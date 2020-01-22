親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
棒球
路跑
綜合

2019司法新聞回顧：司法與社會議題的六個關鍵字

還有10組武漢旅遊團共178人要來台 林佳龍：協調取消

運動筆記2020年首超馬，就超越自己。淬鍊、進化，為了獨角獸的約定與承諾
健行筆記全球最美28條小路之台灣唯一入選。見晴懷古步道三腳南山上有著「摩艾石像」謎樣氣息 不用到復活島 就在台灣
NBA精彩演出- Kawhi Leonard霸氣暴扣 (1月22日)今日最佳球員- Damian Lillard (1月21日)

想加入醫護鐵人助人行列 來EMT1專班就對了!

2020-01-22 09:49運動筆記 Medic Iron

連續三年舉辦的醫護鐵人初級救護技術員訓練班今年將擴大舉辦三期，讓更多市民有機會參與；有別於其他課程，課程除了衛福部規定的內容外，本專班特別融入在運動及賽事中的防護知識，讓學員記得取得衛福部認可的單位所頒發的證書外，還能在運動安全方面能有所助益。本班亦配合醫護鐵人一條龍式的循序漸進式加入流程，讓民眾體驗不一樣的運動防護。

醫護鐵人知識長暨台灣鐵人賽事安全協會理事長洪緯欣指出，為了實現醫護鐵人賽事安全的使命，除了培養及招募醫護鐵人來助人救人，醫護鐵人們更發揮大愛精神，身體力行在全台各地以每月一場的公益CPR、AED及運動防護公益教學活動搭配全台各地的醫護鐵人夜跑團，讓市民大眾免費參加，讓運動及基礎救護知識更加普及。想要進階參予者，醫護鐵人亦開辦醫護鐵人學校及EMT1專班，讓運動除了拚成績外又多了一個助人助己的意義。

社團法人屏東縣金鳳凰緊急救護協會執行長楊淑婷說明，醫護鐵人初級救護技術員訓練專班是專業整合分工的最佳例子， 鳳凰緊急救護協會多年在緊急救護的耕耘加上醫護鐵人在賽場上的經驗，讓本課程融入不僅具備EMT應有的內涵外，更具備模擬運動實境的救護，讓理論結合實務。學員在參與後更能進一步加入醫護鐵人或金鳳凰助人救人的行列。有別於外面課程需要上課五天，本課程僅需上課四天但總時數卻不變，讓課程行程安排更加親民。

分享

想參加醫護鐵人2020相關活動嗎？請參考以下資訊

1. CPR、AED及運動防護公益教學活動報名網址： http://a1.pise.pw/PF2S4

2. 南區醫護鐵人學校報名網址：  http://a1.pise.pw/P3TH2 

3. 醫護鐵人及金鳳凰初級救護技術員訓練emt初訓及複訓專班第三屆報名網址： http://sc.piee.pw/NPALJ 

相關新聞

賽事心得／陽明山超馬 今年首超馬就超越自己！

2020-01-22 10:13

賽事心得／渣打馬拉松 淬鍊、進化為了獨角獸的約定

2020-01-22 10:04

賽事心得／渣打馬拉松 兩年後再參賽進步28分鐘

2020-01-22 09:45

賽事心得／渣打馬拉松 用復出賽開啟2020年吧！

2020-01-22 09:31

賽事心得／萬丹紅豆馬拉松 歡樂半馬竟跑到身體極限

2020-01-22 09:38

賽事心得／鎮西堡超馬解鎖 沒有放棄、沒有後悔

2020-01-22 09:59

賽事心得／渣打馬拉松 天時地利人和下終於破PB了！

2020-01-22 09:26

國道馬拉松 為臉部平權運動而跑

2020-01-21 23:47

國道馬3月8日鳴槍 八仙傷友黃博煒為臉部平權發聲

2020-01-21 15:41

賽事心得／渣打馬拉松 第一次吃完全馬課表就達BQ了！

2020-01-21 10:28

賽事心得／渣打馬拉松 我與BQ的距離

2020-01-21 10:16

賽事心得／鎮西堡超馬 王者之路上聽到了上帝的呼喚

2020-01-21 10:09

賽事心得／渣打馬拉松 在終點默默守候–加油團視角

2020-01-21 09:58

賽事心得／渣打馬拉松 後半馬只比前半馬多59秒

2020-01-21 09:49

訓練心得／雲端上的路跑 雲跑線上馬拉松體驗

2020-01-21 09:41

跑步小品／從科技跑鞋爭議 看日劇「陸王」的啟示

2020-01-20 06:00

訓練心得／苦練一年為破3 只差1分鐘殘念~~~

2020-01-20 06:00

賽事心得／渣打馬拉松 16週全馬計畫達成破4目標！

2020-01-20 06:00

路跑／渣打馬做公益 視障跑者成績大躍進

2020-01-19 18:07

路跑研究／暴露高空污區 增加黃斑部病變機率恐導致失明

2020-01-19 09:50

帶小比跑旅台灣／愛上鹽山萬人傳愛 為不能跑的人而跑

2020-01-19 09:44

何信言老師的跑步小細節 基本間歇該如何訓練

2020-01-17 09:52

賽事心得／晚安臺北半程馬拉松 第一次參加傍晚路跑

2020-01-17 09:46

賽事心得／國家地理野生動物路跑 驚見美麗草原

2020-01-17 09:40

跑旅記趣／2天1夜大甲行程懶人包 (景點+美食+住宿)

