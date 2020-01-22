賽事心得／渣打馬拉松 兩年後再參賽進步28分鐘

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2020-01-22 09:45運動筆記 金魚（芩妤）

我叫金魚，今年我終於可以大聲說，全馬我回來了～

故事很長，因為我花了二年的時間才又挑戰它～

而一切的源頭就是小魚我的初馬：2018臺北渣打3:53，因為有她們的陪伴，我才能完成它～不然，我仍在半馬界遊走～當年我們三人都拿到南天樂跑的鼓勵：破４小紅帽～

但....內心不快樂，因為給自己壓力，為了破４，而忽略我自己的心情和孩子/老公，再來沒有經驗，不好好休息，連續跑快跑多，終於迎來了腳的反撲。

記得參加某200團的接力玩賽後，左腳踩的每一步都痛，而且愈來愈嚴重，走路跛腳，連跑姿都跑掉了，令我非常害怕。當時反覆看醫生和面對心裡的咦問，是我至今最黑暗，黑到我不想看手機，不敢想跑步的事，聽到跑步的事情，就莫名的感傷，很害怕人家問怎麼了？心中一直壓著這情緒好幾個禮拜，直到有天受不了，問了鋒哥(我老公)說：我以後不能跑步怎麼辦？他說：不能跑不就只是回去以前的你，你有怎樣嗎？這句話打醒我，對丫，我以前不就都沒運動，有事嗎？於是，我從那天起，再也不想去想這件事了，剛好小兒子也上幼稚園和重新回到職場，等我注意到時，我已休了快三個月，但問題來了，當時市運是沒受傷時報名的，想了許久，放棄800公尺，硬跑一項400公尺，但我卻永遠忘不了當時別人的一句無心話：你剛是定桿在那跑嗎？我心想，我是多麼的有勇氣再重新站在這跑道，你不會知道，但我自己知道，現今的我能跑步就好，感謝受傷，我才知道，其實我是喜歡跑步的，而那年的冬天睡飽睡好，不再勉強自己。

然後和老公約定今年的冬天不能在這樣下去了～於是我們開始慢慢跑。

跑什麼呢？如下

  1. 平日大多時間在玉山公園晨跑，認識了玉山練心團的大家，每日晨跑練肖話.。

  2. 我家鄰居星星娟推我推一年環保吃保保(今年我才開始參加)。

  3. 週三有空就去的小妹核心團。然後一直持續慢跑到6月，參加我鄰居星星娟說的跑步銀行5421活動，跑量來到200k以上~

  4. 從7月開始堆跑量，小魚的長距離訓練就給了我最愛的南天樂跑(21k~33k山路路線)。

＊唯一特別的就是渣打前二週臨時抱彿腳

30k體育場甜甜圈，噁到爆的五分速定速跑(還好有你和妳們的陪伴)

和美女們的29k日月潭賽事

在這之中，報了一些賽事(精工/寶山/中油接力/美接等.....)，我知道當時的速度回來了，我感謝我的腳，你跑過來了好開心，我開始貪心想報個全馬，太討厭初馬的我，太過保守不敢往前。

我想我的人我的心我的腳都準備好了，選來選去我還是選擇了你：2020臺北渣打，連我老公都不相信，我居然會想再跑全馬，哈～

但事不由願，後期的增跑量，腳總覺的怪怪的，除了趕快去按摩放鬆，但還是不舒服，心裡的害怕一直擴散，也氣自己，這半年非常小心的堆跑量，怎麼還是跑到不舒服，還是我最有力的黃金右魚腳。再來有一就有二，星期二的公司尾牙，回家我的喉嚨開始痛了，我的老天，什麼時候不感冒，偏偏這時感冒，聲音都沒了～

這一週，體力很差，一直很想睡，我想好吧，反正此週也減跑量，再來的未爆蛋，就是我家大兒子，至於什麼事就不多說了。心情和體力，老實說，很受影响，我想這次的第二馬，順其自然吧～

來到當天，乘坐＂最強腹總＂的車，聽著二位高手腹總/東哥的賽前說明，當然啦，大部份二人練肖話很多，但對我而言是很放鬆心情，默默的閉上眼睛休息，享受此時的氣氛。

不多說，直接進入2020臺北渣打~

開始跑就遇到南天的人，一看是小俠，心裡安心不少，互相打個招呼，就各自跑開。

而這次我打算為自己而跑，前半馬，自己獨跑，而且我的心情很開心，不知為何～看見每個人和我一同在跑道上，那感覺很好。

不信看照片，金魚我笑的很開心(21k前：4:50/k)

但只能說事情不是我想像的這麼簡單，因半馬之後來到又臭又長的河濱，雖然速度維持不變，但內心開始有了變化，原本在身邊的人，慢慢的不見了，這真的是很打擊我的信心，然後又開始咳了，近水站趕緊吃了第二包能量膠＋喝水，告訴自己，幹麼自己獨跑，快找人跟，而在此時，陸續看到腹總／東哥折返和他們說聲加油，告訴自己，快到30k折返處了，再加點油，只要我不掉速就好(此時速度仍在4:50/k)。

終於來到30k折返處，我真的呆死了，我一過折返處，才真的意會到，天丫，剛的路，我又要跑回去嗎？臉開始不笑了，因為逆風了，腳開始重了，不舒服的右腳底隱隱的在發作，突然聽到有人叫金魚，一看是Kate，我的表情就是哭哭臉，不過好在有她，我才能堅持下去。

看看吧，以下就是不笑的臉，臭死人了～(在此感謝有叫我金魚加油的人，但我事後想不起有看到誰）

過35k之後，其實我想加快，但真的沒力了，還一直看手表算時間，目前4:50/k，我能趕的上330嗎?

35k之後內心戲很多，因大腿開始很重，水站甚至有二站停了下來，又告訴自己想點別的，開始想～我回家要吃火鍋，想我二個兒子和老公的加油宣言，想這路是有多長，喔不對，想這幹麼，想賽前小惠娟/一仁/雅娟/喬媽她們的精神喊話。

硬是跑到後3k，特別感謝我身邊這位帥哥，很拍謝，我一心痛苦的提起我的腿在跑，沒注意身邊的人，但也因為他一直往後看，我在剩最後1k才驚覺他在等我。(但我不確定這張照片是不是他)

看到拱門，都快哭了，馬的，尤其看到壞朋友還在等我，我好想哭，我等著妳罵我，怎麼這麼慢回來，沒想到妳居然說，還好吧，要不要喝水，我眼淚收回去了，心想不是壞朋友嗎？不是該來個肖話嗎，太溫柔了吧，哈哈～（謝謝雪如的終點拍照，我和壞朋友留個紀念）

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其實很多感觸很想說，但我特別想謝謝我家帥老公鋒哥，今年有你的晨跑陪伴，讓懶魚有了堅持，但很難過沒有跑到你預估的3:18~3:25，因為我一直以為我跑到3:26，結果壞朋友說，要扣掉精英跑者的一分鐘，我才知我低空飛過～算是有達標吧～

好吧～再怎麼辛苦，也要和你Bye了～我的2020渣打第二馬3:25完賽（2018渣打初馬3:53)～下次目標是什麼？魚也不知道，但我只知道我準備要過年了，不要再叫我跑步了啦～

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