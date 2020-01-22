賽事心得／鎮西堡超馬解鎖 沒有放棄、沒有後悔

有些事情不做，ㄧ定會後悔！』這句話用來形容「鎮西堡超級馬拉松」一點都沒錯。

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很久以前的事情2015年是我跑步生涯以來最瘋狂的ㄧ年，那年吃課表，有時一天跑二次間歇，賽事密集的四、五月，我每週都參賽，連八週共八馬，更在那年的暑假與朋友ㄧ同報了隔年的「2016鎮西堡超級馬拉松100km」。我也算是有準備，更在賽前得知有寒流的可能，跑步的前輩們告訴我可能會下雪，我也沒在怕，於是囑咐我：『我知道這是你一定要去的地方，我不會阻止你，但請注意安全！』

是的，我光添購防寒的裝備就在城市綠洲花了快10000元，所有人都知道我有參賽的決心...但就在比賽前的前二天，爸媽（ㄍㄨˋㄧˋ）去旅行，只留我老婆一人在家，而此時的老婆已經懷胎快10個月，隨時有生產的可能，所以，我只能選擇「放棄鎮西堡」＋「在家陪老婆」，賽前的那一夜，我將自己灌醉，隔天ㄧ早看著FB，是白茫茫的雪白一片，我是該「高興放棄」還是「後悔沒去」？報名不等於參賽，找個藉口不去吧！要上鎮西堡！？但想到宇老都讓我吃到嫑嫑的，所以我使終沒有再度挑戰的勇氣。我將這種「恨」放在同年的「2016冬山河百K」但報名後，又找了「女兒還小」當藉口，所以沒去。

2017高雄12H繞圈，報名後發現賽事日期就是女兒生日，當然沒去；2017冬山河百K，報名後沒練，所以也是放棄；2018冬山河百K，終於讓我排除萬難，也順利完成，所以，接下來就是，完成「百K大四喜」，而鎮西堡百K，也不能再找理由不去了！我想湊滿百K四喜誰＋1這些年，很高興認識幾個跑友，我們維持在一台車「6人」左右的規模，就當我在群裡揪「2020鎮西堡百K」，嶽哥馬上「＋1」，而紹華也在半推半就下只和我們一樣都選百K，因此跑男隊三人，算這樣成形了。

我們仍然是混吃等的賽事來，簡單的說就是「根本沒什麼練習」，就是喊著「該練囉」，於是去了一次宇老42km、一次南寮36km，再喊ㄧ聲「該練囉」，已經是1月了，離賽事只剩20天不到，「鎮西堡超級馬拉松」對我們而言，就像過年前的「關」，卡在心頭上，希望快點過，卻又害怕過不了。比賽當日我直到賽前的三天，才告訴家人我跑步是要跑「鎮西堡」，池媽在第一時間沒轉過來，仔細想過後，才說『這很遠吧？』『這是超嗎吧！？』『是的！就是鎮西堡超級馬拉松，共100公里。』，由於我先前已經完成過百K，這次算很放心的讓我去。

回想上一次的前夕，我不懂轉換、衣物的準備，但有了冬山河的經驗，加上 馬拉松世界 的專業補給規劃與建議（我花了900元買補給品），堅強的絕對參賽跑男隊三人，前一天調整好飲食與作息，應該就沒問題了！

Am4:00在竹東火車站相約，我們坐上財哥的車，面對有去無退的鎮西堡百Ｋ，說不緊張是騙人的，我儘可能的放低說話音量，控制好自己的心情，財哥的車駛離橫山、內灣，慢慢的靠近尖石鄉公所，我們下車了！赴戰（ㄙˇ）！

進入會場後就遇到轉換物資寄放去，接待員是赫赫有名的邵老師，老師爽朗且宏亮的聲音，招呼著大家寄放轉換袋，故意用嚇人的方式，說著『綁好啦！』『你是菜鳥嗎？』『菜鳥才會沒綁好！』是啦！等級夠說話就可以像邵老師這樣。am4:30，我們在選手休息區，做最後準備，很快的就要上場了。戰鼓響，出發了離出發剩下最後的10分鐘，也不知道此時的心情要如何表達，舞台就在旁邊，這叫「登科台」了吧？『我要從那裡回來！』『各位選選手們～！剩下最後的五秒鐘...5~4~3~2~1~！出發！』

