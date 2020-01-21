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訓練心得／雲端上的路跑 雲跑線上馬拉松體驗

2020-01-21 09:41運動筆記 小葉子

雲跑訓練~在雲上面跑？雲端跑步機體驗 小葉子以前不太跑跑步機(省錢上健身房/沒錢買跑步機)所以風雨無阻，每天風吹日曬雨淋的練跑，頂著『跑者是防水的』稱號每天奮鬥著。其實早在之前就有體驗過跑步機，但是要長時間都在跑步機器上跑真的需要很大的耐心毅力跟『不怕無聊』。

沒錯~要我1個多小時都像隻倉鼠在跑步機上跑著真的會很膩，也沒風景看，以及跑在跑步機上的觸感跟實際馬路的跑感不同，以及被輸送帶托著走的感覺也要適應很久。

圖片來源:小葉子

在某一場跑步機競賽中小葉子擔任配速員示範，看到許多跑友跑到後面無力又不太會停下來或是減速而軟腳跌倒，看了很心疼，便分享如何使用側邊扶手的手動調整降速和急停按鈕，和迅速往兩旁的護板上採。

分享

圖片來源:ATTACUS 

2019年臺北馬拉松參加博覽會，看到皇娥國際舉辦的雲跑競賽，前五名有獎勵，有點心動就報名。到現場看到有模擬比賽的路線圖在電視牆，還有專業的跑步機與專人指導，真的放心很多。

圖片來源:ATTACUS 

展場上的跑步機是:皇娥國際專業跑步機-AT- 500-悍馬專業型。一看真的有如悍馬，跑道寬闊，側邊腳踏護板也寬裕，安全性提升。詢問ㄧ下才知道，跑步機的整體是高碳鋼結構，穩固高承重。 馬達靜音且通暢高行駛無負擔: 馬達18km/h高速穩定運行 通過長時間耐跑測試，可進行長時間跑步訓練。還有人挑戰跑步機上跑全馬4小時以上順暢無阻(實在佩服下次來挑戰看看)。

圖片來源:ATTACUS 

這次挑戰3公里多的臺北劍南山路線，一開始都4分速進行，到後面的坡度越來越陡，跑步機緩緩上坡，真的很有挑戰，而且AT-500有20段坡度設計，從平地、緩坡、登山、越野等等，真的練很大，真實模擬實地的坡道。 體驗悍馬AT-500時，感受到人性設計與安全性。

圖片來源:ATTACUS 

讓我可以在很累疲勞時從把手兩旁方便降速，最後跑完腳疲勞還能順勢把雙腳往兩旁的踏板平放，寬大的踏板感到安心。 總結雲跑的競賽活動，有別於一般的跑步機運動，可以看著螢幕上的地圖，配合智能的模擬賽道高度變化，彷彿置身在賽場上，並且能多人連線競賽，增加趣味性，不用再怕外面實際的天氣惡劣或是下大雨，在跑步機上就能安全且有趣並智能監控計算運動的效益。

圖片來源:小葉子

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