賽事心得／渣打馬拉松 後半馬只比前半馬多59秒

跑不快,就保持心情愉快

跑者在分享自己的動態時,一般都是報喜不報憂。其實我在準備2019台北馬的週期時就已經有右腳跟腱炎了,只是它的狀況不是痛到無法練習,但就是會讓你一直感覺到它的存在。尤其是在跑了強度質量課表的隔天早上起床第一步踏到地板時,而經過了中午的輕鬆跑之後再隔天的質量課表,似乎又覺得可以練了。也因為這樣,所以在準備台北馬的時候,如果是一天兩跑的第二跑都是非常慢的輕鬆跑(接近6分速),相較準備2018台北馬時,我常常會在質量課表的二、四的第二跑還會跑個20分鐘的Tempo(約4分速初頭)差很多。

也許是因為我每年的重點賽事就是年底的台北馬,在台北馬尚未結束之前,都可以靠著強大的意念驅使自己去完成課表、完成整個週期的訓練,但在台北馬落幕之後,只要跟腱一有感覺就不大想要去勉強自己,台北馬後至渣打馬這五週的質量課表(扣除台北馬後一週完全輕鬆跑),幾乎都是跑不到原來的配速和距離,唯一跑的比較好的一次也只有配速 3:54min/k左右跑10K中間jog約10分鐘再跑一次配速3:54min/k左右10K的奶油吐司間歇。可想而知,想要在渣打馬有突破的表現是很難的,即使這次渣打馬真的給了一個超適合創成績的溫度(14~17度之間),但破PB的三要素:天時、地利、人合,缺了人合這最重要的一項想要再次突破是不大可能的,既然跑不快,那麼就保持心情愉快去享受這42公里吧!

而這也是我在渣打馬42公里賽道中,內心最常和自己的對話:「保持心情愉快」

P.S. 如果這次破PB,其實我會改下Without Limits這句渣打馬的標語做為標題。

我的跟腱炎狀況

就我的觀察,如果只進行輕鬆跑或是完全的休息,跟腱的狀況會好很多,甚至會覺得是不是好了的感覺,但只要有強度的跑步之後就會復發。而每次跑質量課表時,我都會盡量先暖身久一點,因為熱身完後會覺得跟腱又恢復到正常的情況,不過也都只是假象,課表一開始的前30分鐘其實都有感,過了30分鐘後也許是麻痺的關係才會漸漸忘記它的存在,直到跑步結束身體再度冷卻下來後再度出現疼痛感。

就這樣整個台北馬週期直到渣打馬結束的今天都是這樣的狀況。

P.S. 目前積極復健中

0-15K市區路段

雖然跟腱的狀況困擾而無法好好的調整練習,但看到這近幾年來完美的天氣:冷、微風、雖然有點溼,還是期望當天能夠來個奇蹟似的爆氣跑一個不錯的成績? 不過這也止於想像,實際嗚槍起跑之後我就知道Today is not my day. 在4分速以下的pace仍可以感覺到它的隱隱作痛,還不到1公里我就已經採取保守的策略,穩穩地跑完即可,然後再次心中復習那句咒語:「保持心情愉快」

約莫到了第6~7k處,差不多就是過了30分鐘的熱身後,果然跟腱疼痛感漸漸消失,這時才比較舒服地跑著,這裡就是第一座爬坡:中山橋準備轉入北安路。

這次的渣打馬雖然高手眾多,但由於菁英跑者提早1分鐘起跑,而和我實力相近的跑者也早已跑在我前方,所以除了起跑後人潮較多之外,後來幾乎是獨跑的狀態。在上中山橋時,我超越了前方的三人小組之後直到終點就是一個人跑著,沒有集團可以跟跑,前方的集團大約有500公尺遠,而後方就是剛才超越的三人小組,三不五時都可以聽到後面接近的腳步聲,但就一直維持差不多50~100m左右的距離,事後想想應該稍微放慢速度併入集團中跑,在心情上跑起來會舒服很多。

P.S. 三人小組在30.8K大直橋下的折返點後開始加速超越了我,我已無力追趕!

下中山橋後至10K處大概是我全程跑得最順暢的一段,因為每年渣打馬都會在10k過後的天橋上有攝手進行拍攝,所以10k前我趕緊先把手上拿著的能量膠吃掉,才能比出賽前練習的愛心姿勢。

P.S. 原本是預期跑在集團中,來個大家一起比手勢的,結果實際上變成獨照了。

今年的拍照點有點不同,過10k後我一直注意上方的天橋是否有閃光燈,結果都沒看到,原來是拍照點往後移了,約莫是在12~13k全馬/半馬的分流處,還好這次我一直保持心情愉快地找相機,終於讓我找到了! 不然前兩年都是很專注的看著前方完全沒有注意到相機。

拍照完就準備上麥帥二橋轉入到對岸,開始今天的27K河濱路段。

15-42K河濱路段

進水門後沒多久就可以看到15k的里程牌,之後就是無限的河濱、上橋、下橋、河濱了。即使跑了很多次,對於河濱的路段還是有點熟悉又陌生,這次為了轉移注意力特地背了幾個有名的橋:麥帥二橋(淡藍色)、麥帥一橋(黃色)、彩虹橋、成美橋、成功橋、南湖大橋。稍微記了一下特徵,好在遠方看到時心理有個底,每跑過一個橋就把下一個橋的名字從心中默念,好讓自己的獨跑中多點樂趣!

