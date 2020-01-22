想加入醫護鐵人助人行列 來EMT1專班就對了!

連續三年舉辦的醫護鐵人初級救護技術員訓練班今年將擴大舉辦三期，讓更多市民有機會參與；有別於其他課程，課程除了衛福部規定的內容外，本專班特別融入在運動及賽事中的防護知識，讓學員記得取得衛福部認可的單位所頒發的證書外，還能在運動安全方面能有所助益。本班亦配合醫護鐵人一條龍式的循序漸進式加入流程，讓民眾體驗不一樣的運動防護。

醫護鐵人知識長暨台灣鐵人賽事安全協會理事長洪緯欣指出，為了實現醫護鐵人賽事安全的使命，除了培養及招募醫護鐵人來助人救人，醫護鐵人們更發揮大愛精神，身體力行在全台各地以每月一場的公益CPR、AED及運動防護公益教學活動搭配全台各地的醫護鐵人夜跑團，讓市民大眾免費參加，讓運動及基礎救護知識更加普及。想要進階參予者，醫護鐵人亦開辦醫護鐵人學校及EMT1專班，讓運動除了拚成績外又多了一個助人助己的意義。

社團法人屏東縣金鳳凰緊急救護協會執行長楊淑婷說明，醫護鐵人初級救護技術員訓練專班是專業整合分工的最佳例子， 鳳凰緊急救護協會多年在緊急救護的耕耘加上醫護鐵人在賽場上的經驗，讓本課程融入不僅具備EMT應有的內涵外，更具備模擬運動實境的救護，讓理論結合實務。學員在參與後更能進一步加入醫護鐵人或金鳳凰助人救人的行列。有別於外面課程需要上課五天，本課程僅需上課四天但總時數卻不變，讓課程行程安排更加親民。

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想參加醫護鐵人2020相關活動嗎？請參考以下資訊

1. CPR、AED及運動防護公益教學活動報名網址： http://a1.pise.pw/PF2S4

2. 南區醫護鐵人學校報名網址： http://a1.pise.pw/P3TH2

3. 醫護鐵人及金鳳凰初級救護技術員訓練emt初訓及複訓專班第三屆報名網址： http://sc.piee.pw/NPALJ