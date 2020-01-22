賽事心得／萬丹紅豆馬拉松 歡樂半馬竟跑到身體極限

今日來跑萬丹紅豆半馬，由冠源游泳池的一群人熱情相邀，而且本賽事補給好、風評佳，來跑是一定要的。賽前的我一點都不緊張，因為跑半馬已經跑得很習慣了，唯一擔心的是最近一直都有身體手腳冰冷，以及流鼻水和快感冒的跡象，賽前在會場等待出發時，就已經手腳冷冰冰，彷彿在練寒冰掌似的，寒得嚇人......因為太早來到會場，有很多充裕時間，這次不多拍照，跟著朋友貴國兄、阿文哥一直聊天瞎扯，頭一次等待超過半小時才起跑(表示之前來的多麼匆促)

起跑後，我放鬆心情跑，畢竟昨天也累了一天，所以今日狀況不算最佳，邊跑邊跟朋友聊天，跑著跑著有些熱開，朋友說可以飆速去不必等他，我就自己跑出去了。隨後依自己的配速前進，不想跑得太操，保守一點，於是就像在觀光一樣，東看看西看看，目光最後集中在前面奔跑的女孩─馬尾妹，標緻的身材，甜美的外型，吸睛程度百分之百，她不疾不徐的邁步前進，速度算快，讓我追了好一陣子，也一路欣賞好久，加速不少，因為要欣賞人家，也得追得上人家的飆速，特在此感謝馬尾妹的飆速，因為有妳們的飆速，使得本人不得不加緊腳步。

不斷追追追，一路上看了三個馬尾妹，其中一個腳步輕盈，邁步流暢，跑起來輕鬆寫意，比起我跑得汗流浹背，且邁步沉重，好奇她是怎麼辦到的；另一個跑起來如同競速一般，一個不留神就會被超過，果真我去廁所完，不見人影，直到最後幾公里才再度看見背影，其他的不計其數，我也記不得這麼多，還是再度感謝這群健康的女孩，妳們的飆速，使得我一路不孤單。都說女孩，好像太豬哥，印象深刻有一組三個身穿2019高雄全馬衣的男生團體，在13K邪惡紅豆餅補給站後一路飆速5分左右，其中一個男生手持紅豆冰棒，還這樣飆速，一度讓我以為他要跑回終點再吃冰棒，我想跟著他們跑，試試自己的能耐，套句跑馬人術語─上車，這輛配速列車對我而言不慢，跑了1、2K我肌肉就已經有些僵硬了，開始狂冒汗，汗滴到眼睛裡感覺不好受，心率逐漸升高，我盡力撐著......

邊跑邊數著還剩幾公里，打算最後衝刺，來到最後3k再加速，達到身體最大極限，開始出現身體多處緊繃，腹部、腿部、腰胯等都有不適，隨後痛苦出現，呼吸急促，這樣的情況很難受，再多一點就會後悔參賽，直到最後一個直線賽道，知道終點將至，盡力奔跑。這次不讓自己跑到身體不適，保守點只希望維持自己的基本要求，好好享受賽事，最後感謝大會舉辦這場賽事，讓我歡樂完賽，自我幻想一下，明年來跑個全馬吧！不知道會不會歡樂完賽呢？期許自己再努力。

分享 facebook

感謝賽道上奔馳的馬尾妹

感謝賽道上的熱情志工

感謝前輩跑友的相遇