鳴槍後，原住民戰鼓的音效響起，就是電影「賽德克巴萊」的那種音樂「嗚～嗚～哈！嗚哈！...」，這是征途，這是王者之路，我一定得完成！不讓自己覺得累「100K的策略是什麼？」我覺得就是不要感覺吃力，所以盡可能慢就慢，所以我以緩跑作為開始。然而，在黑天中，以及參賽的雀躍，讓我覺得意外的好跑，就連錦屏前的斜坡，我都還能跑著上去，經過原住民大橋以及第一個補給站仍然不覺得累，到達青蛙石時我還沒開啟步兵模式，直到那羅的第二個補給站，好像天空飄著細雨，瀰漫著霧氣...我開啟了第一階的步兵模式。迷霧籠罩在山頭那羅之後是個上坡，上坡之後是ㄧ個橋，橋之後再過一個髮夾彎就靠近「金財商店」，此時天空已經逐漸亮起，大概是am6:30左右了！

以前每到這裡，我都會進商店耍廢，金財商店的老闆娘是個瘦瘦五官深邃的原住民阿姨，每次我都會和他聊天，老闆娘也總是和我聊著山裡的天氣與變化，此時此刻的霧氣瀰漫，又如何解釋？但是能夠解釋的金財商店老闆娘，am7:00才開門呢。白茫茫我想睡眼前白茫茫，始終散去不了，聽起來好像置身在仙境，但是ㄧ點都不夢幻，就連我每次拍照的絕佳景點，都被霧氣籠罩，只能看的到路、跑者...路面上是85km的回程指標，啊！完成15公里了。山上的霧氣奇妙，說不上冷，但是帶點細雨以及浸濕的道路，我始終提不起勁，也不知道為什麼，我感覺意志消逝...而且越來越想睡，好幾段路我都已經是閉上眼睛跑...。『喂～小池！』團友紹華拍了我ㄧ下，那一下我的確是感覺驚嚇，猶如在夢中驚醒，而且我快要掉到旁邊的水溝了。

慌忽？我會棄賽嗎？接下來的路，我仍然沒有精神，仍然恍恍惚惚，想睡、想睡！該不會是得放棄吧？還是找個地方睡？經過17km的絕佳景點，仍然是被迷霧籠罩，風景不美、想睡、想放棄...，19km右邊是上與老的捷徑，左邊是賽道。『撐著～撐著！』旁邊的人分析著時間，說著『3小時內到達宇老就可以了！』，看看時間，我似乎剛好，所以，繼續吧！？

宇老前的迷霧中，發現庭帆情侶二人組，問著我需要補給嗎？我搖搖頭，繼續接下來的路。以為，宇老時會有補給站，但別說補給站，連店家都沒開，繼續這接下的路程，我來宇老也至少10次了，宇老之後也只下過ㄧ次...總之，我已經完成第一階的「宇老攻頂」，接下來就是爽快的下坡了！西裝的發哥與兩個女生宇老後遇到穿西裝的發哥，旁邊是二個女跑者，加上我四人都是要完成百K的，而四人中，最有經驗的莫過發哥，發哥告訴我們關於速度的安排，以及跟著他的速度，他有把握完賽。二個女生似乎也算平常有運動，一路說說笑笑，說著她完成百Ｋ之後要回去證明什麼...我看這四人裡，最害怕的只有我。我問著發哥天氣霧氣以及想睡...發哥胸有成竹地說『我有把握！放心吧！』散去的霧說也奇怪，宇老之後霧氣是完全的散去，心情也好很多！加上爽快的下坡，一溜煙的就到了25km的田埔，也就是50km組的折返點。

經過田埔教堂，又是個爽快下坡，足足至少10km，慢慢感覺到了河谷，是個澎湃的補給站，裡頭有梅酒、啤酒、高粱、滷味...志工們叫著『吃飽再上吧！之後就是上坡了！』爽快下坡後的還債依據發哥的分析，接下來的10km就像是金財商店那樣的上坡。『反正...就是用走的吧！』太陽，漸漸升起，是熱的感覺，我脫下了外套。

