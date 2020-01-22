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運動筆記2020年首超馬，就超越自己。淬鍊、進化，為了獨角獸的約定與承諾
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賽事心得／陽明山超馬 今年首超馬就超越自己！

2020-01-22 10:13運動筆記 弱雞老灰ㄚ

2020年首超馬，就超越自己。賀! 小美女陽明山首超馬50公里447完賽。2018年感慨寫篇碎碎念的廢話文，2020年不寫文改畫畫，畫蘭花，畫唬蘭。

小美女在2018年9月份經過12小時手術後的第16天參加冬山河馬拉松賽。事隔很久，前情提要 傳送門，應該傳送不到滴，想看舊文靠股溝，傳送到的一定是幸運的人。

當時留了來ㄑ東京馬伏筆，現在想起還有興奮度，寫起來很累，所以直接捨去，想知道東京馬興奮度就報名參加一次。

聽說2019東京馬是有史以來第二惡劣的天氣，棄賽人數不少，小美女展現意志力440首馬完成。在此感謝當時網友拍到2張照片，偷來用用，希望網友不會生氣，今年若再遇到加油一下，呆丸藍波萬。 

2019年參加不少場馬拉松，台新馬、SEIKO、ZEPRO、烤雞馬、台北馬......。報名費繳到都要脫褲子，每每報名路跑都先問小美女想不想參加，俺都挑交通便利離家近補給好妹漂亮，某天老灰ㄚ問有銅標認證台北馬要報半馬嗎? 小美女 :半馬?  你沒跑過馬拉松吧!  老灰ㄚ: ㄟ......是ㄚ!  42公里那~~~~~~麼遠很辛苦，何必虐待自己，但真的沒跑過馬拉松，從來也不想跑馬拉松，但是我有謀崗款計畫ㄚ。小美女: 蝦咪謀崗款計畫??老灰ㄚ: 就是不可能的任務。小美女:  里共 蝦咪不可能的任務。老灰ㄚ: 就是沒有跑過馬拉松，要跑超級馬拉松。小美女:  真的假的，里蕭啟喔! ，ㄑ報台北馬全馬。老灰ㄚ: ......哇謀愛奏路啦!小美女: 熊熊想到又問，噹時報超級馬拉松，屋哇亨。老灰ㄚ: ㄚ都1月份奏規 陽明山馬，金尼奏20公里，明年奏50公里。小美女: 里跑10公里就挨爸就姆，蝦咪勇氣報名50公里。 

老灰ㄚ: 名報ㄚ，lui 羔啟ㄚ，眉塞謀奏。 (註:lui 就是錢，金門或馬來人發音)小美女: 頭殼派ㄑ，甘奏ㄟ完。小美女: 來來來 哇跨麥，頭殼有沒有摃到。老灰ㄚ: 謀問題，安啦! 有10小時咱倆手牽手慢慢散步，走去走回半路補給還能站站吃到飽當野餐。小美女: ......里都系想嘉嘎跨妹。被迫首馬獻身於台北馬，老灰ㄚ'不可能的任務'破滅，得改變計畫 ，A計畫'距百馬還有99場'，台北馬必須完賽，不然落馬則變成B計畫 '距百馬還有100場'。話說台北馬當天天氣跟夏天沒兩樣，真的是夏天、真的是夏天、真的是夏天。 天空清澈無雲，奏路ㄟ郎穿吊咖ㄚㄛ，老灰ㄚ肩膀當天也曬傷，沒人想看老豆乾的皺皺肉體，斑馬線的曬痕就不貼出。

天氣預報26度，太陽直曬根本超過30度，進入河濱公園沿路看到不少跑者拜咖、有路邊拉筋、還有納涼，唉呀! 凶多吉少，小腿肌肉此時抽動好幾次。 

熬到曙光乍現，前途明亮之太陽很大很刺眼!  明牌出現囉! 還要拼4公里 。

孰不知後面有一個霸王斜坡'基隆路地下道'，有多少英雄好漢在此從跑路變成走路，我也要成英雄好漢，開啟步兵模式，隱藏在各路英雄好漢之中，大家都付錢來跑路，要笑一下咩，想想攝影師也很曬，其實我也在當中結屎面。  

熬過地下道，可以聽到加油聲，拱門在前方，哇來呀!跑完才知道台北馬5.5小時關門，好險有趕上，A計畫'距百馬還有99場'，首馬完成，天氣這麼熱，誰知有多少英雄落馬呢？

衝過拱門最重要領便當，帳棚邊、樹蔭下、台北市議會前人少風景佳是吃飯好地點，肚子餓了甚麼都好吃。(吃像不佳不雅照 已刪除) ，僅提供豐盛便當照。

關於老灰ㄚ'不可能的任務'破滅'後，眉塞謀奏 陽明山 50公里，嘛是愛奏跨麥。小美女說過幾次 '每周四天天未亮到河堤跑10公里是為什麼?'，我們每個月練習距離只不過150公里左右，純休閒娛樂性質。

我為什麼偷偷搞這一場硬仗，因為這樣，所以那樣。 

哇ㄟ首馬熱到像夏天，首超馬就得這麼嚴酷嗎? 早上起跑時溫度10度，起跑3公里後飄毛毛雨，然後就濕身，越上山接近風櫃嘴風大雨越大，過了風櫃嘴又有不同的體驗，來一次就知道爽的感覺，打字形容不出來， 低溫+淋雨5小時，一點都沒有散步+野餐的氣氛。

果然有人被打敗了，補給站志工說有55688，但是沒有回收車，棄賽得自己跑回去，老灰ㄚ認同這麼帥的答案，跑完、55688、救護車，棄賽自己跑回去，4種選擇不一樣的爽度，就看各人想爽哪一種。上山看與下山看都一樣的抖，這是最不陡的一段路，不用唉也唉不出來，要把唉唉叫的力量用在雙腳上。 

延路有不錯風景，網友說50k折返是百年土地公，驚艷了，這麼不起眼卻大有來歷，今年到此一遊留張紀念照片，祂有保佑我回到終點，辛苦工作人員要抖十幾小時。 

小美女說今天六分速，蝦咪六分速就好，結果咧!  去年轉個彎郎謀ㄑ，今年一出發咻咻咻~~~麻是謀跨就郎。 

說好要咱倆手牽手慢慢散步，半路補給站站吃到飽當野餐。50公里跑比老灰ㄚ台北馬還快，哇丟災被拋棄，其實老灰ㄚ在半路補給吃到不想回終點，當老灰ㄚ回到終點時小美女對偶說'你不是要跑959嗎?' ，明年跑958會有進步獎，ㄟ...這咧秘密那供出來。 我對小美女說趕回來是擔心搶手的雞絲麵+滷蛋被吃完，如果明年有滷海帶、滷豆干，會趕在957回來，哇巄係為丟嘉嘎跨妹。

阮到ㄟ妹真正水

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#興趣可以不培養，習慣就像呼吸一樣則是必須隨時存在。#城市馬就是跟著人群跑，而長跑到最後比的是誰意志力強。#恭喜自己在2020/1/12超越了馬拉松，也超越了自己。#敬2020陽明山超級馬拉松及其他選手與忍受風雨抖整天的工作人員、孤獨的攝影師。#為什麼偷偷報這一場硬仗，因為#阮是奏 '堅強生命力'#2021年玩甚麼才刺激#聽說鎮西堡的感覺離天堂很近。#如果陽明山馬與鎮西堡馬能夠相差2周。#3月1日東京見，抽二中二與抽二落二。

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