這樣的做法還滿有效的,注意力是在到下一座橋,而不是現在跑了幾k、還有幾k這樣的算術,直到看到南湖大橋的時候,我還想:「奇怪,怎麼這麼快就到20k處了?」

南湖大橋不算高,但必須來個Z字型的上下坡,必須稍微減速又加速,對於要創成績是比較大的影響,但對於一個獨跑者來說卻是樂趣所在! 下了南湖大橋不久後就來到半馬21k的里程點,看了下手錶1:24:30,差不多就是4分左右的均速,如果是之前為了拼成績鐵定會很著急,但這次看到這時間的想法是:「今天應該連SUB250也沒了吧,後半馬有辦法不掉速嗎? 去年是28k後配速直接掉了一個層級,今天能否在28k後繼續維持? 然後保持心情愉快。」

半馬後就一樣開始把剛才跑過的橋的名字反背回去,大約25K處會再次回到彩虹橋,這段是我的最愛,因為加油隊很熱情,每次跑過去都會覺得好像身體又能跑快了。而上次台北馬在此處拍影片的傑克也再度出現在這跟著我跑了幾百公尺錄影,真是太謝謝他了。

25-28k基本上就是由南往北的河濱路段,在這邊遠處可以看到穿紫衣的Nathan,看配速似乎變慢了,但以我當時的速度也只能慢慢一點一點拉近,正想說快到28k處要拉近的時候,Nathan一轉彎到旁邊的流動廁所裡了,我就默默地趁他不知道的情況下超了他的車。事後才知道,Nathan這場是打算跑個30K的Long就要DNF了。

28K這個關鍵數字出現,究竟今年會不會掉速呢? 從28K-30.8K的大直橋下是由東往西的路段,在這段開始準備數一下前面的跑者有幾位? 第一名:肯亞、第二名:肯亞、第三名:日本…第四名…數著數著,第九名:敦敦!

哇,敦敦跑在前十名耶,超級強的,最後他跑了總排第7名,成績2:35:32,名列第93傑。

第十名後開始都是成群地出現,11、12、13…數到亂掉,就不數了。但看到很多的熟面孔:Sen、士翔、濱哥、大頭、腹腫、湧哥、志傑、Erik、智原…等,簡單來說就是提前出發的30名菁英跑者和近期狀況很好的腹腫、湧哥。

數著數著,自己也來到了30.8K的折返點,一折返就是渣打馬的最大特色:約莫6k左右和對向跑者交會,也是最不無聊但卻也是最累的路段(撞牆差不多發生在此處)。過折返順便觀察我後方的跑者與我的距離,沒看還好,一看才發現其實都離很近呀! 跑沒幾公尺就被三人小隊超車,然後看到Derek穿著菁英Nike背心就在後方沒多遠,之後開始就是成群的跑者了,最大團的應該就是逸群、艾哥帶領的破3集團,之後就是一連串的人龍,很多跑友和我說聲:「N大加油」,因為專心在路面及前方,所以常常聽到加油聲,但無法及時回應,謝謝大家啊!

31-37K這段心理想的就是待會要上去的麥帥一橋,只要再過一座橋就代表即將抵達終點,三人集團仍在視線範圍內,但就是愈拉愈遠,三個人一開始還是併著跑,不過隨著距離增加,三個人慢慢地各自跑自己的配速,唯一不變的是:我的配速比他們慢。

P.S. 三人中有一位SUB250、另兩位則是2:50:XX,我是2:51:11(大會)

或許是前面跑得保守的關係,又或者保持心情愉快,這一段的配速是沒有掉的,大概就是4:05min/k上下,也陸續超過一些變慢的跑者,直到37k上麥帥一橋實在太陡,37-38k的配速是4:14min/k,但隨著下橋之後又回到4:05min/k上下。

看了一下時間來到2:30:00,意謂著若要SUB250,最後的5K至少要跑在4:00內,一般來說最後都會量到42.5K,所以基本上是不大可能SUB250了,沒關係就保持心情愉快,當做平時練習時的最後Tempo 5K,最後這5K是沒有跑到tempo的配速,不過是有點點漸速至4分內,轉進最後1k時才跑進4:00min/k的配速,但為時已晚,時間早已超過2小時50分,那就帥氣進終點吧!

完賽成績 2:51:11 晶片 2:51:07 按錶 2:51:09

P.S. 最後和半馬匯流處,一開始我以為今年有改善全馬/半馬分道,結果跑沒幾百公尺又和半馬人群混在一起,雖然可以靠自己閃躲,但要多花點力氣,如果是差個幾秒鐘可以破PB的跑友,想必應該急死了!

過終點後馬上看到敦敦,馬上過去打招呼,果然一破就是10分鐘,從2:45直接挺進2:35名列男子百傑,繼續往前走看到了Sen、士翔,一問也都破了SUB240創PB,至於腹腫則是在滑bravelog時看到2:39:xx,一舉攻破240,真的是非常強大! 湧哥則以些微差距2:40:09與SUB240擦肩而過。

結語

這次跑的成績2:51不是PB,但至少享受了愉快的42公里,保持心情愉快這個咒語還滿有效的!而就賽後帳面數字,以手錶記錄的42.5k的後面42.2K來看

前半馬:1:24:30

後半馬:1:25:29 (+59s)

算是一次成功的even pace,當然這跟天氣有關,很多前面的菁英跑者都是跑negative split的,像是腹腫就是前半馬81、後半馬79成功SUB240。

跑完這場要好好來休息復健了,右腳跟腱的狀況實在很難好好地享受跑步、享受訓練。並且也認知道自己的實力應該是卡關了,看著跑友一個個突破SUB240,而自己還在250邊緣踏步,不過這不會讓我失去對跑步的熱情的! 好歹我也在跑步這條路上走了11年以上了,繼續保持心情愉快,享受跑步!