這裡，遇到的是斯巴達的跑者-郭大俠，郭大俠和旁邊是個羊咩咩，郭大俠說他喝了半杯高粱，正high著。我跟在他們附近，聽聽笑笑，試圖忘記上坡的疲累。這上坡的10km裡，氣溫讓我覺得很詭異，就是一下會覺得熱到想脫衣服，跑沒多久又會繞到山的另一面，冷風颳起，冷的會想發抖。倒數中，離40km剩下最後的1.5km，哇～我已經完成38.5km了！轉換區-ㄧ個大型的市集40km的轉換區是個熱到的地方，建築物很多，跑者也很多，旁邊又是豐富澎湃的補給熱食區、盥洗室...我接過轉換袋後，擦拭著全身，豁然舒坦，這種感覺當然就沒有「降轉80km」的打算，吃完一杯熱粥後，上路了！

背包裡背著一件長袖外套，轉換後取的了手機、充電寶、和接下來會用到的能量包，我仍然穿上賭神的跑步外套，只有繼續向前，才是征途。山與山之間繼續向前的路，蜿蜒在山與山之間，山上的風景就是藍天白雲壯闊的山景...現在時間多久啦？我必須7小時內到折返。

這趟去程中，我始終對於時間不敢大意，但是每當注意起時間，它就像流逝的青春ㄧ樣，ㄧ下就是過了好幾年，46km左右的補給站，告知我再往前3km就要到折返了，更聽到補給站關門的時間，所以，我只能算是完賽邊緣。折返，我要找ㄧ個人想著離另外二位隊友有多遠？如果45km遇到那麼就是差10km，直到48km時我才陸續遇到紹華、嶽哥，很高興大家都決定「沒有放棄」。

我一直以為鎮西堡是個大村落，會有熱情歡呼的村名，以及池媽告訴我的『我有個同學住在鎮西堡，去到是要找他，他叫黃光和，開民宿的！』。我以為這裡會是很多熱情的人，我多想在人群中找到黃光和，我想請他即刻立馬用他的電話打給池媽，告訴池媽『亞蓉啊～我看到你兒子了！他跑來鎮西堡耶！』

但，到達鎮西堡時，就像個普通小村落，別說黃光和了，也沒見到幾個村民，然後有好幾台回收跑者的回收車，鎮西堡地標！？問著志工，志工說以前有個拱門，但現在已經腐爛被拆掉了。好不容易找到ㄧ個村民，我說想找黃光和，她告訴我『黃光和在村另一邊～。』

加上，我為會在鎮西堡拿到類似信物的東西，這趟折返，真的感覺到失望。回程終於完成一半了！時間是剛剛好。評估回去，只要再過10km到達轉換區，然後就是爽快下坡10km，然後再上坡10km，最後就是宇老的20km囉！

但，這來到鎮西堡的50km，我也不確定體力狀態，最感到可怕的，大概就是有種50km的7小時像是過完整個人生，我還有ㄧ樣的50km，還有7小時要跑...，光想到「接下來」就是感到害怕。

剩下最後的一隻馬山上的陽光與藍天白雲僅供參考，每當熱時，我將外套拉鍊往下拉，每當冷時拉起拉鍊戴起手套，特別是手套，在過程中穿穿脫脫，每當感覺到時間的壓力，我都摳著指縫的開口，消除內心的緊張。

山景依然都是那個樣子，像是我上次去過張學良，上次去過半屏山，還有上來好幾次的宇老，60km前遇到跑友宜芳，相互鼓勵，我們已經萬成ㄧ隻馬又快半隻馬，剩下最後的ㄧ隻馬。田班長的提醒到達60km的轉換站後，想好好休息ㄧ下，上個廁所吃個東西之類，田班長敲敲手錶，告訴我『注意時間，會來不急！』，現在快9小時，剩下五個小時拼40km，應該還好吧？？

