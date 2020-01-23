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賽事心得／渣打馬拉松 初馬好難、靠跑友加油衝進5小時！

2020-01-23 09:55運動筆記 Sonali Lo

寫這篇記錄時，距離2020/01/19剛好是30天前，我不知道有沒有機會慶祝自己成功，還是默默地關上難過檢討

真心覺得....難

清晨5:00集合，四傻初馬 信心喊話

曾經幻想過:自己將如何通過終點線？大哭..掰卡..被關門..用走的。然而只是平靜又優雅的使出最後力氣衝進線後轉身對拱門一鞠躬..(沒有哭竟然這麼累的近5小時，....我哭不出來)

就是想要這一刻

這後面的跑步宣言，沿路都得到跑友的加油：[初馬加油，小惠加油]...激勵著我，也激勵著沿路..已經累的用走的跑友(因為初馬的我都沒放棄..你怎麼能呢？)

初心希望5'30內完賽(大會是6小時關門)，練習後的我，設下4'58分的目標，最後=[4'57"33秒]...感謝教練一路相隨最弱的我，感謝我的隊友們(小萍 小娟 阿科).你們一直在前面激勵著我。

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沒有隊友激勵， 沒有熱心的教練，沒有練習的汗水及對半馬成績的焦慮，沒有穿著會飛的鞋子(我只有900元的跑鞋)，哈哈....初馬的我應該真的精神、體力上難以負荷。

在練習的多少次夜跑，我都有過這個畫面，30-42K的我是個甚麼樣子?心裡罵髒話 表情痛苦..腳好重..，最後答案原來是甚麼都想不了，只是一直告訴自己好好享受最後倒數12K不許停止跑，因為LU啦啦隊在等我， 家人朋友在APP線上監看著等我，我妹知道他姐姐瘋了也會堅持，雖然跑不快，但我沒有停.....我知道只要不要停下來，我可以跑進終點線的。

我愛我的腳，他沒有鬧脾氣；我愛我自己，我帶著更美好的自己進了終點線。

[後記].................時間:108/11/14在完成第七場的歡樂半馬22K-田中馬後，推坑姊妹花一早一晚的來訊息[小惠，我們來場全馬吧?]...[ 我不敢，我不要][我真的不敢啦...]....盧到天黑，結果18:47分，我刷卡付費完成報名了。...推坑一姐-小萍兒，真是強大。

算一算日子，我只剩8週可以練習，查了所有全馬課表，至少都要4個月訓練，月跑量要200K，這怎麼可能辦得到?查了行事曆，11/30我才能啟動練習，要有練跑的決心啊。

9月買的GARMIN手錶，原先是為了練習三鐵而準備的，沒想到插入的全馬賽，讓我開始跟它培養出好感情了

呼吸 步頻..透過數據，都可以看出運動科學的，科學運動著，調整 修正 要求 除了練習還是練習。

小萍找來了厲害有經驗全馬3:52完成帥哥教練-NEOERIC在群組內安排課表，並要求每次練習完上傳Garmin數據

報名了就會全力以赴，只求完賽(六小時內)，於是渣打初馬的華麗冒險群組開始了(三傻開始互相激勵又互相傷害)。

運動的歷程裡，單車上武嶺，騎神掌，半馬8場(兩年)，都是小練習並沒有緊張完成不了(自認運動身體質量不錯，是隻客家土雞)，只是快或慢完成而已，但這次訂下練習課表要求自己要做到，因為全馬很難很有可能會腳傷、抽筋，身體不適完成不了，客家精神的我，不想初馬是被關門及回收車接走的。(我的運動格言是:痛苦的事一次就好)。

以賽代訓:週跑50K(週間3次*10K)+12/7礁溪馬21K。氣溫低，14度，跑得很輕鬆還能最後2K加碼衝刺。2h34分

以賽代訓:週跑50K(週間3次*10K)+12/14南澳馬21K，調整吃補給的物品，測試自己最佳的能量補充方式。2h27分

團練:108/12/22是三傻訂下首團練日-目標30k，更棒的是推坑姊妹花這次參賽目的之一，他們的小弟-阿科(也是我的LU好戰友)，因為沒抽到台北馬轉戰渣打初全馬，謝氏一門練武奇才姊弟初全馬all-in，團練也就成為我們四人合體讓教練驗收課表的第一次。(成績果然是一起跑跑得遠又好)。

以賽代訓:週跑50K(週間2次*12K+14K)+1/5冬山馬21K。這場賽事雖然破PB(2h14分)，但17K後呼吸跟步頻不協調，所以不甚滿意

以往一週跑不到20K...11/30-1/1月總跑量=208K(驚人..驚人...我竟然有這麼一天...)練習好苦，工作及家庭之間要自己掙出時間練習，30分鐘-1小時就可以，下班累要跑、下雨還是不下雨?天黑天冷要出門總是一番煎熬，練習時garmin數據不理想時想哭，但課表一定要練(時間已經不足夠了)，想到賽事當日腳不爭氣跑不完哭著，才是更害怕的事

期待著賽事到來又害怕它的到來，大齡女子的我，竟然還有讓我期待又害怕的青澀滋味，一直不斷的翻覆。4人的初馬42.195K即將到來，我們互相激勵互相打氣

曬的很黑，手腳都黑，這輩子整個人最接近黑嚧嚧...的時刻

我盡力了..很認真地盡力，[聽說跑完進終點的樣貌是看練習多少的呈現]....好可怕的一句文字力量

2020/1/18是女兒大學學測，1/19是我2020年追逐自我挑戰，每晚我們都互相[該]...她不想念，我不想練跑...但最後還是激勵看誰堅持的久?祝福我們都成功

賽事前7天，獨跑最終的長距離練習(以前的我，從沒一個人完成自我練習>20K過)，教練說:[這週要體驗身體跟心理都呈現疲倦壓力狀態下，想像是在30K後的自己]，黃昏跑到天黑...河濱都沒人了(這時間是總統大選開票.人咧...)...跑完時覺得自己好棒..真的好棒 ，羅小惠，你做到了

#練跑的態度 #初馬的決心

所有的辛苦及汗水，等待驗收

田中馬啦啦隊

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