多人摔傷的誒...事後看臉書連李奇儒這樣高手也摔倒受傷（但還是高速完賽）...跑完後！NRC還有後續的服務跑者的活動～挺棒的！還見到許久未見的：Aki＆小葛夫妻擋在攤位服務大家，也跟最速攝影師克里斯跟他的愛妻V閒聊...都好久沒見了！（竟然忘了合影一下...殘念）

對於這場賽事評價很極端，多人挑這場作為目標賽事，但就怕天候不穩尤其是風阻，還有2/3賽道都在河濱，說真的常常在這段練跑的人心裡一堆OS!!....而我倒還好，只要沒風就好....我跑馬最討厭風而已！尤其是冬天的冷風....但跑馬人既然報名就還是得面對它。（希望啦！少點折返路線...人太多擠在河濱真的危險）

最後！還是要感謝貼心的小禎，知道我受傷來幫忙我解開鞋帶跟穿上鞋子，讓我可以方便更換衣褲，我忘了帶拖鞋所以還麻煩他幫我綁鞋帶，這點小事還麻煩她，真不好意思！跑馬人就是這樣...都很有佛心跟愛心，尤其是她超會照顧人...謝謝妳。感恩！

也謝謝賽道上眾多辛苦的志工、攝影師、大會團隊！感謝～

就這樣2020年個人第一場全馬賽事，順利完成！也得到這場獨得完賽禮（見血受傷）看來見紅後要走大運了，過年好好休息保養...20多天後將出戰個人第71場賽事：＃高雄富邦馬拉松！文琳加油～沒意外應該還是拼330左右完賽。