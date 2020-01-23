賽事心得／渣打馬拉松 全職媽媽拚進百傑！

我，不是本科出身的路跑選手，只是因為先生為了健康開始跑步後，我也跟進。起因也很簡單；為了生完老大後趕快恢復產後的完美體態而選擇了最方便的運動。期間又因為車禍及二寶，三寶的誕生，暫停了跑步三次。跑步一直都是有跑就好，點到為止。我，也不是一開始就那麼喜歡跑步，原先是為了消滅體脂肪而跑，到後來漸漸有了跑步的目標，跑步變成了一種一天不跑面目可憎必做的事。對我而言，跑步就像一張老舊的CD片,也像一瓶陳年老酒般，越古老越有它的價值，沉越久越有它的韻味。2018/12月的台北馬拉松是我的第一場初馬，在這之前，我沒有聽過百傑，不知道課表，也不懂配速是什麼。每每的賽事都是半馬或超半馬，全馬永遠不是我的選項，在這場初馬之前，我沒有課表而言，只有短間歇及大量的有氧練跑，跑量約在200K上下，以賽代訓。這場賽事衝進終點時是3:32。

（2018/12月初馬，當時跟著先生的配速）

接下來，毅然決然選了隔年2019/3月的國道馬拉松，這時的我已有了一個新目標，就是我想當一次百傑守門員。

跑友小斌哥知道我們一直想要突破成績，提出了他對漢森課表的看法及見解，認為我們可以按表操課。真的也謝謝有小斌哥的課表。我們利用了上班前的早晨及下班後的空檔以及假日的早晨吃著3:20的課表，但因為練習的時間有限。完成率約7成。再次決戰國道馬拉松，跑進終點線時，時間是3:27。

（2019/3月前半馬跟著先生的配速，後半馬靠自己的意志力完賽）

原以爲自己的極限應該就僅止於此了。同年，我與先生還是選了一場目標賽事，希望借此場賽事賭一次百傑守門員的門票。就決定是2020年渣打馬拉松來一決勝負。從3-9月間，基本的間歇及配速跑會在週一至週五各選一天練習，週日再一起練習超過20K以上的配速。其它時間就是所謂的輕鬆跑，約10k-12K。月跑量約在200-300K之間。這期間半馬的賽事以及接力路跑仍然有參加，也要謝謝噗攏共YA跑團的邀約，讓我有機會可以以4:30配速員的身份參與超全馬46K的聖事，也當做一次long run的練習。

（情人谷超馬暫代46K 4:30配速員）

2019/10-2020/1月間，正式開始吃課表，這次的課表做了小小的變動，每次的長配速都得跑到馬拉松的配速。因爲我的心肺較弱，先生帶著我從基礎的間歇開始練起，從200公尺到5000公尺的間歇不等。一週至少練習一次間歇，一次短配速約10-12K,均速在4:30-4:40，假日與先生練習一次長配速，約20-25K.均速4:40-4:50。吃課表時的日子，月跑量約在400K上下。

（假日與先生於潭雅神步道練長跑，偶爾還需推推車推小三輪流練跑）

我的背後沒有強大的訓練團隊，唯一的跑友兼教練就是我先生以及可以一起討論課表及練習方式的小斌哥。練跑的場地也只是在家裡附近的一個四方型的鄉間跑道，總長1.6K。加油團隊是早晨被放風出來的家狗還有早起運動的婆婆媽媽。假日最遠至台中潭雅神自行步道或是龍井自行車步道練習長距離配速約20-25K，每週1-2次至健身房做一些重量訓練，當然這些時間都得與先生錯開，必須要有一個人留在家顧小孩。重訓及跑步大部份只能自主練習。

在渣打馬拉松前也報了2019年11月的清水嘉年華馬拉松當作一次配速long run練習。成績不盡理想，跑進終點時，時間是3:34。路線多為抖坡，天氣也過於炎熱。跑在22K時已撞牆。我開始懷疑自己的能力，是否課表對我而言有用？

（2019/11月獨自奮戰全馬）

2019/12月同時參加了台北馬拉松，若能提前借由這場賽事衝進百傑守門員也不錯。但，事與願違，35K時也遇到撞牆期後掉速，跑進終點時為3:21。

（2019/12台北馬拉松，準備撞牆期的我）

先生安慰我說妳今年已達成個人的PB，比起2018年的自己已經進步許多。賽後與先生討論如何避開30K後的撞牆期，結論是調整吃能量包的時間點，原先的7.5K/15K/22.5K/30K/35吃量包。38K吃咖啡因,調整為7.5K/15K/20K/25K/30K/35K吃能量包，38K吃咖啡因。賽前一樣都會喝咖啡因，出發前先吃一包能量包。因為剛好有機會以吊車尾的的名次選為渣打菁英跑者，享有提早1分鐘出發的禮遇。這一分鐘對其他人也許沒什麼，但對跑者來說是很重要的。這一分鐘我們可以穩住配速不受甘擾，著實像是吃了一顆定心丸。

