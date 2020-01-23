帶小比旅跑台灣／鎮西堡超馬 奇幻的旅程

上星期日我們去新竹尖石鄉參加鎮西堡王者之路遠足（咦）

在行前一天，我們先到內灣去住，在那裡我遇到很多認識的跑友，大家都是一起要去遠足的（大誤），大家也一起拍照，感覺好開心啊！

想當初，我這個不知死活的傢伙，在報名這場時，應該是頭被打到或是被附身了，不然那麼難跑的山，我怎麼會去報，到現在我還是想不通（抓頭）

因為內灣老街都是吃合菜比較多，所以我沒吃什麼，就回民宿了。回到民宿後，老闆娘看我沒吃東西，怕我餓到了，還特地去廚房煎了自己做的蘿蔔糕給我吃，真的讓我好感動。

因為要跑山路，比比可能比我還緊張，整個晚上眼睛睜的好大，一直喃喃自語的都沒有睡覺，而我當然也沒有睡覺了（大哭）

又加上上星期得了重感冒和生理期來的關係，整個人其實不太舒服。在翻過翻去很久之後，終於到了二點多，反正都沒有睡，乾脆就到會場等候時間到出發好了。

一到會場，不得了，幾乎都是認識的跑友，而且很多人都跑100K，這些人太瓜張了，把100K當標馬來跑，實在太佩服他們了，真的是神人啊！而且還好幾個，請受小女子一拜🙇🙇🙇

100K耶，開車也要二小時，真的很難想像要用自家用的11路公車把它給跑完。

五點，大家在很振奮人心的音樂下準時起跑，因為我們報的是50K，所以五點半才起跑。

因為這場賽事，是出名的可怕，所以很多朋友他們都自顧不暇了，根本沒時間理我，而我也抱了推多少算多少的決心，就勇敢的面對吧！（坦白說，很多人覺得我瘋了）

終於到了出發的時間，起點一轉彎就開始爬坡，又加上路暗暗的，只能一直不斷的推著小比爬，漸漸地人慢慢的跑光了，而我也理所當然變成了腫一（耶，好開心哦）

在不知道爬了多久，好不容易到了補給站，在那遇到在長濱認識的友人在那裡當志工，他們因為想自主訓練，所以便想幫我推比比到達第二個補給站，在這裡很感謝他們。

天色也漸漸亮了，遠方的山嵐和雲海，讓人看了心曠神怡。

因為有人幫忙，我們很快的就到達了第二個補給站，到達之後跟他們道謝，我再一個人繼續推比比。

補給的東西很多，因為我流了很多汗只想喝水，所以也沒有吃什麼東西，就直接上路了。

這時候，天氣開始變了，山上開始起了大霧，整個霧濛濛的伸手不見五指。

途中經過很多騎單車的騎士，大家一起互道早安，並加油打氣。

這時候，比比開始不對勁的狂哭，比比已經很久沒哭了，怎麼哄都哄不好，而我整個人也因為擔心也變得心浮氣躁。

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在路邊走走停停的哄了他好久，好不容易經過那個路段，他終於不哭了。途中會長經過我的時候，一直很擔心我是否不舒服，在這裡很謝謝會長。

而我也像蝸牛一樣，一步一步地默默地到達第三個補給站。

第三個補給站是蘆竹慢跑的志工幫忙，在這裡很謝謝他們，準備了許多熱食讓大家吃，我的胃也終於裝了一些東西。

因為，志工怕我太累，所以就自告奮勇的要幫我推比比，我其實很怕麻煩他們一直拒絕。但他們還是堅持要幫我，害我很不好意思，真的真的很謝謝那位好心的志工小姐，若不是你幫我，我可能沒辦法一直推比比。

在第三個補給站到第四個補給站之間，不知道是不是太冷，又加上流很多汗，我的腳開始抽筋，痛的沒辦法走路，我只能一直不斷的拉筋，然後一拐一拐的向前走。

在途中，有一家賣臭豆腐的老闆娘看到我，趕緊叫我休息，還泡了一杯濃鹽水讓我喝。

而那位好心的志工小姐也幫我拉筋，我才好一些，然後再繼續上路。謝謝賣臭豆腐的老闆娘。

我們就這樣子慢慢走著，好不容易到達第四個補給站，這時候很多跑50K的跑友慢慢下山了，而天氣也似乎愈來愈不好，志工小姐擔心我，問我說還要繼續嗎？因為已經來這裡了，不到宇老吃臭豆腐，真的對不起我自己，就算棄賽也一定要吃到臭豆腐（握拳）

我想也沒有想的說，我們走吧！反正都爬了16K了，再爬幾K就出頭天了。然後我們又一步一步的推比比爬到宇老。

終於到了比較平坦的路時，天氣也變好了，濃霧也逐漸散去，我有種豁然開朗的感覺，我終於爬完那20公里的坡了。

到了宇老，看到邵老師，我更開心了，他把整攤臭豆腐都包下來了，讓大家盡情享用。

原本吃完我還想繼續跑的，因為我知道，其實我們是可以完賽的，但回想著一路上坡路面濕滑的情景，深怕比比下山陡坡會有危險，所以我選擇了棄賽。

邵老師說棄賽的人，有幫我們準備炒麵，馬告煎蛋，高麗菜及香菇雞湯，那裡來的怎麼有那麼好的福利啊，只有這裡才有哦😂

在這裡很謝謝邵老師，為大家準備那麼豐盛的食物。

在吃飽喝足後，我們等待回收車來接我們，好不容易等到了，發現好多人棄賽哦，真的是辛苦了大家，在這麼寒冷的天氣，還要跑那麼遠，但傾聽內心的聲音真的很重要。

賽事是一時的，但身體是陪伴著自己的，別為了一場賽事，而犧牲了自己的健康。

人身難得，能夠走能夠跑，對我們來說就是一種幸運，我們為了關心自己的人，更應該好好保護自己。

到達山下後，領完物資，我們就結束了這二天的奇幻旅程。

若是你問我，我還會再去嗎？說實話，我不知道，可能要博杯問神明了。

再一次謝謝辛苦的志工，從早到晚為大家服務。

謝謝辛苦的攝影師在寒風下為大家拍照。

感謝所有幫助我的人。

#2020鎮西堡王者之路征途

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