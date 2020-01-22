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賽事心得／渣打馬拉松 用復出賽開啟2020年吧！

2020-01-22 09:31運動筆記 YiTing

「到底要不要跑渣打？」

這大概是這一個月來我問過自己最多次的問題吧！

12月初因為意外鎖骨骨折開刀

放棄了要當測試的台北半馬

縱然回診的過程中得到醫生跑全馬的許可

傷口恢復的狀態也是良好

但全休的一個月還是讓我的心肺打回原形

甚至在渣打的前一周才恢復一點跑10k的能力

身邊的朋友勸退的多

廢話，這可是全馬啊啊啊……

沒受傷前就已經覺得跑全馬很不容易

更何況知道我還開刀完沒有很久

在跨年前我還真的跟朋友聊天的過程中談到

還是真的不應該跑渣打全馬

但可能還是感受到我那陣子還因為別的事情很煩

就說還是去跑吧！平路馬慢慢嚕也是會完賽的

或許跑者就是這番叛逆，內心想跑的要死

在答應了不要亂衝跟不要太勉強自己

也想好了配速策略就這麼到賽事當天

相較於去年才第二場全馬的擔心

第二次的渣打馬其實心裡沒太多想法

7"00-7"30的均速前進就好

這個配速在前12k都很順利

但很久沒有跑超過10k的我

卻在13k感到力不從心

還曾經想過是不是今天跑個半馬就棄賽呢

但真的到了半馬之後才235

其實時間還是充裕，那就繼續下去好了

這次的過程大概是自我掙扎最多次的一次吧

前面看到半馬左轉的時候真的好想跟著轉彎

在過了21k之後其實有點難熬

但每當想放棄時計算剩下的路程跟時間

又覺得要完賽而已並沒有問題

那就給自己喘息的時間步兵一下吧

同時也想著去年每小時通過的里程數

已經都比去年快一點點了

當時可以完賽，今天這麼好跑的天氣

沒有不能完賽的道理

最後的5公里還有40分鐘可以壓進530左右

腦筋一轉，不如拼看看吧！

只要不要走太多就可以完成了

通過最後一個水站之後

沿路慢慢跑回去的過程中不斷跟自己說

不用快，就這樣維持不要停就可以了

一直到看到拱門的時候才真的加速

通過拱門的時候我知道我有壓在530了

雖然沒有突破在板橋馬的個人批逼

但也是刷了渣打馬的場地紀錄

在河濱獨推的過程中其實不免覺得遺憾

如果當時自己小心一點不要受傷

或許在這場就可以提前完成自己的目標

剛到終點的當下沒有什麼力氣坐在旁邊休息了一下

同時也思考了至少還是順利完賽了

超過一個半月沒有跑10k以上的距離

在後段還能維持跑走跑走已經不錯了

甚至離批逼其實也只差了9分鐘

雖然因為這次的傷讓我直接放棄兩場目標賽事

（台北半馬跟渣打全馬）

雖然恢復體能的過程很辛苦厭世

雖然賽後隔天全身酸痛又鐵腿

但以傷後復出賽已經是表現不錯了

部分多虧了去年辛苦累積的2000公里

至於那個未完成的目標

就讓年底的我努力去完成吧

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