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運動筆記等一個人的 BQ~~~~ 渣打馬拉松心得我與BQ的距離
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賽事心得／渣打馬拉松 我與BQ的距離

2020-01-21 10:16運動筆記 李玟萱

當你真心渴望追求某種事物，整個宇宙都會聯合起來幫你-----By牧羊少年奇幻之旅

曾經全馬最佳成績5:17(2018北港馬)的我，從不敢妄想有一天我也有機會達BQ

直到遇到Harlem Wu教練，以及2018年底巧遇董芝美Maggie姊帶我回重昇起的耕跑團，我的跑跑人生完全翻轉了….

在教練的訓練下，2019首爾馬3:59大破PB完賽，之後沉澱約3個月在跑友的鼓(推)勵(坑)之下，也不知哪來的自信跟教練提起〝我想達BQ，可以再訓練我嗎？〞

教練只說〝但這課表會比之前更辛苦喔！〞

同事午休我在錦和運動公園操場練跑、外面下著雨別人撐著傘，我戴上帽子依然去操場練跑、出遊抓緊時間練跑、週日清晨家人仍在睡覺，不論大太陽或飄著雨，我依然到福和橋河濱報到，與耕跑跑友一起練跑，在這不(不)知(斷)不(厭)覺(世)下完成為期30週課表，面對即將到來的驗收期末考-渣打馬拉松！

出遊練跑 

雨天一個人的錦和操場

雨中獨享一個人的錦和操場

真的很感謝假日耕跑團的揪跑，在互相傷害下我也不敢怠惰，感謝灰熊eye造姊妹們的不離不棄。

週日福和橋下河濱的互相傷害LD

尤其是Alan降速陪跑了幾次LD，讓我不再是厭世獨跑(Alan是暖男一枚，目前單身，意者私訊)，還有更感謝的是偶像男神Scott Shih渣打賽前最後一次陪跑LD，跟我說'成績只是附加價值，重點是過程 '這句話我銘記在心。

 

感謝Alan、Scott陪跑

男神知道我對這次目標一直忐忑不安，跟我說他們MCRT有安排345列車，我可以試著上車跟一下。

 

感謝MCRT精準配速列車

也謝謝列車長-老吳精準的配速，以及細心提醒該喝水或運動飲料，雖然在最後5K我無法一起加速只好先下車，在快近終點時聽到阿倫大喊〝18，衝啊！〞氣質美女Stephanie Kuo喊著〝18萱，加油！〞，雖然我沒法達到原設定目標3:45，但還是踩進BQ門檻，我做到了!!!!(大喊!!!)

分享

謝謝賽道上熱心攝影師美照

                                          

謝謝最佳應援任小任在終點等我們回來；

謝謝Scarlet Lee寶姊看到我趕緊送上完賽禮-18生；

謝謝林婷玉帶著準備領獎的Miny Wang來終點找我，當我知道妳不管上台領獎時間快到了，硬是要來找姊姊我且幫我按堅硬寸步難移的雙腿，漢子也忍不住感動到落淚了；

謝謝最佳戰友Li-san Hsu，不斷提醒我應傾聽身體的聲音，不要太勉強；

謝謝我二哥Q爸，我知道你擔心我身體無法負荷課表，暗地對我教練施壓，但我真的還是做到了；

謝謝我的超級好友，在我壓力大到阿雜時，情意相挺的陪在旁邊；

謝謝教練Harlem Wu，謝謝你比我還了解我身體狀況，適時在上課當天調整課表，讓我不受傷情況吞下課表；

也謝謝我自己堅持下去，NEVER TRY NEVEY KNOW，不去嚐試永遠不會知道結果！

灰熊

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