（渣打賽前記者會，與其她菁英選手合照）

賽前一週，先生耳提面命一定要減少跑量，他認為上一場台北馬的前一週又跑了一場超半馬的賽事，可能間接影響了跑步的完賽成績。因此在這週至多跑8K或再少。間歇與配速各練一次公里數較少的，賽前前一天完全休腿。

到了比賽的前一天，先將小孩們安置於娘家後，早早前往台北，先生還在體育用品店列印了3:18的配速手環給我。他認為我可以，但我一直覺得能進步一分鐘就該偷笑了。

晚餐吃了臨時抱佛腳的補碳餐-拉麵，我並未於賽前一週執行酐醣超補法，今天就稍為補一下吧。

晚上早早準備路跑的裝備，準備迎向明日的挑戰。

終於到了1/19的這一天，開跑前已與幾位菁英選手站在起跑點上，其中有舊識的跑友Corrina,她會是下個進百傑女子的菁英，我們說好看各自的狀況，可以一起衝進終點就一起，若不行，就各自朝自己目標完成。等待倒數完5秒後，菁英們往各自的目標前進。氣溫算是低溫卻沒有前一天冷，但跑起來是舒服的，前7.5K均速都有比預期的配速快，約都在4:20-4:25游走，到了第15K，吃下第二包能量包，意外的把某一包的能量包弄掉了，正盤算著該怎麼調整能量包的分配⋯至此均速位在430-4:40之間，每到一個水站，水及運動飲料輪替補給，偶而想到就吃個葡萄糖。到了第20K，看看配速手環，看來比手環上的配速時間快了一些。

天氣一直都呈現陰天，偶有漂一兩滴雨，跑起來仍然是舒服的。跑程中，一位大哥經過我的身邊說著：放輕鬆跑。我聽進去了，調整自己躁動的跑魂。在折返處不久看見熟識的跑友Corrina還有先生，聽著他們的加油聲，我知道我還能撐。能量包還是決定照原先的計畫，25K吃第三包能量包，繼續穩穩跑到了第30K，真正的比賽開始了，心魔就快要湧出，一直re-set自己，我是來easy run的。如果現在放棄，先前的努力就白費了呀！

這段河濱的路線沒有逆風，沒有台北馬拉松當時炙熱的太陽，我還能撐住。到了第35K，最可怕的撞牆期是否會出現？因為能量包掉了1包，原先預計35K得再吃一包能量包，現在只能加減吃了葡萄糖，踏出去的每一步我都在心裡喊話千萬次：這時後掉速多可惜，我只是在四方型的鄉間道路配速，很快就結束了。到了第37K上了一座橋，掉到4:50，但沒關係，接下來拉回速度就沒問題了。

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終於看見38K的指示牌，吃下咖啡因後，我知道我還穩的住自己的配速，這次與台北馬拉松不同的是我的雙腳並沒有疲憊感，生理狀態還能撐住現在維持住的均速，均速約在4:35-4:40間。到了第40K，另一位跑友跑在我身邊，告訴我，妳很厲害，就快到終點再努力一下！對，我都能撐到這裡，現在就快要看到終點。我真的不是來放棄，我是來突破的啊！最後的0.5K表情猙獰的往前衝，衝過去終點線時，完賽的時間是3:12:51。

（與小斌哥等待先生完賽時合影）

我知道我做到了！！回過頭，摘下運動帽向這個賽道敬個禮。拿著工作人員遞來的毛巾，我掩住自己的臉，想著這些日子吃課表的自己，我的眼淚就要潰堤。此時迎面而來的是小斌哥，他說著：恭喜妳，妳進百傑了。我說不出其它的，只回說：我好想哭啊！淚水也真的在眼框中打轉。這次，淚水不是鹹的，是甜的。

（終點前合影）

這次終於如願跑進百傑。謝謝平日一起訓練的先生，裝備都是他在添購，課表都是他在規劃。我低潮時還要兼差當輔導老師。我要在終點線等著他的回來，準備告訴他：你是對的，永遠要相信自己做的到。

過了今天，我還是一位全職媽媽，要上班，要照顧家庭。唯一不同的是，我多了一個身份，還多了一件事可以一直拿出來說嘴，那就是我是第74傑百傑女子，我在2020年渣打馬拉松跑進百傑女子排行榜第74位。問我下次的目標是什麼呢？如同記者會上，蘇大哥說的「真的不多，只要能再前進一分鐘就夠了」。

此篇謝謝我的戰友兼老公跑馬路上還好有你相伴此篇謝謝我的三隻小豬有時任性的叫醒你們早起到國小看我們練習跑步，你們還能乖乖配合。此篇謝謝小斌哥給了我們一個認識課表的機會開啟長征全馬之路。此篇謝謝一路上跑友給予的加油聲，這些都是快放棄時又燃起戰火的心靈雞湯。