賽事心得／渣打馬拉松 淬鍊、進化為了獨角獸的約定

2019上半年經歷了跑馬生涯中最大的一次挫敗：DNF（Do Not Finish，2019/05/18臺北星光馬），為此休息好一陣子無法跑步，只能做中低強度的重量訓練。除了挫折感，更多的是懷疑自己是不是不適合跑步？在我的周遭竟然沒有聽過類似的經驗。讓自己完全休跑一個禮拜、低強度緩跑一週後，重新加入天生玩家砍掉班的訓練，努力找回信心。天生玩家的課表其實很類似漢森訓練，一週2~3次的課表，一次短間歇（或是上坡衝刺）、一次長間歇，後來得知在新竹新埔遠東新世紀紡織總廠星期六早上都有團練之後，也決定只要有空就自主參加周末LSD訓練。這一次投入訓練，雖不是100%吃完全部課表，期間因為一次的昏倒、幾次的以賽代訓還有幾次去爬高山百岳而調整課表及缺席一週外，只要參與訓練就是盡全力吃完教練開的菜單，決不放過自己。

在這七個月的時光裡，實是不得不說即使訓練的過程很痛苦，每次都感到用盡身上所有的腎上腺素，卻也是這段日子最快樂的時光。第一個理由是運動揮汗就是一件紓壓的事，所有的不愉快都在這短短的一個半小時間拋光；第二個原因是這裡有一群有共同目標、一起講垃圾話度過每個週二週四的夥伴。我們的目標不盡相同，SUB3、SUB330或是破四，但是都在做一樣的事。

跑界有一個說法：「在夏天還能挺住訓練的人，才能在冬天迎接勝利」。我秉持這個想法在夏天挺過每一次的周末LSD，即使太晚起跑已經烈陽高照也是要頂住飆高的體溫跑完26~30公里的長距離訓練。訓練結束後告訴自己，真的是辛苦了，但是這一切會值得的！

隨著時間過去，氣溫慢慢地下降也悄悄的也來到了賽季，開始以賽代訓，透過比賽的各式練習包括配速、控制心率、熟悉裝備及補給策略等來驗收實力、確認身體健康、檢討策略及強化信心。經過20週的訓練後，我知道自己會有所蛻變，但是進步到什麼程度？會不會再次掉進另一次挫敗的黑洞裡？只有透過比賽來確認。11月的前三週分別參加了第二屆新社菇城花海馬拉松全馬、板橋馬拉松10公里及三星安農溪馬拉松，藉此模擬作為目標賽事的臺北馬。

由於類似地形的遠東志工馬也不過跑出3’34’’21的成績，賽前把目標設定為3’20完賽。但相較於前兩次全馬並沒有特地減量（課表照吃、比賽一樣跑），這次比賽跳過一次長間歇訓練加上逐漸進入秋季的氣溫較沒有那麼可怕，即使前一晚因為晚餐吃太飽造成睡眠品質不良卻跑出了遠超出預期的成績：3’09”11（爬升約550公尺）。隨後的板橋馬及三星馬分別跑出了38’42（實際距離10.3公里）及3’13”40（爬升約430公尺）的成績，顯示出這幾個月的訓練很有效果，在信心方面也大幅提升，即將把過去的挫敗都忘記了。

十一月的最後一週把訓練的強度拉到人生新高峰之後，進入減量週全力準備作為目標賽事的臺北馬拉松，月跑量也來到從來沒有預期過、以後也很難再達到的500公里！隨著臺北馬即將到來，檢討過去的訓練狀況的頻率也越來越高，每天都會翻著前輩的文章提醒自己、甚至每天重複觀看賽道介紹影片，想像著當天會如何奔馳在賽道上。倒數最後五天時，身邊很多朋友開始擔心起臺北馬當天偏高的氣溫如何影響成績，我選擇不去擔心，只告訴自己就是全力以赴！