2020-01-17 09:34

跑步知識／關節活動度訓練—踝關節

2020-01-17 09:25

賽事心得／廈門馬拉松 優質場地還有賽後泡腳

2020-01-16 09:31

跑步知識／如何突破全馬障礙？ 教練這樣說！

2020-01-16 09:26

跑步小品／越野與路跑的差異及訓練方式

2020-01-16 09:22

Formosa宜蘭國際馬拉松即將登場 邊飽邊欣賞田園美景

2020-01-15 15:12
看更多

熱門文章

NBA／塞爾蒂克宰湖人32分 華克奪對詹姆斯首勝

2020-01-21 11:16

NBA／兒子被球迷丟東西 詹皇震怒

2020-01-21 14:26

NBA／里拉德狂飆61分 連創多項傲人紀錄

2020-01-21 15:57

NBA／里拉德轟新高61分 拓荒者延長賽勝勇士

2020-01-21 15:07

NBA／超越艾佛森與華克 里拉德61分創多項紀錄

2020-01-21 16:57

NBA／三分球17投僅1中 哈登賽後惡補外線

2020-01-21 12:44

MLB／1票之差 基特99.7%得票錯過全票名人堂

2020-01-22 08:14

NBA／傳多隊有意交易延攬 羅斯：對現狀滿意

2020-01-21 15:54

中職／王建民點醒楊志龍 姿勢易造成肩膀負擔大

2020-01-21 17:21

中職／近10年選秀策略 統一獅表現最不理想

2020-01-22 07:00

火箭MVP雙星實驗挫敗 是紙老虎還是真有料？

2020-01-22 07:00

狀元郎威廉森即將亮相 小心成為第二個葛里芬

2020-01-22 07:00

澳網／莎拉波娃首輪淘汰 連3場大賽一輪遊

2020-01-21 11:47

NBA／帕森斯車禍重創 林書豪：兄弟早日康復

2020-01-21 10:47

NBA／鵜鶘21顆三分球破紀錄 斬斷灰熊7連勝

2020-01-21 12:11

6搶1／17年前救了中華隊 高志綱期待新英雄

2020-01-21 16:05

NBA／富比士、懷特三分彈助威 馬刺驚險勝太陽

2020-01-21 15:50

中職／不怕被洪一中操爆 張正偉：在兄弟也很操

2020-01-21 18:45

羽球／七龍珠超狂聯名 戴資穎認證喊酷

2020-01-21 21:28

澳網／復出首戰不敵跳跳人 盧彥勳止步首輪

2020-01-21 18:27

NBA／史詩級61分 里拉德：生涯最棒的比賽之一

2020-01-21 23:44

澳網／女單唯一台將 謝淑薇首輪出局

2020-01-21 16:05

NBA／史坦追思會 魔術強森落淚：想念我的天使

2020-01-22 08:19

NBA／爵士主場以逸待勞 大勝溜馬30分

2020-01-21 13:29

澳網／納達爾談心：大滿貫並非追求目標

2020-01-21 23:36

NBA／處女秀將登場 威廉森：可能會失眠

2020-01-22 09:07

NBA／小將波特籃板創新高 金塊客場擊退灰狼

2020-01-21 15:46

MLB／洛杉磯市議會通過決議 要為道奇討回冠軍

2020-01-22 08:17

澳網／一輪遊後下一步？ 莎娃：我不能預知未來

2020-01-21 19:36

6搶1／吳昇峰終於放空 過年目標是找回身體曲線

2020-01-21 16:58

NBA／前詹皇隊友失心瘋遭暴打踩頭 友人求協助

2020-01-21 14:56

6搶1／球員卡兄弟先合體 王躍霖期待王維中同隊

2020-01-21 17:49

MLB／陳偉殷前隊友歐蘇納 一年約加盟勇士

2020-01-22 09:56

澳網／復出首戰出師不利 盧彥勳仍自傲

2020-01-21 23:41

中職／2018球員卡上市 吳昇峰、王宗豪也入列

2020-01-21 19:02

帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土豆

2020-01-21 07:00

MLB／基特加入名人堂 托瑞、李維拉道賀

2020-01-22 09:38

經典賽／中職爭辦明年賽事？吳志揚：無從評估

2020-01-21 15:39

6搶1／爭奧運資格沒退路 高志綱等待英雄

2020-01-21 23:49

澳網／終結開季連敗 詹家姊妹闖第二輪

2020-01-22 09:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top