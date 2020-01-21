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賽事心得／渣打馬拉松 在終點默默守候–加油團視角

2020-01-21 09:58運動筆記 Teresa Pai

幾天前Maggie問：「要不要一起來跑劍中劍！」

那時我心裡還想著：「真是瘋了！老天～要跑山喔，喔不！」

原先已回絕，但Maggie又不斷誘惑著我：「還有很多人要一起跑喔！來嘛～是跑開心的，不要求速度。」 

「好像很好玩欸！」「可是跑山很累，你忘了上次的經驗嗎！」在一陣拉鋸戰後，抱持著「大家一起郊遊」心態，答應了邀請，滿心期待著。

以前聽到要「跑山」對於飼料雞而言那可說是酷刑伺候，但經過課表訓練，和你們一起，更加勇敢跨出舒適圈，一起嘗試新的可能。

一到現場才發現，哈！真的「好多人」，原來是亂入別跑團一起玩耍！起跑時老天賞臉來個陰天但無雨又沒刮風，對於跑者而言是個好天氣。

感謝跑團教練歡迎我們一同玩耍（照片來源：儒意跑團）

開始爬坡後便思考：「要慢慢蠕動上去，還是認真衝一波呢？」今天體感還不錯，那就試試看！原先說好的「郊遊」，一個不小心就認真跑起來，就開7-8成力吧！了解自己認真吃課表後，究竟進化到哪。

和大家一起的劍中劍，天冷心不冷（照片來源：儒意跑團）

沿路上跟著Morris速度，漸漸地離開大部隊順著體感跑出去。「沒有想像中的痛苦」許是有陪跑員帶速度，心裡也比較踏實些。經歷台北馬的熱傷害後（【2019台北馬拉松】你比想像的還勇敢-42.195愛戀的距離），自信心一度降到谷底，常在那夜深人靜不斷思索著自己的錯誤，辜負教練與配速員的期待。

名古屋馬拉松課表展開後，透過一次次與你們的長距離訓練，練跑鍊心。在那幾百分中間往前跑的途中，有你們的陪伴與加油、互相鼓勵，才能讓我慢慢重返訓練軌道。

到達翠山步道後，短暫休息等著夥伴跑上來會合，最後以 58‘+50’=1:48:17完成！「不可置信的輕鬆」老實說，跑前還相當膽怯自己無法完成。重新撿拾信心，清晨的山間小路，是我們的足跡，雖飄著小雨與涼風，有你們心也暖。有睡飽、天氣優、有夥伴，在天時地利人和下，再怎麼厭惡的上坡魔咒封印解除。

同樣的劍中劍，認真吃課表後的進步（照片來源：Teresa Pai)

 

「其實，你已經進步很多了，更相信自己的能力吧！」沒有想像中的痛恨與喘，有大家的陪伴與玩耍，再怎麼邪惡的爬坡也是甜蜜的。

 

原先說好的郊遊模式，一不小心就認真跑起來了（照片來源：Teresa Pai）

一起跑過的路線，一起玩耍的假日，有你們一切都變得更好玩（照片來源： Teresa Pai)

 

默默守候，在終點等你-加油團視角

7:15分走到終點門前，遇到同樣在等候的愛迪生教練。看著手錶，推算著時間，心想你們快跑回來了。拿著相機的手顫抖著，焦急、興奮的心，無非希望所有小夥伴在場上都能達成自己目標、平安完賽。

賽前幾天Morris說：「在終點等著夥伴跑回來，你會相當感動。」第一次從跑者轉為加油團，什麼契機讓我離開溫暖棉被，也要一大清早來河濱吹風呢？

 

清晨走在大直橋上，雀躍的心期待與你們會合（照片來源：Teresa Pai)

暖暖的，你們給予我。 

像家庭一樣的團體，相互關照同甘共苦。記得速男鎮瑋在台北馬慶功宴上說過：「這個團體從跑者至配速員，讓我感受到是沒有競爭追逐，彼此互相扶持成長，相當難得。」當時還不太能理解，畢竟第一次參與跑團，沒有樣本相比。而今天在終點看著夥伴滿足笑容，慶幸有著這麼好的天氣讓大家跑出好成績。有人大破PB、完成配速目標等，即便沒參賽，看著夥伴一個接一個比原先所設定時間還提早跑回來，替他們感到開心，心裡也相當充實。

原來，這就是團隊。

每次都要來拍鎮瑋招牌動作-腋下如何（照片來源：Teresa Pai)

有人問：「天氣這麼好，沒參賽不覺得可惜嗎？」思考了一下：「沒有嫉妒之心，看著你們露出喜悅笑容，我就滿足了。」

持續堅持訓練著，時間終究會給予答案。

 

恭喜林口大破姊1:43:13穩穩地大破PB（照片來源：Teresa Pai)

BQ暖男配速員賽前清晨還去小long完成課表（照片來源：Teresa Pai)

馬尾甩起來！總是暖心的Tina恭喜跑出PB1:46:36 (照片來源：Teresa Pai)

Nicole：「有人在終點守候的感覺真好！謝謝你！」（照片來源：Teresa Pai)

 

分享

小夥伴們穩穩地跑完，這天河濱的風吹著，心暖著（照片來源：Teresa Pai)

 

加油團視角，在我眼中的你們不論跑出何成績，都是那迷人的跑者。 

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時間拉回1/17週五NBRC Jay分享會，Jay提到：「當你開始寫文章後，請持續寫下去，你不知道你的文章可能會影響更多人 。」

Jay:「我這麼笑好像很沒良心，但跑步就是這麼開心哇！」（照片來源：Teresa Pai)

 

有人問Jay怎麼看待酸民？Jay：「不用去刻意看他人想法，回頭檢視自己還是走在正確道路上，那就堅持下去。」

Jay用自身經歷鼓勵跑者將訓練故事書寫起來（照片來源：NBRC TAIWAN)

謝謝Jay與花花耐心回答我們提問以及簽名（照片來源：Teresa Pai)

你們的暖心，讓我想用文字紀錄下來，或許不是最好文筆，但是屬於我們一輩子記憶。若說「跑步是生活中的養分，而你們就是那催化劑。」一起跑過的路，一起玩耍的回憶，每一刻都相當珍貴難忘。想留點什麼來記下片刻，想多給予你們一點溫暖。

一句話打入心底，用文字記錄生活，用跑步灌溉生命（照片來源：NBRC TAIWAN)

我眼中的你們相當特別，持續地堅持一件事，年復一年、默默耕耘。不在意他人異樣眼光，直到綻放那天來臨。有失敗，有受傷，在那過後鍥而不捨地繼續訓練、奔馳在場上。不論寒暑，歷經淬煉。蛻變後，那自信的笑容、堅定的眼神，是專屬於跑者。

 

有人說：「跑者生活就是如此樸實無華」我想Jay就是個值得學習例子，謙虛又樂於分享，誠懇地耐心回答聽眾問題。喜歡他們這對跑者夫妻，沒有浮誇渲染式宣傳，跑步如同生活養分，很樸實、很暖心。

最棒的團隊，最好的心靈補給站（照片來源：NBRC TAIWAN）

嘿!下次再一起去跑步吧!

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