圖一、月跑量變化

在當天早上進入起跑區維持熱身狀態後，張望著周圍的菁英跑者們，此時沒有任何緊張感，只有興奮：「幾個小時後就會在這裡迎接進化的自己了，不管是否有達到預期的目標，至少不要辜負過去七個月的訓練！」起跑後，隨著步伐、心跳及呼吸慢慢穩定後，找到了一台適合自己的列車一起推進，在這刻我沒有什麼內心戲，反而是專心的聽著周圍的腳步聲，讓自己的腳步跟255集團同步；就算心裡清楚很難以這個速度跑完全程，在真正撞牆前都不去想這麼多。前半馬以1’26”10完成後，幾乎確定可以達成今天的低標：破三。來到34公里處開始感覺到強烈的疲勞，撞牆了！沒有辦法再以4’08的速度前進，自己脫隊用可以支撐的速度前進，雖然還有8公里要完成，但也還不是放棄的時候。即使最後的8公里跑得踉蹌，甚至還有短暫步兵兩次，離開地下道的時候看著手錶，至少我不要再步行下去我還是可以迎接破三！進入最後一道直線衝刺時聽到了熟悉的加油聲，心想著即使沒有辦法達標BQ（波士頓馬拉松門檻），也要努力破三才對得起自己、對得起教練及對得起來為我加油的人。

在2019的冬天，我留下了2’57”47的成績，實現了對自己的承諾。即使離BQ還差那麼一截，我還是會繼續努力。

圖二、臺北馬拉松破三

在臺北馬完成自己半年前設定的破三目標後，緊接著還要收拾自己半年前一時衝動留下的攤子：連週馬第二場萬丹馬拉松。連續兩週火力全開對身體的負荷非常重，因此在這一週我一直在棄賽跟出賽之間天人交戰，賽前幾天決定對自己負責，既然有本事報名就要有本事面對現實！於是我給自己兩個目標，第一個是保三、第二個是檢討臺北馬犯下的錯誤：掉落太陽眼鏡及BCAA。因為臺北馬後段掉速的教訓，這次設定前半段要維持配速在4’15，在起跑後也確實以4’10~4’15的速度前進。但是萬丹畢竟充滿南部豔陽的熱情，沿路無遮蔽的情況在半馬就被迫提前調整速度以防提早投降！值得高興地是前半馬跟後半馬的成績落差有所改善、掉落的問題也改善，即使還是噴了一包BCAA，最後還是驚險把成績維持在2’58’’56，連週破三證明我還可以有更好的成績，也更有信心可以再把成績推進是SUB255確保達標BQ，但也需要更有計畫更確實的調整。

圖三、萬丹馬拉松連週破三

在數個月前訂定賽季目標時，其實是想要參加2020/01/12的七股鹽山路跑，一來是因為曾經居住在臺南加上一年前在臺南第一次上凸台，二來是因為奔馳在快速道路上機會難得。在前一晚接受好友豆花妹及峰哥熱情招待後，也設定這場的目標還是維持三小時，但犯了一個大錯誤就是完全忽略西濱狂野的強風。起跑後馬上緊咬著領先集團前進，一直在棄車逃逸及無視爆表心跳繼續咬緊牙關之間掙扎，因為逆風的關係打定主意跟著列車到14公里第一個折返點後再獨推。來到第二個折返點34公里後，原先腦海裡一直是保三的想法直接被擊倒，如此強風要維持配速根本是不可能的事，一邊在心裡嘲笑自己怎麼會沒想過海邊的風勢之強大根本不會輸給陡上坡的難度？即使只剩下最後8公里的路卻覺得還有半馬那麼遠，最後也只能勉強以3’05’’36做收。

圖四、心得分享

圖五、七股鹽山馬被強風擊倒

意外勢必是人生中很重要的組成，所謂計畫趕不上變化，生活中太多事情無法用規律去預測。在選定目標賽事時，考慮到天氣變化只在臺北馬、渣打馬及金門馬中選定兩場，最後決定取頭尾的臺北馬及金門馬，較可以減少身體負荷的變數。所以渣打馬其實不在規劃內，加上報名了僅僅相隔一週的七股鹽山路跑，因此即使報名了渣打馬也只是當成私人配速員。但也就是太多的意外，讓渣打馬變成豬年的最後一次全馬暨第二場目標賽事：跑者腳有傷推辭跟車。考量到渣打馬的天氣可遇不可求，加上臨時的約定！就算前一週才努力跑完了一張全馬，還是告訴自己有好天氣就不要再想著還有下一場認證賽事了，如果身體狀況可以就努力爭取吧！

