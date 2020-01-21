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賽事心得／鎮西堡超馬 王者之路上聽到了上帝的呼喚

2020-01-21 10:09運動筆記 蔡楽宝

鎮西堡超級馬拉松 

台灣超馬界的第一把交椅，每位超馬人必定登門修練的聖地！無止盡的爬坡，美麗壯闊的山林，看不完的美麗雲海，跑過的人必定難忘! 

跑過如來神掌的跑者都戲稱，跑的過程中今天見到如來 了嗎? 跑過鎮西堡的朋友，請問你見到祖靈了嗎？

但2020/1/19這天，我在這條路上卻聽見了上帝呼喚.......

啟程 0-32km (尖石鄉公所 - 宇老 - 秀巒 - 泰崗)

5點一到，50麥和100K的跑友一起啟程，因為排廁所的關係一分鐘後我最後一位出發，真的是好多人好熱鬧，擁擠的賽道讓周圍的溫度溫暖許多，2公里不到我就摘去我的袖套和脖圍，穿著一件無袖上衣+飄飄褲+短襪就這樣上山了!  我非常不怕冷，橫台武嶺的零下4度黑夜中我也是輕薄裝備跨過，但這時賽道真的溫暖，一直遇到朋友邊跑邊寒暄兩句，原來大家都有報名耶，好棒 。

過了那羅就不會那麼壅擠了，開始都連續的陡上坡上菜，熱身完畢後身體比較順暢了，舊傷部位也慢慢緩和，上坡起來算是輕鬆。 今天的天氣很怪，10K上坡後開始起大霧，是濃濃的大霧，伴隨著水氣其實溫度很低，跟我熟悉的宇老都是15-17K後才開始起霧，今天起霧的很早! 

不過到了宇老最高點時，藍天出現，心情開始大好，因為要下坡了，上坡還是真的累一點!  到田埔前的坡度真的陡，完全沒出力氣的穩住4:50的速度順勢下坡，雖然背後一直被4:30或是更快的跑友刷過去，想到等等要大上坡還是穩住跑，下坡我的小腿比目魚肌還是很不舒服，這速度不累不喘剛好。

在秀巒稍做補給後就是上坡，體力很充足，全程上坡我還是可以輕鬆跑，這段路刷了快20位跑者，直到40K補給站後，跟跑者競技就到此結束，因為我聽見了上帝的呼喚。(歷時4小時20分)

(上圖: 今天的泰崗好美好美喔，天空藍的很萌，雲海繚繞山頭)

40K - 57K - 73K  上帝部落的通道 

看到這個Smangus小牌子，我醉了，莫名其妙我被吸了進去，原來鎮西堡全路的上坡下坡只是暖身，進階變態版的坡道全在這裡!   前面四公里是爛到不行的水泥+柏油路，路面凹凸不平高低差高，車輛下坡都要很慢很小心，全路10-11%的連續下坡4K，我的腳開始覺得不太對勁，毫無休息的到了司馬庫斯大橋後，開始轉換成上坡，平均坡度是12%，完全沒有平路和緩坡，我只能快走，走都走得很喘，我好想跑起來，但卻是枉費力氣，這時才發現我補給真的不足，身上只有200CC寶礦力和一罐小奶茶，我忘記我已經離開了賽道，這條道路上我只能靠自己，17公里突然讓我覺得好遙遠，好漫長 ，好想折返，腦中一直無限循環。    

 (上圖: 原野的山林，一個人這在裡真的很毛，尤是我上坡跑不動，下坡腳會痛的情況。旁邊樹叢一直有東西在動，我好怕.....應該是一大堆蛇....和其他我不想知道的東西...)

上坡耗盡了很多力氣，好像跑(其實是走)了一輩子那麼久，但怎麼才9K而已，嚇死的下長坡又來了，這時我的大腿和腳踝已經很痛了，看到下圖的爬升告示牌，心都碎了......(有上就有下，兩種都是哀哀叫...OS)

(上圖: 你沒看錯，白色的就是上坡，12% 是基本款)

14K後終於看到有人在旁邊照像，看來離上帝不遠了，厚著臉皮跟暖心路人要了300CC的水，接下來一股作氣得上了最後一座小山，上帝的部落終於看到了 (歷時6小時47分)......

