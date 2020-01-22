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運動筆記2020第一馬，天時地利人和下，終於破pb了！等一個人的 BQ~~~~ 渣打馬拉松心得
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賽事心得／渣打馬拉松 天時地利人和下終於破PB了！

2020-01-22 09:26運動筆記 李忠憲

計畫許久來參加台北渣打公益馬拉松，體驗一下大型賽事，幾個月前就預訂旅館，一切準備待續，話說遇到臺北如此低溫的天氣，久住高雄的我好擔心，一方面想要怎麼穿，一方面又很猶豫會不會穿得不習慣而很難跑？

清晨二點多就醒了，在旅社的床上翻來覆去，睡不著，一會兒看錶已經三點，索性去上個廁所，結果回來還是睡不著，不知道是緊張還是興奮造成？躺到三點五十幾，乾脆起床來吃早餐好了，結果一進交誼廳已經好多人，才知道不是只有我這樣早起，一堆人在走動、吃早餐了！時間很多的我，還跑出去7-11覓食，整個就是時間充裕，但不敢先到現場拍照，因為外面14~15度啊！

之後到現場才知道人真的很多，有夠嚇人的，衣保車旁已經擠得水洩不通，想要跟久未見面的跑友合照也來不及啊！人潮眾多下，只能朝著全馬起跑點移動。

起跑後，全身熱血沸騰，距上一次全馬是11月分的事，這次全半馬不同時間起跑，但跑者眾多，仍然塞住，先跟著跑，約6分速左右，再伺機突圍，一直到6k左右才比較暢通，一路上跑過的台北市景點，都不清楚，因為我心中想著都是配速，此次機會難得，天冷全程高度沒多大的起伏，是絕佳的破pb機會，不拚更待何時，但昨日的逛街，已讓腿有些疲憊，果真10k左右就有僵緊的感覺，只好慢慢調整。

一路上一直都有人擋在我前面跑，似乎整路都擺脫不了，來到河濱公園，這個情況更是嚴重，因為河濱的賽道，真的好窄，還有折返的跑友也擠在同一賽道，非常擁擠，菁英跑者有前導車會預先叫大家禮讓，但素人跑者就沒這種禮遇，幾度看到兩邊差點撞上，我超車或左右移動時都得小心注意會不會擋到別人，真的很不方便。

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但說這麼多好像我都被人擋住似的，其實也不盡然，因為被擋住沒錯，但我也沒多餘的力氣突圍，只能跟大家挨在一起跑，往前一看才知道，我跟上的4小時列車團，好長的一團，大家都想要緊跟，難怪這麼多人，尤其其中一個團體，根本就是有策略的，7、8個人排成一排，以穩定的5分半左右速度前進著，我知道緊跟著就又機會破4，但好景不常除了先前的肌肉緊繃外，16k左右腳底板不適，而且前面為了省時間，少吃香蕉等補給品，居然肚子飢餓起來，所以一直在等待下一個補給站，隨後遇到就一次吃個兩塊香蕉，不然能量不足就慘了。

就這樣追著4小時列車團，一直跑到快20k，維持著5分半的配速，即使賽道狹窄，也只好擠著跑。身體一些不適的跡象，讓我胡思亂想了起來，一度問自己為什麼報名全馬？「跑個半馬不是比較很輕鬆嗎？」「如果現在棄賽，在路邊一定冷到爆.....」

來到21k，過了約1：58，沒有欣喜感覺，因為還有21k，而且我一直在等待30k的來臨，因為那才是對我的未知數，得撐到那時候，我盡量壓抑自己的配速，不要暴衝，以免身體不適增加，而且30k的魔王關還沒出現。幾度沒跟上4小時列車團，因為只要一補給就會低於原本的配速，所以吃完補給就匆忙的快跑跟上..........

終於撐到30k魔王關，此時我還追著4小時列車的氣球跑，但壓抑不住的內心躁動，我機會來了，開始慢慢加速，越跑越接近4小時列車團，但真的好多人擠在一起跑，索性加速超過他們，這樣比較暢通，這一加速就回不去了，不僅超越4小時列車，而且打定主意要衝，但內心還是很徬徨，因為還有12k，會不會衝太早？肌肉緊繃感也越來越強了，但原先的恐懼已經消失，身體會適應那種痛感，於是還是加速了，但很保守，配速快10多秒而已。

就這樣一公里一公里的撐著，直到35K，我幾乎已經確定破4，內心激動的情緒快要爆發，好想要大哭，幾乎要潰堤之時，我忍住，告訴自己還有7k要跑，還要努力撐下去，不能有閃失，雖然雙腿的肌力已經不足，但還是盡力跑。

終於來到最後的3k，篤定破4，情緒再也掩蓋不住，身體開始顫抖，激動的落淚，我終於等到這一刻，過去的練習沒有白費，累積夠了就會展現，剩最後幾k我激動著，左腿後側也無預警著抽動著，好似電流通過般一陣一陣的，想再加速，也無能為力，因為怕抽筋啊，不過肯定的是現在的速度是全程當中最快的，這樣就夠了，過了終點還是包袱很重，不敢激動大哭，但滿臉淚水還是隱藏不住😢......

賽後檢討：

(1) 此次配速算不錯的，前半馬1：58左右，後半馬1：55左右，幾乎均速後面能夠再加速，真的是感到高興😀，不似先前的屏東馬跑到大抽小抽不斷，最後撐著進終點。

(2) 這次沒啥機會追馬尾妹，因為她們都超快的，追不上，況且我專注於自己的配速，倒是這次有很多硬漢，一路上鮮少有人走路，大家都很拚。

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