廁所裡，不斷換算，如果1小時完成10km下坡，2小時10km上坡，2小時20km下坡，是完完整整的剛剛好，但是1小時10km的6分速，我還可以嗎？上坡太久會有被關關的可能嗎！？越去想就越害怕，我必須速速離開這個安逸的地方，火速下山！

『記得唷！全部都要5分速下山唷！』志工們體醒著我們。拜託，5分速就靠近4分速了，而且也還是帶有平路和些微上坡啊！但抱怨歸抱怨，路是自己選擇的！只有「快下山」才是真理。新竹幫 幫忙下山Susie、田班長、阿福哥、郭大俠，新竹的人都湊在ㄧ起，加上宜芳，我們ㄧ群人跑在ㄧ起。斯巴達的郭大俠分析著時間，不斷說著『剛剛好啦！』也讓我們有著強大的心理。

遠方看得到河谷，記得30km上來後有個紅色的大橋，現在已經看得到，我們到了70km了。最後的上坡這個補給站來時是我感覺最熱鬧的，桌上擺著各式的飲品與酒類，有的跑者直接說來一瓶，志工也說『沒問題！』。

志工們說著：『我這站在40分鐘就要關門了。』，我往旁邊看去，是一台寫著「馬拉松專用」的中巴，上面載著許多跑者，所以這裡的酒是孟婆湯？一杯解千愁？可想而知的接下來的10km是有多壯烈！？如果有魔法，請把我傳送到另ㄧ座山上坡後遇到了西裝的發哥，驚！我一直以為我已經超過他很遠了，想不到他在我前面，我試著加快腳步，即使不能跑還是得快走上去，這70~75km我用走路也刷過好多人。

這5km我感覺很久沒有靠近村莊，很久沒有人煙，遠遠看去山頭是個教堂，這座山到這座山看起來好像很近，但實際跑起來好遠，多想有個瞬間移動的能力，把我傳送到那兒。好陡～會怕不騙你，遠遠可以看到田埔的教堂，但是得在越過ㄧ座山，將近40度的陡坡，還可以看到正在上爬的跑者，怕！真的怕！

雖然，我還是ㄍㄧㄣ到田埔，但是又還是上坡，經過50km折返點，我沒有強制被送上車，所以還有機會。77km左右遇到如姐三人，以及她的團友，團友笑者『看你們的樣子，全部都嘴唇發白耶。』『加油啦！宇老大概在後面3公里就到。』這到宇老3km，感覺是無比的深淵，無限放大的遠，想著以前來過有段路是走都感到累的的坡，還有多遠，還有多久，一個轉彎來到另一座山，迷霧飄緲，是宇老的感覺。宇老久等了大會貼心借用宇老臭豆腐當臨時的補給區，讓每個經過的跑者都可以吃ㄧ口熱熱的臭豆腐，可惜我不吃，而且我還要趕路呢。以前每到宇老我都會喝一罐啤酒，但此時的身體狀況，難保承受得了酒精。宇老後，是個小上坡，手錶回報「已到了80km。」我可以開始跑嗎？我還有多少力？我試著小跑一下，但是感覺非常疲累，這20公里，絕對不會和平常一樣「像是溜的下去」。太陽西下摸黑下山下山的路，和上山一樣，被迷霧籠罩著。太陽已經西下，看來我是得摸黑下山了。

下坡盡量用跑的，平路走的，走走跑跑，一點都不輕鬆，還有多遠？還有多遠？還有好多灣，每過ㄧ個髮夾彎感覺低了ㄧ些，上次朋友的車停在這，上次經過這裡...竟可能想些有趣的事情，忘記時間的壓力。89km，到了金財商店了。金財商店，最後了剩下最後10km了！咬緊牙，回去！這最後的10km，雖然還是下坡，我已經感覺不到速度，能夠跑就值得高興，可以的！我可以回去！意志力讓肌力還能支撐六分速，這裡的下坡讓我到了5:30/1km，經過那羅，電話響起，是家人的來電『你在哪？我們剛在尖石泡湯，我們在大橋那等你。』

