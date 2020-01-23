賽事心得／渣打馬打松 進入台灣女子百傑夢想達成！

撰文: Running Teresa

破PB幾乎是每個馬拉松跑者的追求； 進百傑是Teresa的夢想!

有人說:「1000人裡只有一人能跑完42K全馬!?」雖然無法印證，但是要跑完全馬的確不簡單。如果能跑完全馬，還要不斷創新佳績，除了自己能力的提升之外，還要天時、地利、人合，更不容易。

自從迷上馬拉松以後，我已經跑過了七十幾場。起初只要能順利完賽就不錯了；而且參賽之後，往往伴隨受傷，必須休息數週才能復原。後來我加入了跑團，開始規律的練習，成績也有所進步。第一次破4，讓我狂喜不已。

成績的進步，激勵了我的興趣，加上朋友的熱情「推坑」，有時週週連馬，比賽的次數迅速累加，成績也不斷進步；甚至高手沒來的場次，我還會僥倖得個「女總ㄧ」、「女總二」。2018年是我參賽最勤的一年。其中好友智傑的協助，功不可沒；他除了給我訓練建議之外，有時也會陪練，讓我有了較紮實的基礎。

後來，我的觸角伸得更遠了，開始參加國外馬拉松。故事就要從合肥馬拉松說起。那是我的第62場馬拉松，成績03:29:08。我終於跑進了三小時半，那種興奮真是難以言喻。

有了這張證書，讓我達到BQ的門檻，免抽籤取得參加2019波士頓馬拉松的門票。波馬是許多跑友的夢想，馬拉松的殿堂，也是我六大賽事的第一場，真開心!

有一天，朋友傳來台灣女子馬拉松百傑的資訊說：「你也可以?!」我看了一下，入列的成績是03:20:xx。只差十分鐘，或許我也有機會吧？那是「進入百傑」起心動念的那一刻!

「進入百傑」的確強化了我的企圖心。我要提升10分鐘才有機會，於是開始更認真的練習，中央大學的操場經常可以看到我的身影。智傑、凱凱，還有很多好朋友，都是一起練習的夥伴、有時更以賽代訓，測驗自己的成績。

可是成績一直停留在3小時30。久久無法突破。十分鐘，是須臾片刻，但也可能是無法跨越的天塹。經過了很長的自我訓練，參加過很多場比賽，成績一直無法突破。我開始懷疑人生，是不是自己的訓練方式有誤? 算了，畢竟運動與天份有關，或許我的天賦僅止於此? 在某個因緣際會下，認識鄭子健教練。一次訓練的陪跑給了我不一樣的訓練觀念。

隨著台北馬拉松的日子來臨，九月份在加入adidas訓練團隊，擔任Pacer330一員，隨之展開為期三個月的密集訓練，adidas pacer團隊整體實力提升，加入Pacer訓練以後，子健教練每週都給訓練計畫，要求我們按表操課，不管烈日寒雨，都可以看到我們認真練習的身影。

我也有著不少的進步，漸漸有著突破330的信心。感謝子健教練卓越的規劃、嚴格的訓練、理想的課表安排，我也確實的配合練習。2019/12/07台北馬拉松終於落幕，我以3:30:43順利完成了配速任務。

台北馬比賽結束，我懇請子健教練能夠繼續指導我，教練不僅給我一份屬於我自己特性的四週課表，也抽空陪我跑課表。教練厲害的地方就是根據我每週的訓練狀況，動態調整課表，而非一成不變。他也持續南北往返陪adidas pacer團員們練習。為了就是讓各位Pacer在渣打馬拉松有更好的成績。

但距離「2020渣打國際馬拉松」只剩短短一個月時間，自己深深懷疑還能跑出更好成績嗎？

我一直不敢說出我想在這場比賽進軍百傑的夢想，因為實在有差距。直到比賽將近的日子，我終於鼓起勇氣:「教練，我想奮力一搏，挑戰百傑，不管成功與否，我要試一次。」起初他有點詫異，最後還是調整課表，讓我繼續練習。

以前規規矩矩照表操課的我，也會納悶為何如此調整課表？這種速度，我做的到嗎？心中真的有不少疑惑。但每當我完成一次訓練，當下信心指數就提升一些，經過一次次的訓練到最後完全沒有任何的懷疑，信心逐漸產生。

渣打馬是知名賽事，參賽高手如雲。比賽的全程，教練決定陪我拚這一場。一開始，他就壓住我的速度，防止初始因亢奮而暴衝，順順跑，漸漸進入巡航模式。之後，稍微加快速度，但仍以穩定為原則，沿途陸續撿到許多女選手。

前30K我還能跟為我加油的跑友們打招呼，到了後8K卻因逐漸進入疲勞狀態，變得安靜，只希望不抽筋，維持既定的速度邁向終點。子健教練從旁不斷鼓勵，甚至說笑，維持我的精神，讓我速度沒大幅掉下來，也是致勝的重要關鍵。

這個策略果然湊效，結果3:18:02跑完全程。萬歲，謝謝神教練，比我的PB整整快了11分鐘 ；那時的喜悅，無法以筆墨形容!!

分享 facebook

進入了百傑，心中很欣慰，畢竟完成了夢想。在百傑排名第94，屬於後段。 即令在將來，「于清」可能從百傑名單中消失， 我同樣也很欣慰，那代表著大家的成績進步了，衷心祝禱!

PS: 也恭喜參加這場賽事的台北馬Pacer夥伴們全部破PB !!

#adidas

#Woman Marathon Top 100

#鄭子健教練