身為一個任性跑者，前一天完全不控管自己的行走距離（走了19,000步）、炸物油物冰咖啡樣樣來，逛了一個下午的街，還不斷打預防針開始找各種藉口如果渣打馬成績不如預期都是合理的，還自我安慰說賽事生理實力佔80％、心理因素佔20％，我就是在加強那20％。不良示範請各位跑者請勿模仿。賽前一晚回到家準備裝備時腦海不斷浮現這個畫面（圖六），這次目標非常明確，就是SUB255取得前進波士頓馬拉松的資格。

圖六、就在今天！

當天早上鬧鐘設定3：40，吃完早餐收拾複雜的情緒，獨自搭乘計程車前往會場。如同所有的大賽事，會場人聲沸騰直接把放空的我拉回現實。就在凱道上直接把衣保袋丟著進行拉筋緩跑暖身，確保體溫升高後不會感冒後提著衣保袋完成寄物後回到公園路跟著大隊人群熱身及上廁所後，5：25最後一次整理情緒來到起跑線前，幸好還可以擠到第二排。在我前方的是一位遠從香港來的跑者，短暫寒暄後知道他目標也是破三後，我們對彼此說聲加油，賽道上可以互相加油。第一次鳴槍看著菁英選手快步離開起跑區後，輪到我們了，我壓抑著那股強烈的興奮感，深怕起跑後失控。6點整鳴槍後，先以3’55離開人群後，慢慢調整自己的步伐跟呼吸把節奏穩定下來，以4’10前進。

6公里來到今天第一道關卡新生高架後，心裡想著接下來是長達36公里的河濱賽道，不管上個月如何在這裡跌了一跤，這次都要克服它。不同於臺北馬的是這一天的氣溫更適合跑步，風速也比較小，沒有想要跟隨集團的想法，一路就是以自己的節奏前進。雖然有點擔心麥帥二橋及南湖大橋的轉彎，前半馬順利以1’26”10完成，跟臺北馬的前半馬相差不到10秒。隨著距離逐漸推進，來到31公里的時候那回憶還是浮現了：五週前我就在34公里後出現撞牆。這次我有充足的把握不會出現一樣的狀況，無論如何都要使出全力，不可以再有失誤。即使到了這個階段開始會感受到身體的苦痛，包括足底筋膜炎、左腳大拇指舊傷、小腿及臀後肌緊繃，咬著牙都得撐過去！河濱其實並沒有什麼特別的景色，除了吼叫來轉移疲勞及痛苦感以外，望著對向尋找認識的身體也是一個很有效的方式。沿路看著平常一起練跑的夥伴還有來自各地的跑友，彼此加油打氣，在一定程度上也幫助消除一點疲勞感。

圖七、I am fearless

就在36公里要跑上麥帥一橋時，這邊不會再有對向的跑友可以吶喊了，痛苦的感覺瞬間浮現。不斷對自己說：「你想不想要去波士頓？你想不想要去波士頓？」不自覺地邊跑步邊點頭，旁人看了大概也會擔心起這人是不是跑到幻覺出現了？步伐越來越重，痛苦感越來越強烈，上半身因為缺氧已經逐漸麻痺，剩不到十五分鐘，看手錶的頻率也越來越高，覺得每一百公尺都是那麼的遙遠。最後一次左轉，40公里，隱約可以看見會場了，剩不到十分鐘的痛苦要承受了，快要結束了！即使會場太吵雜太混亂找不到妳的身影，但我可以感受到妳的呼喚。就是最後一段衝刺了，大喊著「我回來了！！！」完美的使出最後一絲力氣衝刺進終點。

2：53：06

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圖八、我聽見呼喚了

圖九、渣打馬拉松、BQ達標

使出最後的一點力氣向賽道敬禮，趕快再找個地方躺下休息了。心中同時有很多種情緒，感動、辛苦及痛苦，如果還有什麼力氣我也許會大哭一場，但我沒有。

謝謝教練、謝謝互相傷害的車友、謝謝妳。

也要謝謝我的好閨蜜一直當心靈的支柱。

謝謝一路走來互相打氣的朋友們，各跑團對我的包容，

謝謝每個在賽道上打氣加油的夥伴，

謝謝在這三小時中承受巨大痛苦也沒有放棄的自己。

那些跟我相約波馬的朋友們，我做到我的承諾；

那些還在為了獨角獸努力的朋友們，我先上車等你們。

波士頓馬拉松我來了！

圖十、黃金三姊妹

圖十一、天生玩家