守候的家人們家人的等候，是我最後的力量，我用跑的過了青蛙時，剩下6km，再跑一下就是家人剛剛去的「會來溫泉」，然後就是原住民大橋了。

『把拔！把拔～！』聽到女兒的呼喊。與家人重逢雖不到一天，但是好像過了好幾個月一般，家人遞上食物我卻吃不下去，感動的情緒也不該停留太久，『到會場等我回去吧！』『爸爸加油唷～！』我再度起身，剩下最後的4km。

平路，最後一段過了錦坪，接下來就是平路了，家人的車從我身邊開去，等我回去！我以為再度到達這裡，我會沒辦法跑，但是家人的等待和勢必得完成的心願，不斷催促著我，跑起來，跑起來！6:30/1km，6:00/1km，到達嘉新國小時速度是5:20/1km。看到教會的尖塔，橋，萊爾富！要完賽啦！榮耀登台，完賽了！鼓足最後的氣力！繞進卡法路，是逗留中的隊友嶽哥和憲哥『還在玩，我要走啦！』

我刷過嶽哥，進入鄉公所，眼前是榮耀的「登科台」，終於！我完成了啦！台上接受歡呼後，領到獎牌與證書，含著淚嘶吼著『終於完成啦！不用跑了！』完賽時間是13:44:40，雖然不快，但終究完成了！透支的精神半跛半走的走回寄物處，體力與精神力雙雙透支的情況，是完全無法思考的，忘了與隊友合照，忘了感謝，忘了領取轉物資，但忘不了今天經歷的所有ㄧ切。

搭上回家的車，除了想吐之外更想哭。回家後，不餓不渴，生理時鐘也大亂，隔天am4:00就睡不著，疼痛的雙腿，潰堤的精神...讓隔天上班都感覺像是做夢ㄧ般。鎮西堡封印解鎖記得2016年賽前，惠萍姐知道我有參賽，製作個我的形象娃娃，而我因沒參賽，上頭的「鎮西堡」三字對我來說是個十足的壓力！

如今，我完成了「鎮西堡百K超級馬拉松」了，我也可以將這娃娃找出來，是的！我已經是個完成二次百K的超馬跑者了！感謝最後，還是要來個感謝！首先，感謝「跑男隊」的隊員們，謝謝參加謝謝沒放棄，我流感之後咳到肺抽筋，如果他們說想不跑，我也可能不跑了！感謝「家人們」，謝謝讓我參加，謝謝沒有阻止，接下來還有南橫和北X，就請多多指教和幫忙了！

感謝「titan」提供專業的運動襪，我個人使用的是三鐵競速襪，抓地力夠以及透氣。本來我也準備較厚的功能慢跑襪，當回程時使用，但是決定一襪到底。感謝「PowerMax給力貼」，提供的肌力貼布，前段我貼了，轉換站我也使用，讓我順利完賽，隔天還能跑部。感謝「ASICS TW」提供的賭神的跑步外套，果然適合跑步，而且透氣又保暖，而且版型好看，只可惜好像沒賣了！感謝「馬拉松世界」賽前給的補給建議，其中推出日本味之素特惠包，有二包能量果凍和6包BCAA，實在太實惠！剛好分成前後段食用！

感謝「鎮西堡超級馬拉松」主辦單位、志工夥伴、攝影師，謝謝讓我完成我必須做一定得做的事情。感謝「鎮西堡超級馬拉松」所有參賽，所有相識，所有相遇，所有發生在這天的美好。

100公里要不要練習？我覺得不用太嚴苛，但是卻要有個堅強且堅持的心志！在這100km裡遇到好多跑者，和我一樣「都沒練」月跑量200km、100km的一大堆，有的完賽，有的玩(棄)賽，但相同的，也都背負個信念或是「理由」上山，為的是完成自己的「征途」。

這100公里不是速度的挑戰，是時間還有意志力，有人生，也有洋蔥。我不會推坑你來參加，但是如果你心裡有個呼喚你的聲音，如果你也想站上這個舞台，是的！就是你ㄧ定要來！

我還是不知道該怎麼將此篇做結尾，也不知道是否要推薦大家來跑？我也不知道下次要不要再跑？但，我會想念，想念這天的瘋狂，想念這天的沒放棄，然後...沒有後悔！