(圖: 就是這裡，17K後第一次看到房子)

(圖: 上帝的大門 )

 

(圖:上帝的櫻花， 據說在一兩周後就要盛開了，可以再跑一次 (大誤) )

(圖:上帝的福利社，最感動的人是我的肚子，好餓好渴，快速吃了一碗阿Q配上涼爽的可樂，建議有善心人士去沿路開一間商店，我會常去彭場 (抱歉很難笑) )

題外話，在司馬庫斯我好像稀有動物一樣被大家盯著看，因為這裡很多都是鎮西堡選手的朋友來趁中途來觀光消磨時間，很不好意思還有跑友來找我照相，這種頭腦有很多洞的生物在這裡還滿受歡迎的，在尿尿時還被當地小童好奇的一直問問題，我鼓勵他長大後要從司馬庫斯跑到新竹，醬子就比叔叔強(有)大(病)了。

好啦，該面對的回程還是要面對，休息了2x分鐘後終於要來離開溫暖的仙境部落，你老師的馬上就是15%的下坡，短暫休息後腿還是鐵，還是一路哀哀叫 ，但有叫比較小聲。值得高興的是回程的上坡少於下坡，至少我緩慢跑的時間變長了，身上背著大量補給，跑不動就躺在路邊休息，補給滿滿給的安定感真的很重要，下次要補滿在被吸進來這個異次元世界......

這整段路大約多了鎮西堡80K組的累積高度快2000......有興趣可以觀賞下圖的帥氣高度圖! 

泰崗 - 宇老  73K - 93K 

好不容易回到來正常的世界 _泰崗賽道，一切感到很不真實，看看手錶已經下午兩點35分了，我打混了五個多小時，路上的跑者變得好少，馬上跟著一起下坡，只是我的腳真的快要廢了，很擔心這個下坡。 但跑了一下發現腳比較不痛耶，原來坡度跟司馬庫斯那邊比起來，真的只有巧連智等級，6趴跟12趴的下坡跑起來不是只有差兩倍而已 ，是生跟死的差別。 又可以用很慢又不會太慢的550順順下去秀巒。 開始上坡後，前段的緩坡還是可以跑起來，但慢慢地感受到有被關門的可能，補給站都在收站了，回收車也很惱人的在我旁邊徘徊，難道真的會上車嗎?   在27K補給站肚子很痛花了一些時間上廁所，一出來剛剛我刷過的跑者全部都跑到我前面了，只剩下我一人殿後(應該是男總一了 你知道的)，我開始緊張，但....每次來一定要買的啤酒一定要買，順便跟田埔商店老闆娘拉賽了一下，他叫我趕快上車回家，但我說男子漢是不可以上車的 (握拳)!

(上圖: 敬上帝，可以讓我不要被回收嗎？)

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(上圖: 真的好美，感謝上帝賜給我這些美景，可以讓我不要被回收嗎？)

過田埔的坡度是鎮西堡賽道全程最陡的，我現在當然是只能用走的，但氣溫開始降低，起了一點霧，穿少少的我覺得好冷，還好補給站還有熱湯，喝完後繼續走上去，到了宇老在買了黑糖薑茶，走到最高點開始要拼命了，最後的下坡 斯、搭、投

回收車、濃霧、黑夜大作戰  93K - 100.3K (回收確定 啊嗚)

下坡了，非常緊張，因為我的手機因為氣溫關係開不了機，想靠它照明的計畫泡湯，霧氣越來越濃，我想要加速下坡趕在天黑之前到那羅，但我腿廢了，盡力也只能620，沿路下坡太慢我也沒辦法刷卡，一直在跟天黑作戰，拜託不要太快黑掉，到了第四補給站後，工作人員請我們不要跑了，因為危險，交出了晶片後我還是想要走下山，我拿下了號碼簿，前面有跑友帶著明亮的頭燈繼續跑，我就跟在他後面一路下山，頭燈跑友都開6分速內我實在跟不住但咬牙硬是撐住，他是我能完賽的最後機會。 濃霧還是散不去，我一直覺得過了15K應該就沒了但還是只有2-3米能見度，最後到了第三補給站我們終於被強制回收了，工作人員真的很擔心我們在這個危險的能見度下會有危險，我按了手錶的暫停鍵，只能一直鞠躬感謝，很感謝大會人員的細心照顧!  總里程100.3公里停錶，沒有完成全程，但也是圓滿，感恩。

後記

上了回收車，把手機塞進身體內一陣子溫暖後終於可以開機了，跟同行變態友人報平安連絡後整個放鬆了，看到路上還在征戰的跑友我還是想跑，覺得可以在七點半前跑完113K的全程 (嘆氣)，打開了手錶，開了跑步紀錄的高度圖，至少上坡我都吃完了，誇張的4xxx累積爬升是我這輩子最厲害的紀錄，晚上要跟我兒子好好吹噓一下!

鎮西堡王者之路超級馬拉松 - 遇見上帝組 113K 13小時13分 DNF收場

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